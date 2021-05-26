Ege'nin doğal antibiyotiği: Körmen otunun faydaları nelerdir?

Ege otlarının arasında doğal antibiyotik ve şifa kaynağı olarak öne çıkan Körmen otu nedir ve faydaları nelerdir? İşte körmen otu hakkında bilgiler...

Yabani bir sarımsak türü olarak bilinen körmen otu, başta Ege bölgesi olmak üzere Türkiye'de birçok yerde yetişmektedir.

Çeşitli yemeklerde kullanılan ve yörede tüketimi yaygın olan körmen otu, sağlık problemlerine karşı doğal antibiyotik etkisi göstererek şifa kaynağı olur.

Halk arasında körmen, kördem, çayır soğanı, kömüren, keçi kömüreni, karakörmen, kara soğan, harput soğanı, it soğanı, sarımsak soğanı, geyik körmeni, pıraz, büyük pıraz gibi isimlerde kullanılır.

Peki körmen otunun faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte körmen otuna dair merak edilenler...

KÖRMEN OTUNUN FAYDALARI

Körmen otu, normal sarımsak gibi çok iyi bir tansiyon düzenleyicidir.

Kolesterolü de düşürdüğü için kalp damar hastalığı riski taşıyanlarda son derece yararlıdır. Bu açıdan bu harika bitki tam manasıyla kalp dostudur.

Soğuk algınlıklarına karşı da birebirdir. Antibiyotik özelliği de vardır.

Araştırmacılar bu lezzetli bitkinin, tümörlerin büyümesini durdurduğunu, hatta tersine çevirdiğini belirtmektedir.

Anne sütünün kalitesini ve miktarını arttırır.

KÖRMEN OTU NASIL TÜKETİLİR?

Körmen, taze sarımsağa çok benzeyen kalın dallı bir yabani sarımsak türüdür. Sarımsağın kullanıldığı her yerde kullanılabilir.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yumurtayla kavrulur, börek ve karışık ot kavurmalarına girer.

Körmen eklediğiniz tariflerde ilave olarak soğan ya da sarımsak kullanmanıza gerek yoktur.

Bitkiyi bahar aylarından toplayıp kurutarak tüm yıl baharat olarak kullanmak da mümkündür. Kurutulan köremenler mutfak robotunda ya da değirmende öğütülür.

Bu baharat çay olarak demlenerek de tüketilebilir. Boğazı yumuşatır ve öksürüğü azaltır.