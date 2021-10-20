Eğilme sırasında baş dönmesinin 10 nedeni

Onlarca ayrı hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilen baş dönmeleri, özellikle eğilirken ortaya çıktığında ciddi durumların habercisi olabiliyor. İşte baş dönmesi hakkında bilinmesi gerekenler.

Baş dönmesi, bir kişiye çevresindeki nesnelerin veya kendi vücudunun belirli bir yönde hareket ediyor veya dönüyormuş gibi görünmesi durumudur. Ancak çoğu zaman kişi, kendisinin ve etrafındaki her şeyin hangi yönde hareket ettiğini kesin olarak söyleyemez. Kişi sadece etrafındaki boşluğun kararsızlığını, başını geri atma hissini, bacakların ve vücudun bir yönde (daha sık olarak yukarı doğru) hareketini ve başın içeri girdiğini hisseder.

Baş dönmesi, vücudun uzaydaki konumu (kinestetik) ve denge duygusundan (vestibüler) sorumlu olan görme organlarının ve merkezi sinir sisteminin çalışmasında bir tutarsızlık olduğunda ortaya çıkar.

İLK YARDIM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Baş dönmesi tedavisi hastanın şikayetlerine ve baş dönmesi semptomlarının tipik tedavisine bağlıdır. Baş dönmesi sırasında ilk yardım çok önemlidir. Baş dönmesi durumunda, hasta başı, boynu ve omuzları bir yastık üzerine gelecek şekilde sırt üstü yatırılmalıdır. Başın yana çevrilmesi önlenmeli, pencereler açılmalı, odayı havalandırmalı, kişinin alnına soğuk bir bandaj koyulmalıdır. Tansiyon ve vücut sıcaklığı ölçüldükten sonra, kalp atış hızı dakikada 100'den fazla veya düzensiz bir kalp atışı varsa ve ayrıca baş dönmesine bulantı ve tekrarlanan (3 defadan fazla) kusma eşlik ederse, ambulans çağırmalıdır.

EĞİLME SIRASINDA BAŞ DÖNMESİNİN NEDENLERİ

Her türlü baş dönmesinin ortaya çıkmasından sorumlu olan çeşitli nedenler vardır. Anksiyete, depresyon ve panik ataklar tarafından tetiklenebilirler. Bununla birlikte, çoğu baş dönmesinin nedeni, özellikle eğilirken ortaya çıkıyorlarsa, ciddi ve baş edilmesi kolay değildir.

İşte eğilme sırasında baş dönmesinin 10 olası nedeni:

Dolaşım Sorunları

Dolaşım sorunları varsa, beyin de dahil olmak üzere organlar yeterli oksijen alamayabilir. Bu, kişinin eğilirken baş dönmesine neden olur. Dolaşım problemlerinden kaynaklanan baş dönmesi, miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği gibi potansiyel olarak ciddi tıbbi durumların bir işareti olabileceğinden, mümkün olduğunca erken bir doktor tarafından kontrol edilmelidir.

Hipoglisemi

Bu, eğilirken baş dönmesinin başka bir nedenidir. Bunun nedeni, özellikle uzun süredir yemek yemeyen şeker hastalarında belirgin olan düşük kan şekeri seviyeleridir. Bir diyabet hastası, ilaç değişikliği nedeniyle veya insülin aldıktan sonra eğilirken de baş dönmesi yaşayabilir.

Hipotansiyon

Bu, kan basıncının normal aralığın altına düştüğü bir durumdur. Hipotansiyon durumunda, baş pozisyonundaki herhangi bir ani değişiklik, kişinin eğilirken baş dönmesi hissetmesine neden olabilir. Hipotansiyon genellikle tıbbi bir durumun belirtisi olarak kabul edilmez, ancak özellikle ani pozisyon değişiklikleri ile kanın beyne yeterince hızlı ulaşmaması nedeniyle yine de bazı semptomlara neden olabilir. Hipotansiyon ile görülen ek semptomlar arasında gözlerin kararması, halsizlik, kafa karışıklığı ve hatta bazen bilinç kaybı sayılabilir.

Dehidrasyon

Vücutta sıvı eksikliği dehidrasyona neden olabilir. Bu, kişi özellikle sıcak bir günde, uzun süre yeterince sıvı içmediğinde olur. Yoğun egzersiz ve yetersiz sıvı alımı da dehidrasyona neden olabilir. İshal ve kusma nöbetleri de dehidrasyonun yaygın nedenleridir. Vücuttaki sıvı eksikliği, beynin düzgün çalışmasını zorlaştırır ve eğilirken baş dönmesine neden olur.

Panik Ataklar

Panik ataklar sırasında nefes hızlanır. Bu hiperventilasyon olarak adlandırılır ve oldukça yaygın olduğu bir sağlık sorunudur. Vücuttaki karbondioksit seviyesinde keskin bir düşüşe yol açar, bu da eğilirken baş dönmesine neden olur.

Anemi

Anemi, vücutta yeterli kırmızı kan hücresi eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Beyne giden kan akışını etkiler ve eğilirken baş dönmesine neden olur. Aneminin semptomları arasında kalıcı yorgunluk, nefes almada zorluk, kalp çarpıntısı ve soluk cilt bulunur.

İlaçların Yan Etkileri

Yan etki olarak baş dönmesine neden olan bazı ilaçlar vardır. Bu ilaçlar arasında sakinleştiriciler, bazı antihipertansif ilaçlar, antidepresanlar, ağrı kesiciler, bazı antibiyotikler ve idrar söktürücüler bulunur. Kişi, ilacın eğilirken baş dönmesine neden olduğundan şüpheleniyorsa, bir doktora danışmak her zaman en iyisidir.

