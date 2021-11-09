Eklem ağrılarına ilaç gibi gelen 10 besin

Yaş, kilo, çeşitli hastalık gibi nedenlerden kaynaklanan eklem ağrıları, günü zehir edebiliyor. Sebepsiz yere de kendini gösteren bu ağrıdan kurtulmak için eklem ağrısına iyi gelen besinleri derledik.

Yaşa bağlı kas, eklem ve kemik deformasyonu sonucu oluşan eklem ağrıları, vücuttaki kemiklerin birleşme noktaları olan bölgede meydana gelmektedir.

Sebepleri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilen eklem ağrıları, bazen sebepsiz yere ortaya çıkarken bazen bazı hastalıkların habercisi de olabiliyor.

Farklı seviyelerde kendini gösteren bu ağrılar, yaşam kalitemizi düşürüp gündelik hayatı zehir ederken çoğu zaman bizi yapacağımız işlerden de alıkoyabiliyor.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte hayata geçirilen evden çalışma yöntemi, uzun süre hareketsizliğe neden olduğundan eklem ağrısı şikayetlerinin son dönemlerde daha çok arttığı biliniyor.

Eklem ağrılarının pençesinde olan kişiler ise bu ağrılardan kurtulmanın yollarını arıyor. Biz de sizler için eklem ağrılarına iyi gelen besinleri derledik.

Eklem ağrılarına iyi geldiği araştırmalar ile ortaya çıkarılmış bu besinleri beslenme planınıza doktor gözlemi ile dahil edebilirsiniz. İşte eklem ağrılarına iyi gelebilecek 10 besin...

ZEYTİNYAĞI

Ayçiçek veya fıstık yağı gibi bazı yağlar, vücuttaki enflamasyonun artmasına yardımcı olur. Zeytinyağı aynı zamanda değerli bir Omega 3 kaynağıdır.

Omega 3 yağ asitleri vücutta bulunan inflamatuar proteinleri azaltarak diz ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle eklem ağrılarını azaltmak için yemeklerde zeytinyağı kullanımı oldukça önemlidir.

Ayrıca tercih edilecek zeytinyağının soğuk sıkım ve işlenmemiş olmasına dikkat edilmesinde fayda var.

KEMİK SUYU

Kemik suyunun kemik sağlığı ile yakından ilişkisi vardır. Ancak eklem ağrılarına iyi gelen kemik suyunun doğru bir şekilde hazırlanması ve katkı maddesi barındırmaması gerekmektedir.

Kemik suyu içerisinde yer alan glukozamin, kondroitin ve çeşitli amino asitler eklemlerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca kemik suyunda bolca bulunan kalsiyum kemik yoğunluğunu korur.

SOĞUK SU BALIKLARI

Omega 3; ton balığı, somon, alabalık ve sardalya gibi soğuk su balıklarında bol miktarda bulunmaktadır. Omega 3’ün eklem ağrıları üzerindeki olumlu etkisinden faydalanmak için soğuk su balığı tükemeye özen gösterin.

TAM TAHILLAR

Genellikle tahıl tüketimi, kilo kontrolünü zorlaştırdığı ve fazla kilo eklem ağrılarını tetiklediği için tavsiye edilmemektedir. Ayrıca beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarnanın vücutta inflamatuar etki oluşturduğu düşünülmektedir.

Bu nedenle yüksek lifli ve kepekli tahıllar tercih edilmelidir. Tam buğday, yulaf, karabuğday gibi tahılların anti inflamatuar etkisi olduğu düşünülen yağ asitlerinin üretilmesini desteklediği bilinmektedir. Eeklem ağrıları olan kişilerin anti inflamatuar özelliğe sahip kersetin içeren karabuğdayı tüketmeleri tavsiye edilir.

MEYVELER

Yüksek şeker içermesi nedeniyle tüketiminden kaçınılan bazı meyvelerin anti inflamatuar etkisi vardır. Bu meyveler, eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Osteartrit ve romatoid artrite bağlı ağrıların azalmasına yardımcı olan ananasın çekirdeği ile tüketilmesi önerilir.

Yabanmersini, içeriğindeki en güçlü flavonoidlerden birisi olan antosiyanin sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.

Elma hem lif bakımından zengindir hem de anti inflamatuar bir meyve olarak bilinir.

Domatete bulunan likopen de eklem sağlığı açısından çok değerlidir. Domatesten maksimum fayda sağlamak için kabuğu ile ve pişmiş olarak tüketebilirsiniz.

SARIMSAK

En iyi antibiyotik olarak gösterilen sarımsak, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bu nedenle sarımsağı eklem ağrılarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Uzak Doğu'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan yeşil çay, eklem ağrılarına da iyi gelmektedir.

SEBZELER

Ispanak ve brokoli, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. İçerdiği vitaminler ve minareller nedeniyle bu sebzeleri sofralardan eksik etmeyin.

BADEM

Uzmanların süper besin olarak gösterdiği badem, E vitamini yönünden zengindir. Badem içerdiği bileşikler sayesinde eklem ağrılarına iyi gelir.

SAFRAN

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir ürün olan safran, eklem ve kas ağrıları için son derece faydalıdır.

EKLEM AĞRILARINA İYİ GELEN TAKVİYELER

Geçmek bilmeyen diz ve eklem ağrılarınız varsa eklrm ağrılarına iyi gelen takviyeler alabilrsiniz. Ancak diğer tüm takviyelerde olduğu gibi eklem ağrılarına iyi gelen takviyelerin de mutlaka doktor onayı ile kullanılması gerekir.

GLUKOZAMİN

Eklem ve kıkırdak sağlığını koruyan glukozaminin aynı zamanda iltihap önleyici bir etkisi vardır. Vücuttaki glukozamin seviyesi yaş ile birlikte azaldığından gerekli durumlarda takviye olarak alınması önerilir.

KONDROİTİN

Osteoartrit tedavisinde glukozamin ile birlikte kullanılan kondroitinin ağrıyı azalttığı ve eklem hareketliliğini desteklediği bilinmektedir.

Artrit tedavisinde ise farklı takviyelere yönelinmesi önerilmektedir. Bu nedenle kondroitin takviyesinin mutlaka doktor onayı ile alınması gerekmektedir.

OMEGA 3

En iyi anti inflamatuar takviyesi olarak bilinen Omega 3, eklem ağrısı olan kişilerin beslenmelerine mutlaka eklemesi gereken bir yağ asididir. Günlük Omega 3 alımınız yetersiz ise takviye olarak alabilirsiniz.

D VİTAMİNİ

D vitamini, kemik sağlığını güçlendirmek ve düşme, çarpma gibi durumlarda yaralanmaların etkisini azaltmak için oldukça önemlidir.

Düşük D vitamini seviyesinin eklem ağrılarını artırdığı bilindiğinden eklem ağrısı olan kişilerin vücutlarındaki D vitamini seviyesine bağlı olarak vitamin takviyesi alması önerilir.

CURCUMİN

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen şifalı bitkilerden zerdeçalın aktif maddesi olan curcumin, anti inflamatuar özelliğe sahiptir. Doğru miktarda curcumin takviyesi eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Her besinin ve takviyenin her ağrıya iyi gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle beslenmenizde yapacağınız değişiklikleri ve takviye kullanımlarını uzman doktora danışmanızı öneririz.