El ağrılarını hafifletmek için 5 egzersiz

Toplumda sıkça rastlanılan el eklem ağrılarını, günlük yaşamınızı etkileyen boyutlara geldiğinde basit egzersizlerle önleyebilmek mümkün.

El eklem ağrısı bazı durumlarda oldukça sancılı bir süreç olabilir. Bazı durumlarda el eklem ağrısı, yazma gibi günlük yaşamlarımızda yapmamız gereken işleri etkileyebilir. El eklem ağrıları, ne yazık ki hayatımız boyunca çoğumuzu rahatsız edecek bir durum.

Neyse ki, el eklem ağrısını hafifletmek için yapabileceğimiz egzersizler var. İşte el eklem ağrısını hafifletmek için en iyi 5 egzersiz

BİLEK BÜKME

Bu egzersiz için, yumruğunuzu parmaklarınızla baş parmağınızın etrafında sıkmanız gerekir. Elinizin yan tarafını rahatça bir masaya koyun ve sonra yumruğunuzu kendinize doğru bükün. Pozisyonu birkaç saniye basılı tutun ve ardından bırakın.

BAŞ PARMAK BÜKME

Bu egzersize başlamak için sol elinizi parmaklarını düz halde tutun. Ardından sol baş parmağınızın ucunu kullanarak küçük parmağınızın alt kısmına dokunmaya çalışın. Tam olarak ulaşamamanız önemli değil. Gerginliği birkaç saniye basılı tutun, ardından bırakın. On defaya kadar tekrarlayın ve ardından sağ ele geçin.

BAŞ PARMAK SABİTLEME

Birine çak bir beşlik diyecekmişsiniz gibi, parmaklarınız ve baş parmağınızla düz ve birbirine yakın bir şekilde başlayın. Ardından, tekrar düz hale getirmeden önce, parmaklarınızı ve baş parmağınızı nazikçe kıvırın ve sanki bir teneke kutuyu tutuyormuş gibi bir 'C' şekli yapın. On defaya kadar tekrarlayın ve ardından diğer elinizle tekrarlayın.

'O' EGZERSİZİ

Bu egzersiz için parmaklarınızla düz bir şekilde başlayın. Ardından, bir 'O' şekli oluşturmak için baş parmağınızın ucuyla işaret parmağınızın ucunu birbirine dokundurun. Bırakın, ardından diğer parmaklarınızla her iki elinizle tekrarlayın.

YUMRUK

Kulağa geldiği kadar basit, bu egzersiz için sadece yumruklarınızı sıkmanız ve sonra bırakmanız gerekiyor. Yumruğunuzu 30 ve 60 saniye sıkıca tutmaya çalışın ve serbest bıraktığınızda parmaklarınızı olabildiğince genişletin. Her iki elinizle birkaç kez tekrarlayın.