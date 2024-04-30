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Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında uranyum ve kurşun bulundu

Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında uranyum ve kurşun bulundu Yapılan bir araştırmaya göre, gün boyunca düzenli olarak elektronik sigara içen gençler, vücutlarını potansiyel olarak toksik metallere maruz bırakıyor olabilir.