Ellerdeki iltihap riski: Şeytan tırnağı nedir? Şeytan tırnağı neden çıkar?

El ve ayak tırnaklarının kenarlarında yeni deri oluşumuna şeytan tırnağı adı verilmektedir. İltihap riski oluşturan şeytan tırnağı neden çıkar ve nasıl geçer? İşte detaylar..

Şeytan tırnağı, el veya ayak tırnaklarının yanında çıka küçük ve acı verici tırnaklar olarak bilinmektedir.

Oldukça acı verici olan bu tırnaklar, iltihaplanabilir ve tedavi edilmezse iltihap tüm tırnağa yayılabilir. Şeytan tırnağına yanlış müdahale edildiği taktirde parmakta dolama oluşumuna ve antibiyotik tedavisine neden olabilir.

Peki şeytan tırnağı neden çıkar ve nasıl geçer? İşte şeytan tırnağından muzdarip olanlara bilgiler..

ŞEYTAN TIRNAĞI NEDİR?

Şeytan tırnağı, doğrudan tırnakları çevreleyen deriden ayrılan bir deri parçasıdır. Tırnak eti, ince, yumuşak ve tek parça şeklinde tırnağı çevreler. Bakteri, mantarın, yabancı maddelerin, alerjenlerin tırnak yatağına girişini engeller ve tırnağı travmalara karşı korur.

Şeytan tırnağı tedavi edilmez ve hasta tarafından koparılırsa bazen tırnak eti enfeksiyon kapabilir ve daha ciddi dolama dediğimiz duruma neden olabilir. Bu nedenle özellikle gece yatarken tırnak eti vazelin, gliserin ile veya özel kütikül yağları ile nemlendirilmelidir.

ŞEYTAN TIRNAĞI NEDEN OLUR?

Cildin veya derinin soğuk hava etkisiyle kuruması, kimyasal maddelerin kullanımı ve suyla fazla haşır neşir olma şeytan tırnağının ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Tırnaklarını yiyen kişilerde bu durum daha sık görülür. Tırnakları dişlemek tırnak altında bulunan tırnak yatağına zarar verir.

Şeytan tırnağının oluşmasının bir diğer nedeni ise ters manikür işlemleridir. Tırnak çevresindeki ölü derileri kesmek şeytan tırnağına neden olabilir.

ŞEYTAN TIRNAĞI NASIL GEÇER?

Tırnak şeytan tırnağı oluşumuna meyilli ise ele sık olarak nemlendirici sürülmelidir. Manikür yoluyla tırnaklara düzenli bakım yaptırılmalıdır. Manikür yaparken etrafındaki deriye zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

E VİTAMİNİ

E vitamini yağı şeytan tırnaklarını, özellikle bölge iltihaplanmışsa tedavi edici etkisi ile bilinmektedir. Bölgeye uygulanan bir miktar E vitamini yağı kısa süre içerisinde tırnağın iyileşmesine neden olacaktır.

NEMLENDİRİCİ

Tırnak etlerinin kuru kalmasını engellemek amacıyla günde 2 kere şeytan tırnağının bulunduğu bölgeyi yıkayarak nemlendirici sürün ve kremi masaj yardımıyla deriye yedirin.

VAZELİN

Gece yatmadan önce problemli bölge ellerdeyse ellere ayaklardaysa ayaklara bol miktarda vazelin uygulayarak pamuklu çorap veya eldiven giyerek geceyi o şekilde geçirin.

ZEYTİNYAĞI

Fırsat bulursanız hergün ılık suyun içerisine ekledïğiniz 1 yemek kaşığı zeytinyağlı karışım içerisinde el veya ayaklarınızı 15 dakika bekletin. Bu uygulama sayesinde hem şeytan tırnaklarından kurtulacaksınız hemde yumuşacïk ellere sahip olacaksınız.

AVOKADO

Yarım avokadoyu ezerek püre haline getirin. İçerisine 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyerek karışımı krem haline getirin ve ufak bir kavanoza koyarak ev yapımı nemlendiricinizi hergün şeytan tırnağı olan bölgeye uygulayın. Bu uygulamayı gece yatmadan önce yapıp sabaha kadar bekletirseniz daha iyi sonuç elde edebilirsiniz.