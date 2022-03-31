Egzamaları yok ediyor, cildi gençleştiriyor ve sıkılaştırıyor! Bu sabunu bir kere kullanan bırakamıyor...

Egzamaları yok ediyor, cildi gençleştiriyor ve sıkılaştırıyor! Bu sabunu bir kere kullanan bırakamıyor...

Anne sütüne eş değer kabul edilen eşek sütü, sağlığa sayısız fayda sağlıyor. Eşek sütünden yapılan sabun ise cilt ve saç problemlerinin kökünü kazıyor. İşte şifa dolu eşek sütü sabununun faydaları...

Son zamanlarda, ciltteki problemleri gidermek için farklı sabunlara ilgi arttı. Bunlardan biri de hiç şüphesiz eşek sütü sabunu oldu.

Aktarcılar tarafından anne sütüne eş değer olarak görülen eşek sütü, bol miktarda A , B1, B2, C ve E vitamini, yüksek oranda magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, çinko ve sodyum içeriyor.

İçerisinde bu kadar vitamin ve mineral barındıran eşek sütünden yapılan eşek sütü sabununun sayısız faydası bulunuyor.

Cildi tahriş etmeyip besleyen eşek sütü sabunu, açık yara hariç cildin her yerinde kullanılabiliyor.

Bütün cilt problemlerine iyi geldiği bilinen ve saç bakımında da kullanılabilen bu sabun, botoks etkisi yaparak cildin parlamasını sağlıyor.

Gerek yüz gerek saç derisinde etkili olan bu sabunun tüm bu faydalarından yararlanmak için düzenli kullanılması gerekiyor.

Peki eşek sütü sabunu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? İşte sizler için eşek sütü sabununun cilde ve saça faydalarını ve kullanım şeklini derledik.

EŞEK SÜTÜ SABUNUNUN CİLDE VE SAÇA FAYDALARI

Cildin sıkılaşmasını sağlar.

Siyah nokta, akne ve sivilce oluşumunu engeller.

Yaşlanmanın etkilerini geciktirerek cildin gençleşmesini sağlar.

Ciltteki kırışıklıkları giderir.

Cilde parlaklık verir.

Cildin nem oranını dengeler.

Cilt lekelerinin giderilmesinde etkilidir.

Ciltteki yaşlılık lekelerini azaltır.

Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kızarıklık ve tahrişe de iyi gelir.

Gözeneklerin hava almasını sağlar.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

Peeling etkisi oluşturarak ciltteki ölü derileri temizler.

Düzenli olarak kullanıldığında cildi beyazlatır.

Cildi soğuktan ve güneşin zararlı etkilerinden korur.

Saç köklerini güçlendirir.

Saç derisinin ve tellerinin nemlenmesini sağlar.

Saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.

Saç derisinde oluşan kaşıntı, kepek ve deri döküntüsü gibi problemleri giderir.

EŞEK SÜTÜ SABUNUNUN KULLANIMI

Eşek sütü sabununun hiçbir yan etkisi olmadığı için gönül rahatlığıyla saçınıza ve vücudunuza kullanabilirsiniz. Düzenli olarak kullanırsanız sorunlarınızın kısa sürede ortadan kalkacağını göreceksiniz.

Eşek sütü sabununun, düzenli olarak sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa kullanılması önerilir. Köpürttüğünüz sabunu, cilde nazik dokunuşlarla masaj yaparak uygulayın ve 5 dakika sonra bol su ile durulayın.