Eczanelerde reçetesiz raporlu ilaç temini, 1 Haziran’da sona eriyor

Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması’nın, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmayacağı belirtildi.

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması’nda sona gelindi.

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Caner Güven, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde Kronik Hastalıklarda İlaçların Reçete Olmaksızın Temin Edilmesi Uygulaması kanser, MS gibi bazı hastalıklarda kademeli olarak kaldırılan eczanelerden reçetesiz ilaç temini uygulaması 1 Haziran 2022 Çarşamba günü sona eriyor.

“Hastalarımızın ilaçlarını tedarik etmek için 1 Haziran itibarı ile hekimlere başvurmaları gerekmektedir”

Bir kısım hastalıkların ilaç raporları yıl sonuna kadar uzatıldı. Ancak hastalarımızın ilaçlarını tedarik etmek için 1 Haziran itibarı ile hekimlere başvurmaları gerekmektedir.





Raporların uzatma kontrolü E-Nabız’dan ve eczanelerden yapılabilecek

Vatandaşlarımız raporlarının uzatılıp uzatılmadığını eczanelerden ve E-Nabız sistemi üzerinden kontrol edebilirler. Bununla birlikte bazı ilaçların özel branş hekimleri tarafından reçetelendirilmesi söz konusu olduğu için hastalarımızın ilaç bitiş tarihlerini kontrol ederek gerekiyorsa randevu almaları muhtemel aksamaların da önüne geçecektir.”