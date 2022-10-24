El uyuşmasının 11 nedeni

Boyun fıtığı ve diyabet gibi birçok farklı sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkabilen el uyuşması, uygun şekilde tedavi edilmediğinde kalıcı hasara neden olabiliyor. İşte el uyuşmasının nedenleri...

El uyuşması, çok yaygın ve rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Çoğu durumda, uyuşukluk hafiftir ve sadece ara sıra ortaya çıkar. Örneğin, uyku sırasında koldaki bir sinire basıldığında bir tür el uyuşması meydana gelir, bu nedenle uyuşmuş bir el ile uyanabilirsiniz. Bu tür uyuşukluk, uzun süreli oturma sırasında bacaklarımız uyuştuğunda da ortaya çıkar. Bu durumlarda uyuşukluk herhangi bir tedavi gerektirmeden kısa sürede geçer.

Bununla birlikte, el uyuşmasının şiddetli ve uzun süreli olması da yaygındır. Uyuşukluğa ek olarak, genellikle ağrı, kaşıntı, hissizlik ve hatta kas kaybı ortaya çıkabilir.

Bu durumlarda uyuşukluk, bir tür sinir hasarının belirtisidir. Bu tür sinir hasarı birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Travmatik yaralanmalar, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, çeşitli zehirlenmeler ve diyabet gibi kronik hastalıklar nedeniyle görülebilirler.

Kalıcı sinir hasarına neden olabiliyor

El uyuşması, sinir hasarına bağlı oluşursa beyin ve omurilikten uzaktaki sinirlere zarar verdiği için tıbbi olarak periferik nöropati olarak adlandırılır. 100'den fazla periferik nöropati türü vardır. Tam tipi belirlemek bir uzmanının görevidir. Zamanla periferik nöropati kötüleşebilir, bu da hareketliliğin azalmasına ve hatta hareketsizliğe neden olabilir.

Eldeki birkaç günden fazla süren uyuşma durumunda hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak çok önemlidir. Uyuşmanın nedeni ne kadar erken bulunur ve uygun şekilde tedavi edilirse, hasarın kalıcı olma riski o kadar azalır.

Sinir hasarı uygun şekilde tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarına bile neden olabilir. Bu nedenle, birkaç gün içinde geçmeyen el uyuşması yaşıyorsanız, uygun bir muayeneden sonra etkili bir tedavi önerebilecek bir uzmana başvurun.

El uyuşması türleri

Ağrının nerede, ne zaman ve hangi belirtilerle ortaya çıktığına bağlı olarak çeşitli el uyuşmaları türleri vardır.

El uyuşması birkaç şekilde ortaya çıkabilir, ancak nedenleri genellikle aynıdır.

Parmakların uyuşması

Parmaklarda uyuşma genellikle eldeki uyuşma ile aynı nedenlerle gelişir, bir tür sinir hasarının sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu tür sinir hasarı şu şekilde olabilir:

- Boyun fıtığı - ağrı tedavisi ve fizik tedavi gerektirir.

- Beyin siniri hasarı - bu durum neredeyse her zaman yüzde uyuşukluğa neden olur. Ağrı tedavisi ve nörolojik tedavi gerektirir.

- El sinirlerinin baskılanması - ağrı tedavisi ve fizik tedavi gerektirir.

Ayrıca sonradan ortaya çıkan kalıcı hastalıklar (çoğunlukla şeker hastalığı) da parmak uyuşmasına neden olabilir.

Sağ el uyuşması

Sağ eldeki uyuşmanın nedeni ve tedavisi, genel olarak parmaklarda ve eldeki uyuşmadan çok farklı değildir. Nöropatiler (sinir sistemi disfonksiyonu) genellikle aynı anda vücudun sadece bir tarafında meydana gelir. Bunun nedeni, hasar görmüş bir sinirin sadece bir taraftaki hissi değiştirmesidir, bu nedenle çoğu zaman sadece bir tarafta uyuşmaya neden olur.

Sol el uyuşması

Sol eldeki uyuşukluk, sağ eldeki uyuşukluk ile tamamen aynıdır, buna çoğunlukla nöropati neden olur. Nöropatilerin en yaygın olanı, eldeki sinir hasarından kaynaklanan periferik nöropatiye bağlı uyuşukluktur.

Servikal nöropati de oluşabilir, çoğunlukla boyun fıtıüı nedeniyle oluşan boyun nöropatisi ortaya çıkar. Bu durumda omurgadan çıkan ve boyundaki kollara giden sinir sıkışarak uyuşmaya neden olur. Bu gibi durumlarda sadece el değil, tüm kol genellikle uyuşur.

