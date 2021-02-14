Ebola nedir, belirtileri nelerdir? Ebola virüsü tedavisi var mı?

Ebola nedir, belirtileri nelerdir? Ebola virüsü tedavisi var mı?

Ebola, Batı Afrika ülkesi Gine’de, Haziran 2016’dan sonra ilk kez ebola virüsüne bağlı ölümlerin yaşanmasıyla tekrar gündeme geldi. Binlerce kişi, Ebola'nın ne olduğunu merak ediyor. Peki Ebola nedir?

Gine Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, Gine'de 4,5 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez ebola ölümlerinin görüldüğü bilgisi yer aldı.

Biri hemşire toplamda 8 kişinin kusma, kanama ve ishal gibi belirtiler göstererek hastaneye kaldırıldığı ve akabinde dördünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, tüm ölümlerin Nzerekore bölgesinde görüldüğünü söyledi. Ulusal Sağlık Ajansı Başkanı Sakoba Keita, ebola teşhisi konulan bir hastanın hastaneden kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak tekrar karantina altına alındığını belirtti.



Koronavirüs'ün tüm dünyada etkili olduğu bir zamanda, Gine'de uzun bir aradan sonra ebola vakalarının görülmesi yetkilileri tedirgin ederken vatandaşlar, 'Ebola nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Peki, Ebola nedir, belirtileri nelerdir? Ebola virüsü tedavisi var mı? İşte, Ebola hakkında merak edilenler...

EBOLA NEDİR?

Ebola virüsü, kanamalı ateş olarak adlandırılan, hayati tehlike yaratan viral enfeksiyondur.

Ebola virüsü, insanlarda Ebola virüsü hastalığına yol açar. İnsanlarda ve primatlarda sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.



EBOLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Ebola virüsünün, bir insana nasıl bulaştığı bilinmemektedir. Araştırmacılar ilk hastanın enfekte bir hayvanla temas etmesi sonucu virüsü aldığını düşünmektedir.

İnsan enfeksiyonu oluştuğunda virüsün başkalarına bulaşmasının birçok yolu vardır. Ebola enfekte insanlarla doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşır. Bunlar:

Enfekte bir kişinin kanı ya da salgılarıyla (ter, tükürük, sperm, idrar, dışkı ve kusmuk) doğrudan temas

Enfekte salgıların bulaştığı objelerle temas

Defin işlemleri sırasında cenazeye doğrudan temas edilmesi de hastalığın yayılmasında etkendir.

Enfekte canlı ya da vahşi hayvanlar veya bunların çiğ ya da az pişirilmiş etleriyle temas etmekle bulaşır.

Ebola Kanamalı Ateşi’ne yol açan virüsler, genellikle hasta bakımıyla uğraşırken enfekte salgılarla teması olan aileler ve arkadaşlar aracılığıyla yayılmaktadır.

EBOLA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Baş ağrısı

Kas Ağrısı (sırtta ve göğüste daha çok görülür.)

Karın Ağrısı

Vücutta döküntüler

Kusma ve ishal

Mide ve bağırsakta sorunlar

Tansiyon düşmesi

İç ve dış kanamalar

EBOLA TEDAVİSİ

Hastalar izole edilerek destek tedavisi uygulanır. Kesin olan bir tedaviye sahip olmamakla beraber daha çok semptomlara yönelik bir tedavi uygulanmaktadır.

Elektrolit ve sıvı dengesi sağlanır. Oksijen ve tansiyon satürasyonu düzene sokulmaya çalışılır. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlem alınır.

İhtiyaç halinde böbrek diyalizi, kan transfüzyonu, plazma replasman tedavisi uygulanır.



