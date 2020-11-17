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- Ebegümeci nedir? Adaçayı ve ebegümeci nasıl hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu gargara tarifi
Ebegümeci nedir? Adaçayı ve ebegümeci nasıl hazırlanır? İbrahim Saraçoğlu gargara tarifi
- DHA
- 17.11.2020 - 10:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Kovid-19’u önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımıyla elde edilen gargaranın günde 3 kez kullanılmasını önererek şunları söyledi: “Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum için. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur. ayrıca adaçayı, lavanta, karabaş, kekik, okaliptüs gibi uçucu yağları koklayın. Ben 7-8 aydır bunu yapıyorum.”
Bu ifadelerin ardından koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar hızla arama motorlarına yöneldi. Adaçayı faydaları nelerdir, adaçayı nasıl demlenir, ebegümeci nedir gibi sorular en çok arananlar arasına girdi.
Evde adaçayı ve ebegümeci gargara nasıl hazırlanır, işte en basit yöntemi...
ADAÇAYI EBEGÜMECİ GARGARA TARİFİ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken koruyucu önlemleri anlattı.
Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüz binlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.
EBEGÜMECİ NEDİR? EBEGÜMECİ FAYDALARI
Türkiye’nin birçok yerinde kendiliğinden yetişen bir bitki olan ebegümecinin yapraklarından lezzetli yemekler pişiriliyor, yapraklarından ve çiçeklerinden elde edilen bitki çayları ve lapalar da şifa niyetine kullanılabiliyor.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan türü, Malva silvetris olarak isimlendirilmiş olan büyük ebegümecidir. Çok yıllık, otsu ve mor çiçekli bir bitki olarak yol kenarlarında sıklıkla kendiliğinden yetişir.
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Solunum sistemi ile ilgili rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle balgamlı öksürük, bronşit ve amfizem hastalığının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.
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Ses kısıklığı şikâyeti olanlar, günde bir-iki fincan ebegümeci çayı tüketebilirler.
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Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır. Kabızlığa karşı etkili bir kür olarak uygulanabilir.
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Ateş düşürücü ve rahatlatıcı etkileri vardır.
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Çeşitli yaralanmalara bağlı oluşan vücut şişkinliklerinde ebegümeci banyosu faydalı olmaktadır.
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Vücuttaki ağrıları gidermeye yardımcı olur. Yapraklarında bulunan kimyasallar, yaraların iyileştirilmesinde etkili olurken aynı zamanda ağrı kesici özelliğiyle de etkilidir.
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Baş ağrısına karşı ebegümeci lapası uygulaması etkili olmaktadır.
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Göz kuruluğu şikâyetine karşı ebegümeci çayı ile gözlere pansuman yapmak etkilidir.
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Taze ebegümeci yapraklarıyla hazırlanan lapa, ciltteki yara, yanık ve çıbanların iyileştirilmesine yardımcı olur.
ADAÇAYI FAYDALARI NELERDİR?
Adaçayı, tarih boyunca şifalı bitki olarak değerlendirilmiş ve pek çok hastalıktan korunmak ve tedavi olmak amacıyla baharat, çay, yağ olarak hazırlanarak tüketilmiştir.
Biberiye, kekik ve nanenin de içinde bulunduğu ballıbabagiller familyasından olan ada çayı; A, B3, B6, B9, E, ve K vitaminlerinin yanı sıra bakır, çinko, demir, kalsiyum, manganez ve potasyum mineralleri bakımından da zengindir.
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Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar ve hasta olmayı engeller.
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Strese iyi gelir, sinir sistemini rahatlatır. Bu sayede stres kaynaklı uyku problemlerine de çözüm getirir.
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Depresyona iyi gelir.
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Baş ağrılarını hafifletir.
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Bronşit ve astım tedavisine yardımcı olur.
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Alzheimer’a yardımcı olur ve aynı zamanda hafızayı güçlendirir.
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Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur.
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Romatizmal sorunların ve enfeksiyonların iyileşmesini sağlar.
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İdrar yolu enfeksiyonunun geçmesine yardımcı olur.
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Cildin pürüzsüz ve esnek olmasını sağlar.
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Saç derisinde meydana gelen kepek, egzama ve kaşıntı gibi şikâyetlerin giderilmesinde etkilidir.
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İçeriğindeki etken maddeler sayesinde bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.