Gece el uyuşması

Gece el uyuşması sadece arada bir oluyorsa, büyük ihtimalle uyurken kolunuza yattığınız ve bir sinire baskı yaptığınız için meydana geliyor demektir. Bu gibi durumlarda çoğu durumda kol hareket ettirilerek uyuşukluk gider.

Geceleri eldeki uyuşukluk düzenli hale gelirse, ağrı tedavisi uzman tedavisi gerektiren aşağıdaki nedenler ortaya çıkabilir:

- Periferik nöropati

- Ağır el işi, ellerinizle çok çalıştıysanız geceleri uyuşukluk hissedebilirsiniz. Ayrıca tendinit veya tünel sendromunun erken bir belirtisi olabilir.

Vertigo ile el uyuşması

Baş dönmesi ile ilişkili el uyuşması, çoğunlukla bir kardiyolog veya bir anjiyolog tarafından tedavi edilen bir kan dolaşımı probleminden kaynaklanır. Ek olarak, başka nedenler de olabilir.

Aniden aşağıdaki belirtilerle karşılaşırsanız, felç geçiriyor olabileceğiniz için hemen bir ambulans çağırın:

- Vücudun çeşitli yerlerinde (yüz, kollar, bacaklar) tek taraflı uyuşma,

- Baş dönmesi, bayılma,

- Konuşma bozukluğu

- Şiddetli baş ağrısı.

El uyuşmasının 11 nedeni

El uyuşmasının en yaygın nedenlerinden biri şeker hastalığıdır. Ancak bunun dışında da birçok farklı neden vardır.

Şeker hastalığına bağlı el uyuşması

Diyabet, diyabetik nöropati olarak adlandırılan periferik nöropatinin en yaygın nedenlerinden biridir.

Ekstremitelerde şeker hastalığına bağlı uyuşukluk genellikle önce ayaklarda ortaya çıkar, sonra bacaklara doğru hareket eder ve son olarak kollarda ve ellerde ortaya çıkar. Diyabetli kişilerin üçte ikisinde, genellikle elde uyuşma ile birlikte orta ila şiddetli sinir hasarı gelişir. Çoğu durumda, ayaklarda veya ellerde uyuşma, diyabetin ilk belirtilerinden biridir.

İdiyopatik el uyuşması

İdiyopatik kelimesi bilinmeyen kökenli demektir. El uyuşmaları vakalarının yaklaşık üçte bu şekildedir.

Bu, uyuşukluk ve ağrının tedavi edilemeyeceği anlamına gelmez, ancak bu gibi durumlarda uzman, nedeni tedavi etmek yerine sadece el uyuşması semptomunu ortadan kaldırmaya çalışır.

Ayrıca uyuşukluğun başlangıçta bilinmeyen nedeninin daha sonra bir nedene bağlanabileceği ve bunun ardından nedenin tedavisinin başlayabileceği de olabilir. İdiyopatik el uyuşmasının teşhis ve tedavisi bir ağrı terapisti uzmanının görevidir.

Sinir sıkışma sendromlarına bağlı el uyuşması

Birkaç çeşit sinir sıkışma sendromu vardır. Bunlar arasında yaygın olanlar tünel sendromları, iliak sinir felci ve ve omurilik felcidir.

Uygun tedavi genellikle bir ağrı terapisti tarafından reçete edilen ilaçlarla yapılır.

Sistemik hastalığa bağlı el uyuşması

Sistemik hastalıklar tüm vücudu etkileyen hastalıklardır. Ayrıca sinir hasarına neden olabilirler. Özellikle böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları, damar hastalıkları (damar sertliği, varisli damarlar, damar sertliği), kan hastalıkları, amiloidoz, kronik iltihaplar (gut, artrit), hormonal bozukluklar (hipotiroidizm) ve kanserli hastalıklar elde sinir hasarına neden olarak el uyuşmasına yol açabilir.

Vitamin eksikliğine bağlı el uyuşması

Sinirlerin düzgün çalışması için E vitamini, B1 vitamini (tiamin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini ve B12 vitamini gereklidir.

Örneğin, B12 vitamini eksikliği, genellikle el uyuşması dahil olmak üzere periferik nöropatiye neden olan pernisiyöz anemiye yol açabilir. Vitamin eksikliğine ek olarak, B6 vitamininin artması da uyuşukluğa neden olabilir, ancak bu durum nadirdir.

Vitamin eksikliği genellikle uyuşukluğun tek nedeni değildir. Ellerdeki uyuşma yeniyse ve belirgin bir sebep yokken ortaya çıkıyorsa, yukarıdaki vitaminlerin takviyesi alınabilir.

Bununla birlikte, semptomlar birkaç gün içinde tamamen kaybolmazsa, uyuşmanın kesin nedenini bulabilecek ve etkili bir tedavi önerebilecek bir uzmana başvurmak gerekir.

