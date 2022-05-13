Elazığ'da, bağırsakları dışarıda doğan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Bağırsakları karın dışında, mide ve karaciğeri aşağı sarkık halde dünyaya gelen bebek, doğumunun 7'nci saatinde yetiştirildiği hastanede, 2 buçuk saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Muş’ta ikamet eden Barış-Fatma Eşkin çiftinin bebekleri, 35’inci haftasında 10 bin doğumda bir görülen ve 'Gastroşizis' adı verilen durumla doğdu.

Bebek bağırsakları karın dışında, mide ve karaciğeri de aşağı sarkık halde dünyaya geldi.

DHA’nın haberine göre; doğumun 7'nci saatinde Elazığ'a yetiştirilen bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

2 buçuk saat süren bir ameliyat ile bebeğin bağırsakları karın içine yerleştirildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, 25 gün boyunca gözetim altında tutulduktan sonra ailene teslim edileceği belirtildi.

“10 bin hamilelikte bir olan bir olay”

Opr. Dr. Ersöz, bebekte bağırsakların dışarıda olmasının yanı sıra mide ve karaciğerin de aşağı doğru sarktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bize 35 haftalık doğan erkek bir bebeğin bağırsaklarının karın dışında geliştiği, ödemli olduğu belirtildi. Biz buna 'Gastroşizis' diyoruz. Bu durum 10 bin hamilelikte bir olan bir olay. Erkek çocuklarda daha fazla görülen bir durum. Çocuk cerrahisinin anlık olarak en acil ameliyatlarından bir tanesidir. Bize haber verildiğinde hemen ameliyathanemizi, ekibimizi hazırladık. Bebeğimiz gelir gelmez ameliyata alındı. Ekibimizle birlikte 2,5 saat süren başarılı ameliyat sonrasında bebeğimizin bağırsaklarını karın içine yerleştirdik. Sorunsuz bir şekilde tedavisi devam ediyor. İdrar çıkışları ve hareketleri iyi. 25 gün sonra bebeğimizi inşallah ailesine sağlıklı bir bebek olarak vereceğiz. Biz de büyümesini takip edeceğiz, büyüdükçe mutlu olacağız.”

“Bizi acilen buraya sevk ettiler”

Bebeğin babası Barış Eşkin ise, "Bizi acilen buraya sevk ettiler. Bize Fikret Hoca'yı önermişlerdi, buraya geldik. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kendisine ve hastanenin tüm çalışanlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.