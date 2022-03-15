Ekşi mayalı ekmeğin 6 faydası

Çok sayıda iyi mikroorganizmanın fermantasyon yoluyla doğal olarak geliştiği ekşi mayalı ekmeğin sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte ekşi mayalı ekmek yemek için tüm nedenler...

Ekşi ekmek yapımı, mikroorganizmaların undaki karbonhidratları ve glüteni dönüştürdüğü bir fermantasyon aşamasından geçer. Ekşi maya sadece un ve su karıştırılarak hazırlanır. Ancak, hemen kullanılabilen mayaların aksine, içindeki doğal mikroorganizmaların ekşi hamurda doğal olarak gelişmesi birkaç gün alır.

Ancak maya oluştuktan sonra, doğru şekilde muhafaza edildiği sürece süresiz olarak tekrar kullanılabilir.

Ekşi hamurda bulunan mikroorganizmalar, ekmeğin aromasını ve bileşimini etkiler. Ekşi hamurda çeşitli mikroorganizmalar bir arada bulunur. Bu mikroorganizmalar kullandığınız undan, mutfağınızdaki havadan veya ellerinizden (dolayısıyla mikrobiyotanızdan) gelir.

EKŞİ MAYALI EKMEĞİN 6 FAYDASI

Ekşi mayalı ekmek, klasik ekmeklere göre daha yoğun ve sindirilebilirdir, bu da ona eşsiz bir tat verir. Ekşi hamur ayrıca daha gevrek bir kabuk sağlar. Ekşi mayalı ekmeğin tadı zamanla gelişir ve değişir. Tüketmek için ne kadar beklerseniz (ancak bayatlamasını beklemeden), o kadar iyidir.

İşte ekşi mayalı ekmeğin sağlığa faydaları.

Glisemik İndeksi Düşük

Glisemik indeks basitçe, besinlerin kan şekerini yükseltme hızıdır. Bir besinin glisemik indeksi ne kadar yüksek olursa, kan şekerini o kadar hızlı yükseltir ve bu istenmeyen bir durumdur. Ekşi mayalı ekmeğin glisemik indeksi normal ekmeğe göre daha düşüktür. Ekşi mayalı ekmeğin glisemik indeksi 65 civarındayken klasik bir ekmeğin glisemik indeksi 95 ila 100'dür.

Ekşi mayalı ekmek bu nedenle tip 2 diyabeti önlemek ve kiloyu korumak için daha iyidir. Bu, çeşitli araştırmalarla doğrulanmıştır. Ekşi mayalı çavdar ekmeği tüketimi yemek sonrası insülin yanıtını azaltır ve kan şekeri dalgalanmalarını önler.

Tip 2 diyabet riski taşıyan obez veya fazla kilolu kişiler üzerinde yapılan bir araştırma, ekşi mayalı ekmek tümetimiyle kan şekerinin kepekli ekmeğe göre daha düşük olduğunu bulmuştur: Ekşi mayalı ekmek yenildiğinde insülin duyarlılığı daha iyi hale gelir. Ekşi maya fermantasyonu, ekmekteki dirençli nişasta (bağırsak tarafından sindirilmeyen) miktarını artırır ve bu da kan şekeri dalgalanmalarını önler.

Daha Çok Vitamin ve Mineral İçerir

Ekşi mayalı ekmek, normal bir beyaz ekmekten daha fazla C, B1, B2, K vitamini ve folat içerir.

Ekşi mayalı ekmek, magnezyum, fosfor, çinko, selenyum dahil olmak üzere daha fazla mineral sağlar. Ekşi hamurda bulunan laktik asit bakterileri, magnezyum ve fosforun çözünürlüğünü artıran laktik asit üreterek ortamın asitleşmesini destekler.

