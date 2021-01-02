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Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü

Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü

Türkiye'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evi karantinaya alınırken, hasta da yurda yerleştirildi.