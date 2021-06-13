Eliniz, kalp hastalıklarını gösterebilir

Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma, genellikle belirti vermeden ilerleyen aort anevrizmalarının basit bir el testiyle ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Aort anevrizmaları, ilerlediği durumlarda ölümcüldür ve hastalık çoğu durumda hiçbir belirti vermez.

The American Journal of Cardiology'de (Amerikan Kardiyoloji Dergisi) 18 Mayıs 2021'de yayınlanan yeni bir çalışma, sessizce ilerleyen aort anevrizmalarının basit bir el testiyle ortaya çıkabileceğini ileri sürdü.

Avucu düz tutarak, başparmağının avuç içi boyunca mümkün olduğunca esnetilmesiyle yapılan test, saniyeler içinde aort anevrizmasını gösterebiliyor.

Çalışmaya göre, başparmak düz olan avucun uzak kenarını geçiyorsa, hasta gizli bir anevrizma barındırıyor olabilir.



(Görsel: Yale Üniversitesi)

305 HASTA İNCELENDİ

Araştırmaya göre, baş parmağını bu şekilde hareket ettirebilmek, bir hastanın kemiklerinin çok gergin ve eklemlerinin normal sertlikten yoksun olduğunun ve aort da dahil olmak üzere vücuttaki olası damar ve bağ doku hastalıklarının bir göstergesi olabilir.

ABD'deki Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, başparmak testinde olağandışı sonuçlara sahip hastaların genellikle aort anevrizmaları yaşadığını ve bu komplikasyonların ağır iç kanamaya ve muhtemelen ölüme yol açabileceğini öne sürdü.

Araştırmada anevrizma, kapakçık veya koroner arter baypas ameliyatı geçiren 305 hasta incelendi. Anevrizması olan 59 hastadan sadece 10'unda başparmak testinde yanlış sonuç çıktı.

Araştırma yazarları bulgulara dayanarak, başparmak testinin, özellikle ailesinde aort anevrizması öyküsü olan hastalar için çok önemli olduğunu belirterek, sadece bu teste göre teşhis konulamayacağının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Ek olarak, anevrizmaların yırtılma noktasına ilerlemesinin genellikle on yıllar aldığını hatırlatan uzmanlar, pozitif bir testin paniğe neden olmaması gerektiğinin altını çizdi.