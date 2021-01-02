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    Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü

    Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü

    Türkiye'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evi karantinaya alınırken, hasta da yurda yerleştirildi.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 14:33
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere’den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

    Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

    KAPISINA YAZI ASILDI

    Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır.' yazısı asıldı.

    Edremit te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü #1

    JANDARM 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

    Jandarma ekipleri de evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

    HASTA EVİNDEN ALINDI

    112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi de, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere evinden aldı.

    Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.

    Edremit

    Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmesi ve incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi.

    Edremit

    Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evinde nöbet tutuluyor VİDEO

    Edremit te mutasyona uğramış virüslü vaka yurda götürüldü #4

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