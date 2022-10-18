El veya ayağınızda bu his varsa dikkat! Gizli belirti aylarca fark edilmiyor

El ve ayaklarda hissedilen bazı hisler önemli rahatsızlıklardan olan gizli kolesterolün belirtisi olabiliyor. Kolesterolün en önemli belirtileri ise aylarca fark edilmeyebiliyor.

Yüksek derecedeki kolesterol kalp ve damar sağlığınız için hayati tehlike sağlamaktadır. Vücudunuzdaki damar akışını tamamıyla bozabilmektedir. Kolesterol seviyeniz ile ilgili bazı belirtileri takip ettiğiniz sürece hayatınız kurtulabilir. Bu belirtilerden birisi ise elinizde bulunmakta. İşte gizli kolesterolün zaman zaman geç fark edilen belirtileri...

Gizli kolesterolün belirtileri aylarca fark edilmeyebiliyor

Dr Rahul Agrawal, gizli kolesterölün belirtileri ile ilgili “herkesin kolesterol seviyesini izlemesi gerektiğini" söyledi. Durumda genellikle semptom olmasada, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" yer aldı.

Yüksek derecede kolesterolün uyarı belirtisi, ağrılı el ve ayak parmakları olabilmektedir. Eğer vücudunuzda böyle bir his varsa eğer, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilecek kolesterol birikiminin direkt sonucu olabilir.

Yüksek kolesterolün bir diğer belirtisi ise, el ve parmaklardaki sıkça olan karıncalanma hissiyatıdır. Konuyla ilgili Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" şeklinde konuştu. Agrawal ayrıca kandaki yüksek kolesterol seviyelerinin kan akışını kalınlaştırdığını ve sinirlerdeki normal kan akışını etkileyerek karıncalanmaya neden olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre kolesterol seviyesinin düşmesi için sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapmak gerekmekte. İnsanların kolesterol seviyelerini düşürmesi haftalık 150 dakikalık aerobik aktivite yapması gerekmekte. Bunu günlük 30 dakikalık tempolu yürüyüşe bölebilirler.

Uzman kuruluşlar bu konuyla ilgili olarak ise "Orta düzeyde aerobik aktivite, kalp atış hızınızı yükseltmek ve ter atmak için yeterince sıkı çalıştığınız anlamına gelir" diyor.