Egzersizle iyileştirilebilecek 7 sağlık sorunu

Bel ağrısı, Parkinson ve kalp problemleri gibi birçok hastalığa karşı yapabileceğiniz şeylerin sınırlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak egzersiz daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Sağlık ve zindelik, iyi düzeyde dayanıklılık, esneklik ve vücut direnci ile günlük aktiviteleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek için düzenli olarak egzersiz yapmak şarttır.

Fiziksel aktivite seviyesinin arttırılması hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, inme, diyabet veya kanser gibi hastalıkların gelişme riskini de azaltır. Sağlığı iyileştirmek için fiziksel olarak aktif olmak önemlidir ve genel olarak, günde en az 30 dakika fiziksel aktivite önerilir.

Tempolu yürüyüşten kuvvet egzeriszlerine kadar hoşnuza gidebilecek tüm egzersizleri yapabilir ve fiziksel aktivitenin onlarca faydasını elde edebilirsiniz.

Egzersizin faydaları

Düzenli fiziksel aktivite ile kalp daha verimli bir şekilde kasılır ve kan daha kolay akar, bu da kan akışını iyileştirir. Düzenli egzersiz, dinlenirken bile kalp atış hızını azaltır. Ayrıca damarların elastikiyetini artırarak tansiyon seviyelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Yapılan egzersizler sayesinde kemik ve kas kütlesindeki artış, kas kuvveti ve esnekliği, genel olarak omurgayı ve kasları desteklerken osteoporoz ve sarkopeninin önlenmesini sağlar. Fiziksel olarak aktif olmak ayrıca yaşlılarda düşmeleri ve kırıkları önlemeye yardımcı olur.

Egzersiz yapmak alınan nefesin kalitesini de etkiler. Alveoller oksijenin alınmasına yardımcı olmak için daha kolay genişler ve böylece yeterli solunum hacmi sağlanır.

Egzersiz sayesinde metabolizmanın ve vücut kompozisyonunun iyileşmesi de sağlanır. Fiziksel aktivite, vücut yağ kütlesini azaltmaya ve yağsız vücut kütlesini artırmaya yardımcı olur, bu da yağsız kütlenin yağ kütlesine oranını iyileştirir. Enerji harcaması artar, bu da kilo yönetimini kolaylaştırır.

Fiziksel ve psikolojik sağlık da egzersiz sayesinde iyileşebilir. Daha sağlıklı bir yaşamla hayatınızı dolu dolu yaşayabilir ve her türlü aktiviteyi daha uzun süre yapmaya devam edebilirsiniz. Egzersiz yaparak zihinsel sağlığınızı iyileştiren ve daha iyi hissettiren belirli hormonların salınmasını uyarabilirsiniz.

Egzersiz yaparak şeker ve insülin seviyelerini de kontrol edebilirsiniz. Spor yapmak kan şekeri seviyelerini düşürür ve ayrıca tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olan insülinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Fiziksel aktiviteler sigarayı bırakmamıza da yardımcı olur. Düzenli egzersizler sigarayı bırakmanıza da yardımcı olur, çünkü sigarayı bıraktığınızda yaşayabileceğiniz kaygı ve yoksunluk belirtilerini azaltır.

Egzersizle iyileştirebileceğiniz 7 sağlık sorunu

Fiziksel aktiviteler cinsiyet, yaş ve fiziksel durum ne olursa olsun herkesin yapabileceği bir şeydir. Yapabileceğiniz çok çeşitli sporlar vardır, bu yüzden sevdiğiniz bir veya daha fazlasını seçerek hemen egzersiz yapmaya başlayabilirsiniz.

Egzersiz yaparak çeşitli hastalıkları da iyileştirebilirsiniz. İşte egzersizle iyileştirebileceğiniz 7 sağlık sorunu.

Multipl skleroz ile ilgili yorgunluğu azaltabilirsiniz

Merkezi sinir sistemi hastalığı olan multipl skleroz belirtileri yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde yorgunluk, mesane kontrol problemleri, denge zorlukları ve uzuv titremesi görülür. Bu belirtileri kontrol etmek için ağırlık kaldırmak iyi bir seçenektir. 6 ay boyunca ilerleyici direnç egzersizleri yapan hastalarda, hastalığın ilerlemesini önleyebilecek faydalı beyin değişiklikleri yaşandığı görülmüştür.

