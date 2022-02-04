Elma kabukları nasıl kurutulur? Öğrenen bir daha çöpe atmıyor...

Elma kabukları nasıl kurutulur? Öğrenen bir daha çöpe atmıyor...

Elmaları soydunuz, afiyetle yediniz ve geriye kabukları kaldı. İşte çöpe atmadan önce mutlaka okumanız gereken "elma kabuğu nasıl kurutulur" haberimiz...

Dört mevsim raflarda yer bulan elma, hem kendisi hem suyu hem de kabuklarındaki faydalar ile oldukça sağlıklı.

Elmaları yedikten sonra kabuklarıyla ne yapsam diye düşünenler ise çoğu zaman kurutmayı tercih ediyor.

Elma kurusu, alternatif bir atıştırmalık olarak hem ekonomik hem de lezzetli...

Elmanın kabuğunda en fazla flavonoidler konsantredir ve karaciğer tarafından salgılanan salgıları emen ve bu sayede kandaki kötü kolesterolü ortadan kaldırmaya yardımcı olan pektin olarak bilinen bir lif türü bulunuyor.

Lifli yapısıyla kabızlığa çare olan elma, kabuklarının kurutulması halinde uzun süre saklanabiliyor.

Peki evde en pratik şekilde elma kabukları nasıl kurutulur? İşte elma kabuklarını değerlendirmenin en lezziz yolu...

ELMA KABUKLARI NASIL KURUTULUR?

İlk olarak elmaları güzelce yıkayın ve kurulayın.

Ardından halka halka ince olacak şekilde kesin.

İsteğe göre halkaları ortadan ikiye bölebilirsiniz.

Daha sonra balkona veya direkt güneş ışığı alan bir yere masa koyun ve sofra beziyle örtün.

Dilimlediğiniz elmaları arada hafif boşluk kalacak şekilde dizin.

Ortalama 6-7 gün içinde elmalar kuruyacaktır. Ancak her gün ters yüz etmeyi unutmayın. Bu sayede 2 tarafta eşit bir şekilde kurur.

Elmaları yüksek bir yere koymamızın amacı, karıncaların gelmesini önlemektir. Eğer yere örtü serip kurutacaksanız, elmaların üzerini ince bir tülbent ile örtün.

FIRINDA ELMA KABUĞU KURUTMA