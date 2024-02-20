Egzersiz kadınlara daha fazla yarıyor: ABD'den şaşırtıcı araştırma sonuçları ABD'li bilim insanları, yaptıkları bir araştırmada kadınların erkeklere oranla düzenli egzersizden daha fazla fayda gördüğünü ortaya koydu. Buna göre kadınların haftalık 140 dakikası erkeklerin 300 dakikasına eşit...

AA

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak oldukça önemli.

Son yıllarda sosyal medyanın da motivasyon etkisiyle birlikte spora ilgi arttı.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden her vatandaş egzersiz yapmaya başladı.

Erkekler ise abartılı kas sevdasıyla vücut yapmak için ayrı bir mücadeleye yöneldi.

Ancak tüm çabalarına rağmen kadınlardan daha az fayda gördükleri ortaya çıktı.

ABD'de cinsiye bağlı anket

Buna yönelik ABD'de bilim insanları bir araştırma ortaya koydu.

Fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'ne katılan 412 binden fazla kişinin egzersiz alışkanlıkları incelendi.

Kadınların haftalık 140 dakikası erkeklerin 300 dakikasına eşit

Erkeklerin düzenli egzersizden kadınlarla aynı seviyede faydalanmaları için daha fazla çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirleyen araştırmacılar, kadınların haftada 140 dakikalık orta-ağır düzeyde egzersizinin erkeklerin 300 dakikalık aynı düzeyde egzersiz yapması ile eş değer olduğunu kaydetti.

Araştırmada ayrıca, düzenli egzersiz yapan kadınların kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalp krizi veya inmeden ölme oranının yüzde 36 daha az olduğu, düzenli egzersiz yapan erkeklerde ise bu oranın yüzde 14 daha az olduğu tespit edildi.

Ölüm riskinde de farklılık bulunuyor

Çalışmada, incelenen yıllar arasında düzenli egzersiz yapan kadınların yapmayanlara oranla yüzde 24 daha az ölüm riskine sahip olduğu, bu oranın erkeklerde ise yüzde 15 olduğu bildirildi.

Araştırma, "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayınlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)