Alkolizm nedeniyle el uyuşması

Alkolizm, yani düzenli olarak alkol alımı vitamin eksikliklerine ve sıklıkla periferik nöropati gelişimine yol açabilen diğer beslenme bozukluklarına neden olur.

Alkolizm ayrıca alkolik nöropati olarak da bilinen sinir hasarına neden olabilir. Alkolizm farklı merkezlerde çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. Alkolün neden olduğu nöropatinin tedavisi vardır. Ancak, uzun vadeli iyi sonuçlar ancak alkol tüketimini önemli ölçüde azaltarak beklenebilir.

Zehirlenmeye bağlı el uyuşması

Özellikle ağır metallerle çalışanlar arasında kurşun, arsenik, cıva veya talyum zehirlenmesi meydana gelebilir. Bu metaller ayrıca bazı ilaçlarda, özellikle de akciğer kanserini tedavi etmek için kemoterapide kullanılan ilaçlarda küçük miktarda bulunabilir. Bazı antibiyotikler ve antiviral ilaçlar da bu tür metalleri içerir.

Elinizde uyuşma yaşarsanız ve bir ağrı terapistine başvurursanız, vücudunuzda yukarıda belirtilen ağır metallerin birikmesine neden olabilecek herhangi bir aktivite veya ilaç alıp almadığınızı mutlaka belirtin.

Enfeksiyona bağlı el uyuşması

Bazı hastalıkların semptomları sinir hasarına neden olabilir. En yaygın bu tür hastalıklar lyme hastalığı, zona hastalığı, sitomegalovirüs, Epstein Barr virüsü, uçuk virüsü ve HIV/AIDS hastalığıdır.

El uyuşması ilk kez oluyorsa, doğru bir teşhis koymanıza ve tedaviye başlamanıza yardımcı olacak bir uzmana başvurun.

Otoimmün hastalığa bağlı el uyuşması

Bazı otoimmün hastalıklar, sinirin ölmesini önlemek için uzun süreli tedavi gerektiren kronik sinir hasarına neden olabilir. kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, Guillain-Barre sendromu ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar el uyuşmasına neden olabilir.

Otoimmün hastalıkların tedavisi bir romatologun sorumluluğundadır. Önemli sinir hasarı nedeniyle uyuşma meydana gelirse, bir ağrı terapistinin yardımı gerekli olabilir.

Kalıtsal hastalık nedeniyle el uyuşması

Duyusal ve motor rahatsızlıklara neden olabilen, dolayısıyla doğru algı ve hareketi engelleyen kalıtsal hastalıklar vardır. Bunlar, en iyi bilinenleri Charcot-Marie-Tooth hastalığı olan nispeten nadir hastalıklardır.

Yaralanma nedeniyle el uyuşması

Çoğu durumda bir tür yaralanma nedeniyle elin sinirleri zarar görebilir. Bu sinir ağrısına ve uyuşukluğa neden olabilir. Bu tip sinir sıkışması, örneğin boyun fıtıüı veya burkulan eklem nedeniyle de oluşabilir.

Yaralanmalar bir romatolog veya ağrı terapisti tarafından tedavi edilir.

El uyuşmasının tehlikeleri

El uyuşması tedavi edilmezse etkilenen sinirde, dolaşım sisteminde veya kaslar ve kemikler gibi diğer dokularda kalıcı hasar meydana gelebilir.

Uyuşukluk uygun şekilde tedavi edilmezse aşağıdaki komplikasyonlar gelişebilir:

Kalıcı sinir hasarı

Uyuşukluk yeni başlayan bir sinir hasarından kaynaklanıyorsa, uygun şekilde tedavi olmadan, hasar giderek artar ve hatta kalıcı sinir hasarına neden olabilir. Bu, sinir hasarının sistemik bir hastalıktan (örn. diyabet) kaynaklanmaması ve doğru şekilde tedavi edilmemesi durumunda da geçerlidir.

Damar hastalıkları

Uyuşukluk aynı zamanda vazokonstriksiyon, ateroskleroz, derin ven trombozu, varisli damarlar ve lenfödemden de kaynaklanabilen anormal kan akışından kaynaklanabilir.

Hareket bozukluğu

Bazı akut veya kronik kas-iskelet yaralanmalarına bağlı olarak uyuşukluğun gelişmesi durumunda, uyuşukluğun nedeni çoğunlukla kemiklerin, kasların, sinirlerin ve diğer dokuların anormal pozisyonudur. Bu durum yeterince erken tedavi edilmezse yanlış olan durum kalıc hale gelebilir ve hareket kısıtlılığı görülebilir.