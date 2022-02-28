Eklem ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olacak 6 doğal çay

Eklem ağrıları hayatınızı etkiliyorsa, bir fincan sıcak çay daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Çaylar, eklem ağrılarını hafifletebilecek özelliklere sahiptir ve kolayca hazırlanabilir.

Artrit, eklemlerin iltihaplı bir hastalığıdır. Bu hastalığın 100 farklı türü vardır ve özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ancak son yıllarda giderek daha genç bir nüfus da eklem ağrılarından etkilenmektedir.

Artrit, kadınlarda daha sık görülür ve belirtileri arasında eklem ağrısı ve sertliği, sertlik, şişme ve hareket kısıtlılığı yer alır. Artritin neden olduğu rahatsızlıkları hafifletmek için fiziksel olarak aktif olmak ve sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak gerekir.

Eklem ağrıarına karşı yardımcı olabilecek çeşitli çay türleri vardır. Ancak herhangi bir ilaç veya içecek tüketmeden önce, doğal maddelerin kullandığınız ilaçlar veya diğer ürünlerle etkileşime girmeyeceğinden emin olmak için doktorunuza danışmalısınız.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefilin karın ağrısına yardımcı olduğu bilinmektedir, ancak sadece karın ağrısı için çare değildir. Doğal ürünlerin ağrı üzerindeki etkisi üzerine 2016 yılında yapılan bir araştırma, zencefilin artritli kişilerde iltihaplanma ve kronik diz ağrısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir.

30 gün boyunca 25 mg zencefil alan katılımcıların önemli iyileşmeler ve eklem ağrılarında azalma bildirdiği görülmüştür. Zencefil kökü birçok yerde kolayca bulunabilir. Hazırlanışı çok basittir, zencefil kökünü ince dilimler halinde kesin ve sıcak suda yaklaşık 10 dakika kaynatın. Zencefil kan seyreltici etki gösterebileceğinden dikkatli olun, kan pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa mutlaka doktorunuza danışın.

YEŞİL ÇAY

Kalbi ve beyni korumaya ek olarak bu süper antioksidan eklem ağrısını ve romatoid artritin neden olduğu iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilir. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) olarak bilinen yeşil çaydaki maddenin, diğer hücresel işlevleri etkilemeden romatoid artritin etkilerini engellemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Uzmanlar, EGCG'nin reçeteli ilaçlara gelecekte bir alternatif olabileceğine inanıyor.

KUŞBURNU ÇAYI

Kuşburnuda görünen turuncu-kırmızı küre, zengin bir C vitamini kaynağı olduğu için uzun süredir bitkisel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Kuşburnu fitokimyasallarından birinin Galaktolipid olarak bilinen iltihap önleyici özelliklere sahip olup, birincil veya ikincil bir osteoartrit veya romatoid artrit formuna sahip kişilere fayda sağladığı bilinmektedir.

Her gün içeceğiniz bir bardak kuşburnu çayı, eklem ağrılarınıza oldukça iyi gelebilir. Ancak kuşburnu çayının antasitler ve östrojen ile etkileşime girebileceğini unutmayın.

SİYAH ÇAY

Standart bir siyah çay, iltihap önleyici etkiye sahip bir biyoflavonoid olan kuersetin (quercetin) açısından zengindir. Kuersetinin iltihaplanmayı azalttığını ve romatoid artritin neden olduğu ağrıyı hafiflettiği bilinmektedir.

Ancak dikkatli olun, hazırlanışına bağlı olarak siyah çay, bazı ilaçların etkinliğini etkileyebilecek yüksek düzeyde kafein içerebilir. Ayrıca demir emilimini engelleyebileceğinden, demir içerikli bir öğünden en az 20 dakika sonra çay içilmelidir.

SÖĞÜT KABUĞU ÇAYI

Yüzyıllardır Çin'de bitkisel ağrı kesici olarak kullanılan söğüt kabuğu, kimyasal olarak aspirine benzer. Eklem ağrısı ve osteoartrit için söğüt kabuğu çayı tüketimini destekleyen birçok çalışma vardır.

Söğüt ağacının içerdiği polifenoller ve flavonoidler ile hem iltihap önleyici hem de ağrı kesici etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Ancak bu seçenek, özellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), beta blokerler, kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar, hamile kadınlar ve 16 yaşından küçükler olmak üzere çok fazla ilaç kullanan kişilere önerilmemektedir.

ISIRGAN OTU ÇAYI

Isırgan yüzlerce yıldır kas ve eklem ağrılarını tedavi etmek, artrit ve gut hastalığını önlemek için kullanılan bir bitkidir. Araştırmalar, ısırgan yapraklarının iltihaplanma sürecini etkileyen anahtar enzimlerden biri açısından zengin olduğunu göstermektedir.

Isırgan otu yaprakları genellikle eklem ağrılarına yardımcı olmak için cilde direkt olarak uygulanır. Isırgan otu çayını birçok yerden satın alabilirsiniz. Hamile kadınlar ile böbrek veya idrar sorunları olan kişiler için önerilmez.

EKLEM AĞRISINA KARŞI İÇİN İPUÇLARI

Fazla kilolu olmak artrit gelişimi için en büyük risk faktörüdür, bu nedenle bu hastaların beslenme düzenlerini değiştirmeleri gerekir. Öncelikle yiyeceklerdeki yağ ve karbonhidrat miktarını azaltmanız, balık, taze sebze ve meyve tüketimini artırmanız gerekir. Menüde lif içeren besinler ve kuşkonmaz, sarımsak, soğan gibi kükürt içeren besinler bulunmalıdır. Kükürt, kemik, kıkırdak ve bağ dokusu oluşturmak için gereklidir. Öğünler günde 3-4 kez, düzenli ve tek tip olmalı, son öğün yatmadan en geç 2-3 saat önce olmalıdır.

Bacak eklemlerinin ağrısı durumunda sakin bir tempoda yürümek, yüzmek, bisiklete binmek ve fizyoterapi egzersizleri faydalıdır. Osteoartritli hastalar için yüzme en iyi egzersiz şeklidir. Suda eklemlerdeki hareket açıklığı maksimumdur ve ağırlık yükü minimumdur.

Bisiklete binmek de faydalıdır. Sadece eklemlerdeki kan dolaşımını iyileştirmekle kalmaz, kasları korur ve aynı zamanda olumlu bir duygusal ruh hali verir.

Kilo verme yöntemleri ve fiziksel aktivitenin belirli kurallara tabi olarak yapılan fizyoterapi egzersizleri ile birleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Fizik tedaviler eklem fonksiyonlarını iyileştirerek, dayanıklılığı ve kas gücünü artırarak eklem ağrılarının giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Düzenli egzersiz tedavisi, ağrının azalmasını ve eklemlerde hareketin iyileşmesini sağlar.

Ayrıca doğru ayakkabıyı giymek de çok önemlidir. Küçük bir desteğe sahip olmalı, topuklar yaklaşık 2-3 cm olmalı, doğru ortopedik tabanlıklarla giyilmelidir.