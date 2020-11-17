Ebegümeci nedir? Adaçayı ve ebegümeci nasıl hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu gargara tarifi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüsü önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımlı gargaranın kullanılmasını tavsiye etti. Vatandaşlar adaçayı ve ebegümeci nasıl hazırlanır sorusunu araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19’u önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımıyla elde edilen gargaranın günde 3 kez kullanılmasını önererek şunları söyledi: “Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum için. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur. ayrıca adaçayı, lavanta, karabaş, kekik, okaliptüs gibi uçucu yağları koklayın. Ben 7-8 aydır bunu yapıyorum.”

Bu ifadelerin ardından koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar hızla arama motorlarına yöneldi. Adaçayı faydaları nelerdir, adaçayı nasıl demlenir, ebegümeci nedir gibi sorular en çok arananlar arasına girdi.

Evde adaçayı ve ebegümeci gargara nasıl hazırlanır, işte en basit yöntemi...

ADAÇAYI EBEGÜMECİ GARGARA TARİFİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken koruyucu önlemleri anlattı.

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.

EBEGÜMECİ NEDİR? EBEGÜMECİ FAYDALARI

Türkiye’nin birçok yerinde kendiliğinden yetişen bir bitki olan ebegümecinin yapraklarından lezzetli yemekler pişiriliyor, yapraklarından ve çiçeklerinden elde edilen bitki çayları ve lapalar da şifa niyetine kullanılabiliyor.

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan türü, Malva silvetris olarak isimlendirilmiş olan büyük ebegümecidir. Çok yıllık, otsu ve mor çiçekli bir bitki olarak yol kenarlarında sıklıkla kendiliğinden yetişir.