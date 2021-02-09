Eliminasyon diyeti nedir? Eliminasyon diyeti nasıl yapılır, kimler yapabilir?

Otoimmün bir hastalığa yakalandığını söyleyen Ömür Gedik, eliminasyon diyeti uyguladığını açıkladı. Hayatından bazı gıdaları çıkardığını söyleyen Gedik'in yaptığı eliminasyon diyeti nedir?

Şarkıcı Ömür Gedik, uzun süredir savaştığı hastalıktan bahsederken yeni bir beslenme düzenine başladığını anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bağışık sistemi olması gerekenden fazla çalıştığını söyleyen Gedik, iyileşmek için domates, patlıcan ve kahveyi hayatından çıkarmak zorunda kaldı.

Eliminasyon diyeti uyguladığını takipçileriyle paylaşan Gedik, merak konusu oldu. Eliminasyon diyeti nedir, nasıl yapılır? araştırmaları hız kazandı.

İşte Eliminasyon diyetine dair merak edilen bilgiler..

ELİMİNASYON DİYETİ NEDİR?

Eliminasyon diyeti hassasiyetiniz olan besinleri bulmak ve onları diyetinizden kolayca çıkartmak için uygulanan bir yöntemdir.

Bazı besinlere karşı hassasiyetiniz olabilir. Bu duruma sebep olabilecek birçok sebep var. Bazen besinleri sindiremediğiniz için bağırsaklar üzerinde mayalanma süreci başlar ve şişkinlik oluşturur, bazen besinlere karşı oluşan savunma yanıtı vücudunuzun o besinlere alerji oluşturması ile sonuçlanır.

En iyi çözüm hassasiyet oluşturan besini bulmak ve onu diyetten çıkartmak. Ancak bu şekilde besin hassasiyetinin oluşturduğu rahatsızlığı giderebilirsiniz.

Mantık olarak sık hassasiyet oluşturan besinlerin sırayla günlük beslenme düzeninden çıkartılması ve ardından sırayla beslenme sürecine dahil edilerek sorunlu besinin bulunmasına dayanıyor.

ELİMİNASYON DİYETİ NASIL YAPILIR?

Eliminasyon diyeti genellikle iki ila dört hafta arasında sürer. Bu süre zarfında, doktorunuz belirtilerinizi takip ederken şüpheli yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. Bu yiyeceklerden biri veya birkaçı alerjiye neden oluyorsa, belirtileriniz bu sürenin sonunda yok olmalıdır.

Bazı durumlarda, doktorunuz yavaş yavaş diyetinize bir sorunlu besini tanıtan başka bir adım ekleyebilir. Belirtileriniz geri gelirse, o yiyeceğe karşı alerjiniz olabilir.

Bu diyet yetersizse, alerji uzmanınız sonuçları onaylamak için besin provokasyon testi önerebilir.

Bir eliminasyon diyeti yalnızca deneyimli bir tıp uzmanının gözetimi altında yapılmalıdır.

Eliminasyon diyetinde,

Meyveler (turunçgil hariç),

Sağlıklı yağlar (zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı),

Temiz protein kaynakları (işlenmemiş kırmızı et, beyaz et ve balık),

Sebzeler,

Karbonhidrat kaynakları (kinoa, chia, esmer pirinç) tüketilebilir.

KİMLER ELİMİNASYON DİYETİ YAPMALIDIR?

Eliminasyon diyeti herkes için uygun değildir çünkü eğer bir besine karşı hassasiyetiniz yoksa ve kaliteli bir şekilde besleniyorsanız diyetinizi bozmamalısınız.