Eklemleri etkileyen 5 sağlık sorunu

Yaşa bağlı veya uzun süre hareketsizlikten kaynaklanan eklem ağrılarının dışında birçok hastalık eklemlerde sorunlara neden olabiliyor. İşte eklemleri etkileyen 5 durum.

Egzersiz seansınızı abartmış veya aynı pozisyonda uzun süre oturmuşsanız eklemleriniz bir miktar ağrıyabilir ancak eklemlerinizin bir anda ağrımaya başlamasının açıklanamayan birkaç nedeni de vardır.

Günlük sorunların neden olduğu eklem ağrıları, kendinizi biraz gerdiğinizde ve kaslarınızı esnettiğinizde genellikle kendi kendine geçer. Ancak bazı zamanlar vardır ki eklemleriniz sebepsiz yere ağrıyabilir ve ağrı yoğunlaşmaya başlar.

Kronik veya uzun süreli eklem ağrısı, ilerleyen dönemde daha sorunlu hale gelebilecek bazı temel sağlık sorunlarının bir belirtisidir.

İşte eklemlerinize zarar verebilecek en yaygın sağlık sorunları:

OSTEOARTRİT

Osteoartrit, kemikle ilgili sorunlara yol açabilen en yaygın artrit şeklidir. Durum, eklemler arasında bir yastık görevi gören kıkırdağın parçalanması nedeniyle ortaya çıkar.

Bu kemikle ilgili sorun, yaşlanma ile birlikte yaygındır ve çoğunlukla dizleri, kalçaları, boynu ve beli etkiler.

Eklem sertliği, osteoartritin ortak bir özelliğidir. Hareketle kötüleşen keskin ve yoğun ağrı gibi diğer semptomlar eşlik eder.

ROMATOİD ARTRİT

Romatoid artrit, eklemle ilgili başka bir sorundur, ancak osteoartrit gibi eklemlerin aşınması ve yıpranması nedeniyle gelişmez. Romatoid artrit, bağışıklık sistemi sorunlarından kaynaklanan daha çok otoimmün bir hastalıktır.

Bu durumun yaygın semptomları eklemlerde iltihaplanma ve sertliktir. Romatoid artritli kişiler ayrıca yorgun, ateşli hissedebilir ve açıklanamayan kilo kaybı yaşayabilir.

Otoimmün bir hastalık olan romatoid artrit tedavi edilemez. Semptomlar yalnızca antibiyotikler veya diğer reçeteli ilaçlarla yönetilebilir.

HİPOTİROİDİZM

Tiroid, boynunuzun önünde bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Vücudun metabolik hızını, kas ve sindirim fonksiyonunu, beyin gelişimini ve kemik bakımını düzenlemeye yardımcı olan vücut için çeşitli hormon türlerinin üretilmesinden sorumludur.

Vücut tarafından üretilen hormonların miktarındaki herhangi bir bozulma, eklem ağrısı da dahil olmak üzere çeşitli semptomlara yol açabilir. Yetersiz veya aşırı aktif bir tiroid bezi de sizi yaralanmalara ve kırıklara daha yatkın hale getirebilir.

YARALANMALAR

Daha önce bir yaralanma geçirdiyseniz yaşamın ilerleyen dönemlerinde eklem sorunları riskiniz artar. Yaranız tedavi edilmiş olsun veya olmasın, her iki durumda da daha sonraki yaşamda kemikle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Sorun kış mevsiminde şiddetli olabilir. Barometrik basınçtaki düşüş nedeniyle eklemlerin etrafındaki doku ve sıvının genişlemesine neden olarak eski bir yaralanma bölgesinde ağrıya neden olur.

Eski yaralanmanız bir soruna neden oluyorsa, doktorunuza danışmanız iyi olacaktır.

DEPRESYON

Depresyon zihinsel bir sağlık durumudur, ancak belirtiler fiziksel sağlığınızda da kendini gösterebilir. Kronik depresyonu olan kişiler, eklemlerde beklenmedik ağrılar yaşayabilir ve bu ağrıların sebebi sadece zihinsel durum olabilir.

İster ilaç ister danışmanlık olsun, depresyon tedavisi almak eklem ağrısı sorununu hafifletmeye yardımcı olabilir. Diğer depresyon belirtileri iştahta değişiklik, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü ve umutsuzluk duygularıdır.