Multipl skleroz yaşayan hastalar normalden daha hızlı beyin küçülmesi yaşarlar. İlaçlar bu küçülmeyi yavaşlatabilir, ancak egzersizin ilaç tedavisi gören hastalarda beyin küçülmesini azaltacağı yönünde birçok kanıt vardır.

Sırt ağrısı rahatsızlığını azaltabilirsiniz

Oldukça yaygın bir sağlık sorunu olan sırt ağrısının birçok nedeni vardır. Daha iyi hissetmek için, dinlenmek yerine hareket etmelisiniz. Araştırmalar, 16 hafta boyunca haftada 3 kez ağırlık egzersizi yapan sırt ağrısı olan hastaların yüzde 70 daha az ağrı yaşadığını gösteriyor. Ayrıca bu hastaların daha iyi bir yaşam kalitesi bildirdiği bilinmektedir.

Uzmanlar, sırt ağrısı atağı sırasında hareketsiz kalmanın sorunu daha da kötüleştirebileceğini belirtiyorlar. Ağırlık kaldırmak da dahil olmak üzere daha fazla hareket etmek, fiziksel ve zihinsel olarak iyileşmeye yardımcı olur.

Parkinson hastalığında hareketliliği iyileştirebilirsiniz

Dejeneratif bir nörolojik hastalık olan Parkinson hastaları, motor becerilerinde hareketi bozan bir bozulma yaşarlar ve titreme yaşarlar. Ayrıca, azalmış koku alma duyusu ve depresif bozukluklar gibi tespit edilmesi zor erken belirtiler de yaşayabilirler.

Araştırmalar, kuvvet egzersizlerinin Parkinson hastalığının ortaya çıkardığı fiziksel belirtileri ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Osteopeniye bağlı kemik kaybını azaltabilirsiniz

Hayatınız boyunca güçlü kemiklere sahip olmak için uzmanlar, kemiklerde onları güçlendirecek değişiklikler yaratmak için koşu ve atlama gibi egzersizleri yapmanızı öneriyor. Ayrıca, kuvvet egzersizlerini de bunlara dahil etmenin iyileşmeyi büyük ölçüde artırabileceği biliniyor.

Osteopeni (osteoporozdan önce gelen kemik kaybı) teşhisi konan kadınlardan, serbest ağırlıklar ve elastik bantlarla kuvvet egzersizleri içeren programı takip etmeleri istenen bir araştırmada yapılan 16 yıllık takip, kemik mineral yoğunluğunu arttırmak için bu kadınların haftada en az 2 kez ve yaklaşık 2 saat egzersiz yapmaları gerektiğini gösterdi. İnsanların bir egzersiz programına girmelerini ve bağlı kalmalarını sağlamak son derece zor olabileceğinden, araştırmacılar egzersizdeki tutarlılığın kemik kütlesini korumada en önemli faktör olduğunu belirtmektedir.

Kalp kapasitenizi güçlendirebilirsiniz

Kalp hastalıklarını önlemek için uzmanlar, haftada 5 gün, 30 dakika boyunca orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmasını öneriyor. Kalp hastalığı teşhisi konduysa dahi bir uzmanın kontrolünde egzersiz yapmak önemlidir.

KOAH'da nefes kalitenizi artırabilirsiniz

Nefes almada zorluk ile karakterize tedavi edilemez bir durum olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) yaşıyorsanız, muhtemelen spor salonundan kaçınmanın en iyisi olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ancak belki de ihtiyacınız olan şey budur.

Araştırmalara göre, yaşam kalitelerinin düştüğü KOAH hastalarında kas kaybı ve zayıflık yaygındır. Araştırmalara göre, dayanıklılık ve kuvvet egzersizlerinin kombinasyonunu (haftada 3 kez, seans başına 30 dakika) yapan KOAH hastaları, kas güçlerini sadece ilaç tedavisini takip edenlerden daha fazla geliştirebilirler.

Tip 2 diyabette kan şekerini daha iyi yönetebilirsiniz

Egzersiz, tip 2 diyabeti önlemenin ve yönetmenin anahtarıdır, çünkü kaslarınızın kandaki şekeri emmesine ve enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur. Kardiyo egzersizleri vücudunuzun insülini yönetmesine yardımcı olurken, kuvvet egzersizleri insülini daha duyarlı hale getirir. Ayrıca, kaslarınızı geliştirmeye yardımcı olur.

Daha fazla kas kütlesi sadece daha fazla kalori yakmakla kalmaz, aynı zamanda kan şekerini de daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur. Egzersizler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dengeli rutine sahip olmanızı sağlar.