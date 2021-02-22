Ekinezya (kirpi otu) nedir, nasıl tüketilir? Ekinezyanın faydaları nelerdir?

Papatyagillerden olan ekinezya, tatlı ve güçlü bir aromaya sahiptir. Genellikle grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede tercih edilir. Peki, Ekinezya nedir, nasıl tüketilir?

Hava sıcaklıklarının sürekli değişkenlik göstermesi insan vücudunu olumsuz etkileri bulunuyor. Özellikle kış aylarında olduğumuz bugünlerde hastalıklara karşı vücut direncimizi artırmak oldukça önem taşıyor.

Bu noktada ekinezya, grip ve soğuk algınlığından korunmak için oldukça faydalı bir bitki olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, ekinezya veya diğer adıyla kirpi otu nedir, nasıl tüketilir? Ekinezyanın faydaları nelerdir?

EKİNEZYA (KİRPİ OTU) NEDİR?

Ekinezya, Asteraceae(Compositae) familyasından olan otsu bir bitkidir. Gövdesi kalın ve tüylü olan ekinezyanın yaprakları uzun ve mızrağa benzer bir yapısı vardır.

Tepede yer alan yaprakları sapsız, alt taraftakiler ise uzun saplıdır. Çiçekleri eflatun renginde olan ekinezya, boru şeklindeki çiçeklerden oluşmuş konik bir disk şeklindedir.

Ekinezya bitkisinin anavatanı Amerika'dır. Amerikalı yerliler, yüzlerce yıldır kulak enfeksiyonlarını ve ağrıları tedavi etmek için doğal bir ilaç olan ekinezyayı kullanmıştır.

Ayrıca ekinezya bitkisel tedavi yöntemi olarak antibiyotik özelliği sayesinde soğuk algınlığı, yılan sokmaları, ağrılı hastalıklar ve boğaz iltihaplanmalarında da kullanılmaktadır.

EKİNEZYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidanlar, bakır, demir, magnezyum, kalsiyum, sodyum, protein, yağ asitleri, A vitamini, B2, C vitamini ve E vitamini bakımından oldukça zengin bir bitki olan ekinezyanın birçok probleme iyi geldiği bilinmektedir. Başlıca faydaları şu şekildedir:

Ekinezya vücutta bulunan koruyucu hücrelerin sağlığını artırır ve sağlıklı hücre büyümesine yardımcı olur.

Ekinezyada bulunan aktif kimyasal bileşenler, iltihabı ve tahrişe bağlı ağrıyı azaltır.

Ekinezya, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olan bir bağışıklık güçlendiricidir.

Enfeksiyonları önler.

Detoks etkisi vardır.

Vücut kırgınlığına ve halsizliğe iyi gelir.

Böcek ve yılan ısırığında tedavi edici etkisi vardır.

Diş ağrısını hafifletir ve ağız yaralarını iyileştirir.

Migren ağrılarını önler.

Ülsere karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Alerjik reaksiyonları önler.

Yara, sedef, akne (sivilce) ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında fayda sağlar.

Anksiyete bozukluğu olan kişilerin sakinleşmesine yardımcı olur.

EKİNEZYA NASIL TÜKETİLİR?

Ekinezyanın birçok kullanım şekli bulunmaktadır. Ancak en doğal ve etkili yöntem çay olarak tüketilmesidir.

Ekinezya bitki çayı, sıcak suda 10-15 dakika bekletilerek elde edilir. Günde 3-5 fincan tüketilmesi tavsiye edilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sonbahar başından ilkbahar aylarına kadar günde 3 fincan olacak şekilde tüketilebilir.