Hipotiroidizm

Tiroid bezinin vücuttaki çeşitli metabolik fonksiyonlar için yeterli hormon üretmemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Hipotiroidizm, hipotansiyona veya yavaş kalp atışına neden olabilir, bu da eğilirken baş dönmesine neden olur.

Östaki Disfonksiyonu

Dengeyi kontrol eden kulaktır ve herhangi bir kulak problemi, özellikle iç kulak etkilendiğinde, eğilirken sıklıkla baş dönmesine yol açar. Bu esas olarak enfeksiyonlar veya yaralanmalardan kaynaklanır. İç kulak disfonksiyonunun neden olduğu en yaygın durum benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) olarak adlandırılır. Bu durum, kulağın bir bölümünden bir kalsiyum parçacığının kulağın başka bir bölümüne gitmesi ve baş dönmesine neden olması durumunda ortaya çıkar.

Meniere Hastalığı

Meniere hastalığı olan kişilerde eğilirken baş dönmesi oldukça yaygındır. Ayrıca, rahatsızlığı olan kişide kalıcı kulak basıncı, kulak çınlaması ve işitme kaybı da olacaktır.

ONLARCA HASTALIĞIN NEDENİ OLABİLİR

Sadece eğilirken değil, genel olarak baş dönmesi yaşanması yaşamı tehdit eden hastalıklar da dahil olmak üzere onlarca hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle, baş dönmesine tam olarak neyin neden olabileceğini bilmek çok önemlidir.

Olası ana nedenler arasında dolaşım bozuklukları, metabolik bozukluklar, kalp ve kan damarlar hastalıkları, (ateroskleroz, hipertansiyon, hipotansiyon, kalp ritmi bozuklukları, felç), sinir sistemi hastalıkları (nevroz, depresyon, migren), kulak hastalıkları, enfeksiyonlar, zehirlenme, hormonal değişiklikler (menopoz, hamilelik), göz hastalıkları (yüksek miyopi), beyin tümörü ve epilepsi bulunur.

Bu kadar çeşitli nedenleri bir uzman olmadan anlamak elbette zordur. Çoğu zaman, kişi gerçekten baş dönmesi olup olmadığını tam olarak anlayamaz. Baş dönmeleri genellikle iyi hissetmemekle karıştırılır. Gerçek bir baş dönmesi için kriter, kişinin vücudunun veya çevresindeki nesnelerin dönme hissidir. Ve eğer baş dönmesi kronik hale gelirse, bunu bir uyandırma çağrısı olarak kabul edebilirsiniz. Durumunuzu analiz edin, bazen hangi hastalığa işaret edebileceğini oldukça doğru bir şekilde anlayabilirsiniz.

Beyin hasar gördüğünde, santral baş dönmesi gözlenir. Kişi vücudunun veya çevresindeki nesnelerin dönüşünü hisseder.

İnme, çift görme ile baş dönmesi, hassasiyet bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve hareketlerin koordinasyonunda bozulma ile karakterizedir. Baş dönmesi genellikle kalıcıdır ve birkaç gün sürer.

Baş dönmesi ile birlikte kulaktan herhangi bir akıntı varsa, işitme kaybı görülürse, iç kulak iltihabı başlamış olabilir.

Osteokondrozda (kireçlenme) baş dönmesine dengesizlik eşlik eder, hareketle artar, omurgada ağrı ve sınırlı hareketlilik görülür.

Migrende baş dönmesi baş ağrısı ataklarından önce gelir, birkaç dakikadan bir saate kadar sürebilir ve buna kulak çınlaması, mide bulantısı ve kusma eşlik eder.

Vestibüler nörit, ani şiddetli baş dönmesi, sürekli kusma ile karakterizedir, ayağa kalkmaya çalışırken, başı hareket ettirirken dönme hissi artar. Çoğu durumda, bu semptomlar hastalıktan 2-3 gün sonra yavaş yavaş kaybolur. Viral enfeksiyonlar, vestibüler nöritin ana nedeni olarak kabul edilir, bu nedenle ilişkili baş dönmesi ataklarına ateş, halsizlik, burun akıntısı veya öksürük eşlik edebilir.

Antibiyotik almak da baş dönmesine neden olabilir. Bu durumda, ilacın dozunu doktorunuza sorarak azaltmanız gerekir.

Uçakta, gemide, bir trende veya arabada baş dönmesi meydana gelirse, bu büyük olasılıkla hareket hastalığının bir belirtisidir.

İleri yaştaki insanlarda baş dönmesi, vücut pozisyonunda ani bir değişiklik, öne eğilme ve başın geriye atılmasından kaynaklanır. Yaşla birlikte nöbet sayısı artar ve kadınlarda bu sorunlar 2 kat daha yaygındır. Bu baş dönmesi bir dakikadan fazla sürmez ve kendiliğinden sona erer.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DİKKAT EDİN

Baş dönmesine aşağıdaki belirtiler eşlik ediyorsa, mümkün olan en kısa sürede bir doktora başvurulmalıdır:

1. Yüz kaslarının felci

2. Sıcaklık artışı

3. Şiddetli baş ağrısı

4. Bacaklardaki veya kollardaki kasların zayıflığı

5. Kusma

6. Baş dönmesi bir saatten fazla sürmesi

7. Baş dönmesi atağı sırasında bilinç kaybı

8. Diyabet veya hipertansiyonu olan bir hastada şiddetli baş dönmesi