Eklem ve kas ağrılarına son: Glukozamin nedir?

Eklem ağrılarını azaltabilecek bir takviye olan glukozamin, amino şeker olarak sınıflandırılan bir bileşiktir. Glukozamin takviyesiyle bazı sağlık sorunlarından kurtulmanız mümkün.

Glukozamin, insan vücudunda doğal olarak bulunmakta ve besinlerle alınamamaktadır.

Vücuttaki eklemlerin birbirlerine çarpmasını ve sürtünmesini engelleyen jelsi koruyucu kıkırdak tabakalarında bulunan glukozamin, tüketilen besinlerde bulunmadığından besin takviyesi olarak alınması gerekmektedir.

Peki, glukozamin nedir, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte, detaylar...

GLUKOZAMİN NEDİR?

Kemik ve kas ağrısını hafiflen, vücut eklemlerinin hareket etmesini kolaylaştıran ve vücutta doğal olarak bulunan glukozamin bileşeni, şeker kıkırdak ve protein ekleminin bir kombinasyonudur.

Amino şeker olarak bilinen glukozamin takviyeleri genellikle karides, yengeç, ıstakoz gibi kabuklu deniz canlıların kabuklarından laboratuvar ortamında üretilmektedir. Bunun yanı sıra laboratuvar ortamında glukoz ve bir aminoasit olan glutaminden de sentezlenebilmektedir.

Oral yoldan veya krem olarak kullanılabilen glukozaminin; glukozamin sülfat, glukozamin hidroklorür ve N-asetil glukozamin gibi farklı formları bulunmaktadır.

GLUKOZAMİNİN FAYDALARI

Glukozamin genellikle eklem sağlığını desteklemek için kullanılmaktadır. Yaşla bağlı olarak görülen eklem, kas ağrısı ve eklem iltihabının tedavisinde takviye olarak kullanılmaktadır. Ayrıca antiinflamatuar ve yaşlanma karşıtı olma özellikleri de vardır.

Bunlara ek olarak glukozamin; midede, idrar torbasında ve bağırsaklarda oluşan tahrişleri tedavi edebilmekte, sırt ve boyun çevresinde oluşan eklem iltihaplarını azaltmakta, kırık ve yaralanma sonucu oluşan doku ve kemik travmasını onarımaktadır.

Yaşa bağlı eklem ve kemik hastalıkları: Glukozamin, eklemler arasındaki boşlukta bulunan sinoviyal sıvı ile beraber eklemlerin rahat hareket etmesini sağlamakta ve sürtünmeyi en aza indirmektedir.

Vücutta doğal olarak bulunan glukozamin, yaş ilerledikçe azalmaya başlamakta ve bu nedenle eklemlerde sürtünme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Oral olarak alınan glukozamin takviyesi, özellikle osteoartrit (kireçlenme) ve kemik erimesi gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici olabilmektedir.

Romatizma: Yaştan bağımsız olarak birçok kişide görülen romatizmada da glukozamin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu takviye, ağrıları hafifletip şişlikleri azaltırken bireyin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Bağırsak sağlığı ve huzursuz bağırsak sendromu: Bağırsak sağlığı için de son derece önemli olan glukozamin, bağırsak üzerindeki olumlu etkisini mikrobiyomu geliştirerek göstermektedir. Yapılan bir çalışmada, glukozaminin bağırsaktaki yaralı bakterileri desteklediği tespit edilmiştir.

Yapılan bazı çalışmalar ise glukozaminin huzursuz bağırsak sendromuna sahip hastaların bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Multiple Skleroz (MS): Bazı çalışmalar ise N-asetil glukozaminin MS semptomlarının başlamasını ya da ilerlemesini geciktirebildiğini tespit etmiştir.

Enflamasyonu azaltır: Glukozaminin antiinflamatuvar etkisi yapılan çalışmalar ile de desteklenmiştir.

Temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMJ): TMJ, çene içerisinde yer alan temporomandibular eklemde ortaya çıkan, çeneyi kafatasına bağlayan eklemi etkileyen ve çene ağrısına neden olan bir sorundur. TMJ hastaları kafalarını sağa ve sola ağrısız bir şekilde hareket ettirememektedir. Orta yaş ve yaşlı bireylerde görülen bu rahatsızlıkta da glukozamin kullanımı ile ağrılar hafifletilebilmektedir.

İnterstisyel sistit: Glukozaminin yapı bileşenlerinden olan glikozaminoglikanın eksikliği sebebiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenle, bu hastalarda düzenli glukozamin takviyesi önerilmektedir.

GLUKOZAMİN NASIL KULLANILIR?

Glukozaminin standart bir kullanım miktarı bulunmamakla birlikte hastalık ve hastaya bağlı olarak uygun doz doktor tarafından belirlenmelidir.

Yapılan araştırmalara göre, günde 1500 miligram kadar glukozamin alımı güvenli kabul edilmektedir. Tek seferde alınabileceği gibi gün içerisine bölünerek de alınabilir. 3 ay süren takviye kullanımdan sonra devam edilmesi gerekiyorsa 3 ay ara verip devam edilmesi tavsiye edilmektedir.

GLUKOZAMİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Özellikle kabuklu deniz hayvanlarına veya deniz ürünlerine karşı alerjisi olan kişilerin glukozamin takviyesi kullanmadan önce doktoruna danışması gerekmektedir. Alerjik büyeye sahip olan kişilerin, vejetaryenler için uygun glukozamin formlarını kullanması daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilmektedir.

Hamile kadınlar, diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve astım hastaları da yan etkiler açısından riskli gruplar arasında yer aldığı için doktor kontrolü olmadan kullanmamaları önerilmektedir.

Glukozaminin özellikle diyabet ve astım hastalarını olumsuz etkileyerek düşük bir ihtimal de olsa durumlarını kötüleştirebildiği bilinmektedir.