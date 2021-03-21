Elma sirkesinin bilim destekli 5 faydası

Yüzlerce yıldır yaraları iyileştirmek, enfeksiyonlarla savaşmak, yüzeyleri temizlemek ve hatta diyabet gibi durumları yönetmek için kullanılan elma sirkesinin 5 etkileyici faydasını listeledik.

Elma sirkesi, çeşitli kullanım alanlarına sahip, yüzlerce yıldır kullanılan doğal bir ilaçtır. Elma sirkesi, yiyecekleri tatlandırmak ve korumak, yaraları iyileştirmek, enfeksiyonlarla savaşmak, yüzeyleri temizlemek ve hatta diyabet gibi durumları yönetmek için kullanılabiliyor.

Elma sirkesinin uzun zamandır devam eden popülaritesi ve büyük ölçekli klinik denemelerin eksikliği, gerçek ve internet 'bilgisi' arasındaki çizgiyi çizmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, elma sirkesinin sağlık açısından 5 etkileyici faydasını, bunları destekleyecek araştırmalarla birlikte listeledik.

GÜNLÜK ELMA SİRKESİ DOZU

Elma sirkesi, çeşitli probiyotiklerin yanı sıra sitrik, laktik ve malik asitler ve bakteriler gibi birçok madde içerir. Ancak elma sirkesindeki yüksek seviyelerde bulunan asetik asitin, sağlık yararlarının çoğunun arkasındaki ana bileşen olduğu düşünülmektedir.

Elma sirkesi gıdalarda tüketilebilir, seyreltilmiş küçük miktarlarda sıvı formda alınabilir veya ek olarak alınabilir. Diğer doğal olarak damıtılmış sirke çeşitleri gibi, elma sirkesinin temel bileşeni asetik asittir.

Uzmanlar, günde bir ila iki yemek kaşığının geçilmemesini önermektedir. Çoğu insan genellikle günlük rutinlerine elma sirkesi eklemeye açık olsa da, uzmanların dikkat edilmesi gereken birkaç uyarısı vardır:

- Ek formda almıyorsanız sirke seyreltilmelidir. Yüksek asidik yapısı, seyreltilmeden yudumlandığında diş minesine zarar verebilir. Örneğin salata sosu veya ılık suyla seyreltilmiş şekilde tüketmek daha iyi seçeneklerdir.

- Bazı uzmanlara göre, elma sirkesi düşük potasyum seviyelerine neden olabilir veya potasyum seviyelerini kötüleştirebilir. Potasyum seviyelerini düşürebilecek ilaçlar kullanıyorsanız, bu özellikle önemlidir.

ELMA SİRKESİNİN BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENEN FAYDALARI

Kalp Hastalığı Risk Faktörlerini Düşürür

Çok sayıda hayvan araştırması, düzenli olarak elma sirkesinin tüketilmesinin, trigliserit seviyelerini ve kolesterolü ve diğer birkaç kritik kalp hastalığı risk faktörünü düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Elma sirkesinin damarların sertleşmesiyle mücadelede olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yeni bir 2018 çalışması, elma sirkesinin günlük alındığında kardiyovasküler risk faktörlerini düşürdüğünü de göstermektedir. Kalp hastalıkları şu anda dünyanın en yaygın erken ölüm nedenidir.

Doğal Dezenfektan Görevi Görür

Elma sirkesi tarihsel olarak dezenfektan olarak kullanılmıştır. Ve son araştırmalar, elma sirkesinin patojenleri öldürmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Kan Basıncını Düşürür

Hayvan çalışmalarında elma sirkesinin kan basıncını düşürmede çok etkili olduğu gösterilmiştir. Şimdiye kadarki tek insan kanıtı, Harvard'dan sirke ile salata sosu yiyen kadınların kalp hastalığından daha iyi korunduğunu gösteren gözlemsel bir çalışmadır.

İnsülin Fonksiyonunu ve Kan Şekeri Seviyelerini İyileştirir

Son araştırmalara göre, elma sirkesi, kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve yemeklerden sonra insülin seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olmak için büyük umut vaat ediyor ve bu da onu Tip 2 diyabetli insanlar için oldukça faydalı kılıyor.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

İnsan çalışmaları, elma sirkesinin tokluk duygularını artırabileceğini ve insanların daha az kalori almalarına yardımcı olabileceğini ve bunun da kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. 175 kişiyle üç aylık bir süre boyunca yapılan bir çalışma, günlük elma sirkesi içen katılımcılarda kayda değer kilo kaybı ve karın yağında azalma olduğunu gösterdi. Her gün 15 mL (1 yemek kaşığı) kullananlarda 1.2 kilo ve 30 mL (2 yemek kaşığı) kullananlarda 1,7 kilo kaybı gözlemlendi. Kilo kaybının tek sebebi olarak elma sirkesinin olmadığı unutulmamalı ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile sürdürülebilir bir şekilde kilo verilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

ELMA SİRKESİ DOĞAL BİR KANSER TEDAVİSİ MİDİR?

Doğal sağlık camiasında elma sirkesi almanın kanser karşıtı etkileri hakkında pek çok çevrimiçi aldatmaca var. Ve sirkenin kanserle mücadele özelliklerini desteklemek için bazı çalışmalar yapıldı, ancak bunların hiçbiri insanlar üzerinde yapılmadı veya elma sirkesi ile büyük ölçekli klinik deneyler yapılmadı.

Elma sirkesi kanseri tedavi etmek için uygun bir doğal seçenek olabilirken, herhangi bir tavsiyede bulunulmadan önce çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, doğal olarak fermente edilmiş çeşitli sirke türlerinin kanser hücrelerini öldürdüğü ve küçülttüğü gösterilmiştir.

Laboratuvarda izole edilmiş insan hücreleri üzerinde yapılan başka bir araştırma, şeker kamışı ve pirinç sirkesinin insan kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini buldu. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Elma sirkesinin belirli koşullar için çok çeşitli kanıtlanmış sağlık yararları vardır, ancak yine de profesyonel rehberlik olmadan tıbbi olarak kullanılması önerilmemektedir. Son araştırmalar umut verici olsa da, uzmanlar elma sirkesinin bir tedavi seçeneği olarak önerilebilmesi için daha büyük ölçekli klinik çalışmalar yapılması gerektiğini söylüyorlar. Alternatif bir çare olarak elma sirkesi kullanmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız en iyisidir.

Elma sirkesi, bazılarının iddia ettiği gibi bir "mucize" veya "her şeyi iyileştirebilen besin" değildir, ancak açıkça kanıtlanmış bir dizi sağlık yararına sahiptir. Her şeyi kimyasallardan arındırmak ve olabildiğince doğal tutmaktan hoşlanan insanlar için çok değerlidir.

Elma sirkesini okuduğunuz veya duyduğunuz herhangi bir iddia hakkında sorularınız varsa, diyetinize elma sirkesi eklemeden önce doktorunuzla veya diyetisyeninizle konuşun.