Mineral Emilimini Artırır

Kepekli unlar, minerallerle birleşerek çözünmeyen bileşikler oluşturan ve bu minerallerin emilimini engelleyen fitik asit içerir. Ekşi mayalı ekmeğin hazırlanması sırasında fitik asit, maya enzimleri ve laktik asit bakterileri tarafından parçalanır. Ekşi mayalı ekmek fitik asidi sindirmede daha etkilidir ve bu nedenle minerallerin emilimini artırır. Fitik asit, çok fazla alındığında kalsiyum ve magnezyum kaybına neden olarak vücudun demineralizasyonuna neden olur. Osteoporoz veya magnezyum eksikliği olan kişiler özellikle ekşi mayalı ekmek tercih etmelidir. Ekşi maya sayesinde hamurun kabarması için ne kadar zaman verirseniz, ekmeği o kadar sindirilebilir hale getirirsiniz.

Ekşi mayalı ekmek hamurunuzu elle yoğurursanız, nişasta moleküllerini koruyan glüten ağını da korumuş olursunuz ve böylece glisemik indeksin daha düşük tutulmasına yardımcı olursunuz.

Ayrıca ekşi mayalı ekmek, irritabl bağırsak sendromu yaşayanlar tarafından da daha iyi sindirilir.

Uzun Süre Taze Kalır

Ekşi mayalı ekmek çok hafif yoğurma ile hazırlandığında 4 ila 5 gün arasında saklanabilir ve bu aynı zamanda iyi bir glisemik indekse sahip olduğunun da bir işaretidir. Ev yapımı ekşi mayalı ekmek, beyaz ekmeğe göre çok daha uzun süre dayanır.

Sindirimi Kolaydır

Beyaz ekmek bazı durumlarda sindirim güçlüklerine neden olabilir. Bunun nedeni, midenin sindirmekte zorlandığı uzun moleküler zincirlerden oluşan nişasta ve glütendir. Nişasta ile beslenen ekşi maya bakterileri bu molekülleri vücut tarafından daha kolay emilen glikoz ve sakkaroza dönüştürür.

Doğal ekşi hamur, fermantasyon sırasında sindirimi kolaylaştıran ve özellikle glütene duyarlı kişilerin ekmek tüketmesini sağlayan enzimler (proteaz) üretir. Doğal ekşi mayalı ekmeğin sindirimi çok daha kolaydır.

Kilonun Korunmasını Sağlar

Ekşi hamur, ekmeğin glisemik indeksini düşürür. Bu, vücudun ekmeğin içerdiği karbonhidratları yağ olarak depolamak yerine kullanma yeteneğini arttırır. Ekşi mayalı ekmek, beyaz ekmekten daha az kalorili olmasa bile vücutta daha iyi kullanılır. Bu nedenle, kilo kontrolünde tercih edilmesi gereken yiyeceklerden biridir.

EKŞİ MAYA NASIL YAPILIR?

Ekşi hamurunuzu yapmak için biraz su ile unu karıştırın, tercihen organik olmak üzere çavdar unu veya tam buğday unu seçin. Örneğin 25 ml su ve 25 gr un ile başlayabilirsiniz. Karışımı oda sıcaklığında 20 ila 25°C arasında bir kata mayalanmaya bırakın. Her gün biraz un ve su ekleyin (örneğin 25 mL su ve 25 gr un). Zamanla çok fazla ekşi hamur olmasını önlemek için, ekşi hamurun bir kısmını (örneğin yarısını) çıkarabilirsiniz. Ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık beş gün sonra ekşi mayanız hazır olacaktır. Köpürür, hacmi artar, kabarcıklar oluşturur ve hoş bir koku verir.

Ekşi mayanızın bir kısmını ekmek yapmak için kullanabilir ve kalanını haftalarca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ekşi hamurunuzu tekrar kullanmadan önce yenilemeniz gerekecek. Biraz su ve un ekleyin ve en az bir gün oda sıcaklığında fermantasyonu yeniden başlatın.

Ekşi hamuru ekmeğin dışında ayrıca krep, kek ve pizza hamuru yapmak için de kullanabilirsiniz.