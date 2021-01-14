Ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir? Ejder meyvesi nasıl tüketilir?

Son günlerin en popüler meyvesi olan Ejder meyvesi adı ve görüntüsüyle ilgi çekmeye devam ediyor. Kaktüs ailesinden olan Ejder meyvesi nedir, nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Pitaya yada Dragon fruit olarak da adlandırılan Ejder meyvesi, ülkemizde giderek popülerleşiyor.

Tropik iklimlerde yetişen Ejder meyvesi Türkiye'de de yetişrimeye başlayan üreticiler adeta taleplere yetişemiyor.

Yetiştiği yere göre farklı türleri bulunduğundan renginde değişiklikler olabilmektedir. Genellikle dışı pembe renkli, kalın kabuklu, içi ise beyaz renkte ve çörek otuna benzer çekirdeklerden oluşmaktadır.

Peki ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesinin sağlığa faydaları neler? Ejder meyvesi nasıl tüketilmeli?

İşte tropik bir besin olan ejder meyvesinin sağlığa inanılmaz faydaları..

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi isimleriyle de anlıyor. Ana vatanı Vietnam olan bu meyve Meksika, Güney ve Orta Amerika, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde oldukça yaygın..

Besin değeri bakımından zengin ve düşük kalorili olan ejder meyvesi, manganez ve demir gibi çeşitli vitamin ve minerallerin yanı sıra yüksek oranda lif içeriyor.

C ve B vitaminlerini de içeren ejder meyvesi, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.

EJDER MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korur.

Ejder meyvesi, protein, lif, potasyum, kalsiyum,magnezyum ve karbonhidrat bakımından zengindir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.

Yüksek kalsiyum içeriği ile kemik gelişimine olumlu katkı sağlar.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

İçeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da korur.

Kalori bakımından zayıf ve lifli bir yapıya sahiptir.

Ejder meyvesindeki lif sadece sindirim sağlığı için değil, aynı zamanda kan şekeri dengesini de korur.

İçeriğinde çok az şeker bulundurmasından dolayı diyabet hastalarının da tüketebileceği bir besindir.

Cilt kuruluğunu tedavi eder.

Kilo vermeye yardımcı olur.

EJDER MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Oval biçimde, pembe renkli ve kalın bir kabuğu olan ejder meyvesini, muz gibi kolay bir şekilde soyarak çekirdekleriyle birlikte yiyebilirsiniz.

Ejder meyvesinin çekirdekleri, kivide olduğu gibi küçük siyah tanecikler halindedir. Meyvenin kavun ile kivi karışımı bir tadı vardır.

Farklı bir deneyim için ikiye bölünmüş ejder meyvesini kaşık kaşık yemeyi de deneyebilirsiniz.

Sulu bir meyve olduğundan meyve suyu, smoothie gibi içecek olarak ta tüketime uygundur.