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- Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü
- DHA
- 02.01.2021 - 12:04
- Güncelleme : 02.01.2021 - 14:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere’den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
KAPISINA YAZI ASILDI
Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır.' yazısı asıldı.
JANDARM 24 SAAT NÖBET TUTUYOR
Jandarma ekipleri de evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.
HASTA EVİNDEN ALINDI
112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi de, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere evinden aldı.
Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.
Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmesi ve incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi.
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evinde nöbet tutuluyor VİDEO