E vitamini eksikliğini gösteren 5 belirti

Vücutta hücreler arası iletişimi sağlayan ve bağışıklığı güçlendirmekten kan pıhtılarını önlemeye kadar birçok farklı görevi bulunan E vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

E vitamini , birçok gıdada bulunan temel besinlerden biridir. Hücrelerin kendilerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden (gıdaları enerjiye dönüştürürken veya çevreden kaynaklanan kararsız moleküller) korumalarına yardımcı olan önemli bir antioksidandır.

Bakteri ve virüslerle mücadelede bağışıklık sisteminin normal çalışması için de E vitamini gereklidir. Ayrıca damarları genişletmeye ve damarlardaki kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olur. E vitamini ayrıca hücreler arasındaki normal iletişim için de gereklidir.

Günlük E vitamini ihtiyacı kişinin yaşına ve cinsiyetine göre değişir. 14 yaşından büyükler için önerilen günlük E vitamini miktarı 15 mg, hamile kadınlar için 15 mg ve emziren kadınlar için 19 mg'dır. Günlük maksimum E vitamini dozu 1000 mg'dır. Çocukların E vitamini ihtiyacı biraz farklıdır ve önerilen günlük dozlar yaşa göre değişir. 1 ila 3 yaş arası çocuklar için günlük ihtiyaç 6 mg, 4 ila 8 yaş arası çocuklar için 7 mg ve 9 ila 13 yaş arası çocuklar için 11 mg'dır.

E vitamini açısından zengin besinler

Bir kişinin kronik hastalığı, genetik durumu veya aşırı derecede düşük yağ içeren bir diyeti olmadığı sürece düşük E vitamini seviyelerine sahip olması pek olası değildir. E vitamini birçok farklı gıdada iyi miktarda bulunur. Vücut onu üretemez, bu nedenle diyet yoluyla alınmalıdır.

E vitamini içeren besinler arasında ayçiçeği yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar, kuru yemişler, kepekli tahıllar, süt, ıspanak, fasulye, kırmızı biber ve avokado dahil çoğu sebze bulunur.

E vitamini eksikliğinin belirtileri

E vitamini eksikliği nadirdir ve genellikle sindirim bozuklukları olan kişilerde görülür. Prematüre bebekler ve düşük doğum ağırlıklı doğanlar da E vitamini eksikliği geliştirme riskine sahiptir.

Kas zayıflığı

E vitamini merkezi sinir sistemi için gereklidir. Vücudun en önemli antioksidanları arasındadır ve eksikliği, kas güçsüzlüğüne yol açabilen oksidatif strese neden olur.

Bebeklerde ve çocuklarda E vitamini eksikliği belirtileri arasında retinopati büyüme ve gelişme bozuklukları, bilişsel bozukluklar, kronik karaciğer hastalığı, kasları koordine etme yeteneğinin olmaması, zayıf hissetme ve konuşma bozuklukları yer alır.

Bunlar dışında yetişkinlerde genel olarak E vitamini eksikliği belirtileri şunlardır:

Koordinasyon ve yürüme zorlukları

E vitamini eksikliği, belirli nöronların bozulmasına neden olabilir ve bu da onların sinyal iletme yeteneklerini bozabilir.

Uyuşma ve karıncalanma

Sinir liflerinin hasar görmesi, sinirlerin sinyalleri düzgün iletmesini engelleyebilir, bu da periferik nöropati olarak da adlandırılan bu duyumlara neden olabilir.

Görmede bozulma

E vitamini eksikliği, retinadaki ve gözdeki diğer hücrelerdeki ışık reseptörlerini zayıflatabilir. Bu zamanla görme kaybına neden olabilir.

Bağışıklık sistemi sorunları

Araştırmalar, E vitamini eksikliğinin bağışıklık hücrelerini engelleyebileceğini göstermektedir. İleri yaştaki yetişkinler özellikle risk altındadır.

E vitamini eksikliğinin nedenleri

Yetişkinler arasında E vitamini eksikliği nadirdir. Çok düşük yağlı bir diyet E vitamini açısından yetersizdir çünkü bitkisel yağlar ana kaynaktır ve E vitamini en iyi şekilde yağ ile tüketildiğinde emilir. Yağ emilimini engelleyen bozukluklar (belirli karaciğer veya safra kesesi bozuklukları, pankreatit veya kistik fibroz gibi) ayrıca E vitamini emilimini azaltabilir ve E vitamini eksikliği riskini artırabilir.