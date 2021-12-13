El bileğinizi kontrol edin: Ganglion kisti nedir, nasıl anlaşılır?

Kansere yol açabilen ciddi bir kemik tümörü olan ganglion kisti, el bileği üzerinde görülen sıvı kesesidir. Genelde yuvarlak olan bu kist, endişe yaratabilir. Peki ganglion kisti nasıl anlaşılır?

El bileğinin farklı bölgelerinde oluşabilecek olan ganglion kistleri, ihaml edildiği takdirde kansere kadar yol açabilen bir çeşit kemik tümörüdür. Her zaman kötü huylu olmayabilir.

Ganglion kistinin içinde yumurtanın beyazına benzeyen bir sıvı bulunur.

Neden oluştuğuna bakıldığınıda el bileğinin aktif kullanıldığı iş ve sporlar sonucu daha sık meydana gelir.

Zaman zaman ağrılı olmaları can sıkıcı olabildiği gibi sosyal hayatı da olumsuz etkiler. Genellikle el bileğinde şişlik şikayeti ile doktora başvurulur.

Peki ganglion kisti nasıl anlaşılır ve tedavi süreci nasıl işler? İşte ayrıntılar...

GANGLİON KİSTİ BELİRTİLERİ

Ganglion kistleri ağrılı veya ağrısız olabilir. El sırtında olanlar yuvarlak ve oval şekilli, kısmen yumuşak kıvamdadır. Parmak ucu ve avuç içinde olanlar ise yaklaşık olarak bezelye büyüklüğünde, ağrılı ve oldukça set kıvamdadır. Bazen hasta tarafından kemik dokusu zannedilebilir.

Teşhis noktasında hekim el ile muayene eder. Işık kaynağı ile şeffaflık değerlendirilir. Ayırıcı tanı açısından kemik tümörlerini ekarte etmek için röntgen çekilir. MR ve Ultrason kistin tam yapısını degerlendirmek için istenebilir.

GANGLİON KİSTİ TEDAVİSİ

Başlangıçta tedavi ameliyatsız yapılır. Ganglion kansere dönüşmediği ve zamanla kendiliğinden kaybolabileceği için herhangi bir işlem yapılmaz. Hasta belli aralıklarla kontrol edilir.

Aktivite kisti büyüttüğü için el bileği istirahate alınır. Bunun için el bileği bir atel ile hareketsiz kılınabilir.

Kist çok büyürse ve ağrıya neden olursa bir enjektör yardımı ile boşaltılabilir. Bunun için önce lokal olarak uyuşturma gerekebilir.

Bu yöntemler de başarılı olmazsa ve kist büyürse, ameliyatla çıkarılabilir ama tekrarlanmayacağına dair bir garanti yoktur.