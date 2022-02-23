Elma çekirdekleri zehirli midir? Yutuyorsanız dikkat...

Elma çekirdeklerinin zararlı olduğu, hatta fazla tüketildiğinde ölüme kadar götürebileceği efsanesi hızla yayılmıştır. Peki elma çekirdekleri gerçekten zararlı mı? Sizler için araştırdık.

Elma, her mevsim tezgahlarda yer alması ve ekonomik olmasıyla en sık tercih edilen meyveler arasındadır.

Sarısı, kırmızısı, yeşili... Her rengi kütür kütür yenilesi olan elma, iç kısmında çekirdekleri olan bir meyvedir.

Elmadan rastgele bir ısırık aldığınızda, ortamdan mutlak suretle o ses yükselir: Çekirdekleri zehirli!

Vitaminleri saymakla bitmeyen elma hakkında zararlı olan bir bilgi, dikkatleri gerçekten de çekiyor.

Duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olması, hatta ölümcül sayılması bir efsane mi yoksa gerçek mi araştırdık.

Peki elma çekirdeği gerçekten zehirli midir? İşte yanıtı...

ELMA ÇEKİRDEKLERİ ZEHİRLİ MİDİR

Elma çekirdeğindeki zehirli etkinin ana kaynağı amigdalin molekülü. Amigdalinin tehlikesiyse onu içeren bir madde yedikten sonra sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıkıyor.

Amigdalin midemizde yerini aldıktan sonra yarattığı etkiyle siyanür salınımına sebep oluyor.

Elma çekirdekleri kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir.

Akut siyanür zehirlenmesi oluşması için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir. Elma çekirdeği yeme bağımlılığınız yok ise korkulacak bir durum da yoktur.