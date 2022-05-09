Elmanın sağlığa 10 şaşırtıcı faydası

Renkleri ve aromalarıyla birçok farklı türde bulunan elmalar en çok tüketilen meyveler arasındadır. İşte besin içeriği oldukça kaliteli olan elmaların 10 şaşırtıcı faydası.

Ağırlığının yaklaşık yüzde 85'i sudan oluşan elmaların kalorisi düşüktür. 150 gr elma 60 ila 75 kalori içerir ve dengeli ve çeşitli bir lif bileşimine sahiptir.

Çok fazla vitamin (A, E, B6 ve C...) içeren elmalar özellikle cilde esneklik ve sıkılık veren, bağışıklık sistemini güçlendiren, kan dolaşımını iyileştiren ve kemik hücrelerini güçlendiren C vitamini açısından çok zengindir.

Elma ayrıca değerli mineraller içerir. Kalp fonksiyonunun iyi olmasına, tansiyonun düzenlenmesine, sinir sisteminin ve kasların düzgün çalışmasına katkıda bulunan potasyum, kan ph dengesini destekleyen, kemikleri ve dişleri oluşturan fosfor, cilt ve bağışıklık sistemi için iyi olan selenyum, alerji, astım, stres ile savaşmaya yardımcı olan manganez, kan hücrelerinin çoğalmasını sağlayan çinko, bağışıklığı güçlendiren bakır, kalsiyum, magnezyum ve hatta demir içerir. Elmalar ayrıca yüksek lif içeriğine sahiptir.

Elmanın 10 faydası

Araştırmacılar tarafından düzenli olarak incelenen elmalar, faydalarının listesini genişletmeye devam ediyor. İşte elmaların 10 şaşırtıcı faydası.

1. Kolesterol seviyelerini düşürür

Elma pektin açısından çok zengindir. Pektin, bazı bitkilerde bulunan doğal bir liftir. Araştırmalar, pektin tüketiminin kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olduğunu göstermetkedir. Çalışmalar, düzenli olarak her gün 1 elma yemenin kolesterolü önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koymuştur.

2. Şeker hastalığına karşı korur

Elmada bulunan lifler diyabete karşı koruma sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde elmanın glisemik indeksi düşüktür. Glisemik indeks, bir yiyeceğin kan şekeri seviyenizi yükseltme hızıdır. Elma ayrıca meyvelere renklerini veren bitki pigmentleri olan flavonoidler açısından da çok zengindir. Düşük glisemik indeks ve flavonoidler elmanın insülin duyarlılığını iyileştirmesini sağlar. Bu çok önemlidir çünkü kilonuzu kontrol etmeye ve diyabetten korunmaya yardımcı olur.

3. Fazla kiloları önler

Elmada bulunan pektin sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Elmanın zayıflamaya da faydaları vardır. Pektin, bağırsak florasının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu da aşırı kiloyu ve iltihaplı hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Yapılan birçok çalışma bunu kanıtlamıştır. Yüksek lif içeriği sayesinde elmanın formu korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Lif, sindirimi yavaşlattığı için tokluk hissini artırır.

4. Kalp sağlığına iyi gelir

Elma, güçlü koruyucu faydaları ile bilinen organik bileşikler olan polifenoller açısından zengindir. Bu bileşikler arasında kuersetin de bulunur. Düzenli olarak elma yiyerek, doğal olarak kuersetin seviyenizi yükseltebilirsiniz. Araştırmalar, yüksek kuersetin seviyelerine sahip olmanın çeşitli kronik hastalıkların riskini ve özellikle kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını göstermektedir.

5. Kemik sağlığını destekler

İyi bir kemik sağlığı için uzmanlar meyve ve sebze yemeyi tavsiye ediyor. Bu gıdalar kemik yoğunluğunu ve kemiklerin gücünü arttırır. Yapılan araştırmalar, özellikle elmanın vücuttan kaybedilen kalsiyum miktarını azalttığını ortaya koymuştur. Bu nedenle kemik gücünün artmasına yardımcı olur.

6. Sindirime yardımcı olur

Diyet lifinin mide ve sindirim için iyi olduğunu hiç duydunuz mu? Bu, yüzde 100 doğrudur. Elmalar 2 tür lif içerir; çözünür ve çözünmez. Beslenme uzmanlarına göre, her ikisi de iyi sindirim için gereklidir. Çözünür lif, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırır. Ayrıca kan şekeri seviyenizi kontrol etmeye yardımcı olan glikozun sindirimini yavaşlatırlar. Çözünmeyen lifler ise bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kabızlıkla mücadeleye yardımcı olur. Ancak dikkatli olun, bu faydalardan yararlanmak için elmanın kabuğunu da yemeniz gerekir. Çözünmeyen lifin bulunduğu yer elmanın kabuğudur.

7. Belirli kanser türlerine karşı korur

Ne yazık ki kanserin ortaya çıkmasını önlemek için hala kesin bir çare bulunamadı. Ancak bazı araştırmalar, elmanın belirli kanser türlerinin riskini azaltabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bunun antioksidan içeriğinden kaynaklandığına inanıyor. Çalışmalar, bu antioksidanların kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığını gösteriyor. Araştırmalara göre, düzenli olarak elma yemek meme kanseri, kolorektal kanser, yemek borusu kanseri ve ağız kanserleri gibi belirli kanser risklerini azaltır. Yüksek lif içeriği de kanseri önlemede önemli bir rol oynar.

8. Alzheimer hastalığıyla savaşır

Kırmızı meyveler, yeşil çay ve elma gibi flavonoidler açısından zengin yiyecekleri düzenli olarak yemenin Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. 50 yaşın üzerindeki kişilerde bunun Alzheimer hastalığına yakalanma riskinini 2 ila 4 kat azalttığı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca flavonoidlerinden biri olan kuersetin, nöronları yaşlanmaya karşı korur ve ayrıca Alzheimer hastalığını önleme özelliklerine sahiptir.

9. Dişleri korur

Bir elmayı ısırdığınızda, parçayı iyice çiğnemeniz gerekir. Çiğnedikçe daha fazla tükürük üretirsiniz. Bu tükürük, ağzınızdaki çürüklerden sorumlu bakterileri yok eder. Elma yiyerek iyi ağız hijyeni sağlayabilirsiniz.

10. Karaciğeri temizler

Yine yüksek lif içeriği sayesinde elmalar detoks ve arındırıcı özellikleriyle de ünlüdür. Elmada bulunan lifler vücutta biriken toksinlerin atılmasına ve dolayısıyla karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.