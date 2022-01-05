Elma sirkesi ve bal karışımının mucizevi faydaları

Doğanın bizlere hediyesi olan bal ve elma sirkesi, birlikte tüketildiğinde kış hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi gelir. İşte bal ve elma sirkesi karışımının faydaları...

Doğanın bize sunduğu mucizevi besinlerden olan bal ve elma sirkesi, bir karışım haline getirilip tüketildiğinde pek çok derde deva olur.

Oldukça eski çağlardan beri, tedavi amaçlı kullanılan bu iki mucizenin birleşimi, özellikle soğuk kış aylarında yakamızı bırakmayan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelir. Bunun yanı sıra iltihaplara ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri yok eder.

Ayrıca elma sirkesi, bal ve ılık su bir araya geldiklerinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Her elma sirkesi ve balın özellikleri sayesinde bu karışım metabolizmayı hızlandırır, tok tutar ve yağ yakımını hızlandırır.

Yapmanız gereken tek şey, bal ve elma sirkesi karışımını günlük olarak tüketmektir ve eminiz ki etkilerini çok yakında göreceksiniz. Peki bal ve elma sirkesi karışımının faydaları nelerdir? İşte bal ve elma sirkesi karışımının yararlarını sizler için derledik.

ELMA SİRKESİ VE BAL KARIŞIMI

Elma sirkesinin en önemli özelliği, içerisinde bulunan meyve asitlerinin metabolizmayı hızlandırması ve yağ yakımını kolaylaştırmasıdır. Ayrıca elma sirkesi, vücutta yağ tutulmasını da önler.

Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bu kürü uygularken kullanacağınız sirkenin doğal sirke olmasıdır. Çünkü hazır olarak satılan sirkeler içerisinde bir takım kimyasal maddeler barındırması sebebiyle zayıflama üzerinde ki etkisini azaltmaktadır.

Bu karışımda balın en önemli faydası, iştahı kesme özelliğidir. Bal iştahı keserek zayıflamada yardımcı bir rol oynar. Aynı zamanda kan şekerini de düzenleyici özelliği vardır.

BAL VE ELMA SİRKESİ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR VE TÜKETİLİR

1 tatlı kaşığı bal

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı ılık su

Hazırlanışı ve tüketimi:

Bir bardak ılık suyun içerisine sirke ve balı koyup karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı, günde 3 öğün yemeklerden 25-30 dakika önce aç karnına yavaşça için. Hazırladığınız bu kürü 3 hafta boyunca düzenli olarak uygulayın.

Bu kür sayesinde göbek, bel ve basen bölgelerinizdeki yağların eridiğini ve kilo verdiğinizi göreceksiniz. Ayrıca bu kürü uygularken günlük yapacağınız yarım saatlik yürüyüş, çok daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.

ELMA SİRKESİ VE BAL KARIŞIMININ SAĞLIĞA FAYDALARI