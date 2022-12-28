Emziren anneler buraya! Anne sütünü arttıran 10 önemli besin

Yeni doğum yapmış anneler beslenmelerine oldukça dikkat etmelidir. Yeterli miktarda anne sütünün oluşumu için destek olacak besinleri sizler için derledik.

Hamile anne adayları ya da yeni doğum yapmış anneler, bebeklerinin gelişimi için anne sütünü artıracak besinleri ve yöntemleri araştırıyor.

Anne sütü, içerdiği prebiyotik sayesinde bebeklerin gelişiminde ve büyümesinde önemli ölçüde katkı sağlar. Düzenli olarak anne sütü içen bebeğin bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Özellikle ilk 6 ay anne sütü ile beslenmek bebekler için çok önemli.

Anne sütü, hamilelik döneminde oluşmaya başlarken, bazı anneler için aynı durum söz konusu olmayabiliyor. Her anne sütü bebeğin beslenmesine yetmeyebiliyor.

Bu konuda eksiklik yaşayan anneler takviyelere başvuruyor. Ancak doğal besinlerle de anne sütünüzü artırabilirsiniz.

Sütü az olan anneler ve anne adayları için, anne sütünü artıracak bu önemli 10 besini sizler için derledik...

Anne sütünü artıran besinler

Yulaf

Kolesterolü düşüren ve aynı zamanda kan basıncını düzenleyen yulaf, anne sütünü önemli ölçüde artırıyor.

Su

Anne sütünün büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Anne yeteri kadar su içmediğinde anne sütü de azalıyor.

Havuç

Doğal östrojen olarak bilinen havuç, süt üretiminin artmasına destek sağlıyor. Emziren anneler mutlaka her gün havuç yemeli.

Yumurta

Protein açısından zengin olan yumurta, aminoasit ve demir içeriğiyle anne sütünün artmasına katkı sağlıyor. Her gün tüketilmesi gerekiyor.

Kurutulmuş meyveler

Kuru incir, kuru üzüm, kayısı, hurma gibi besinler bilinen en iyi süt artırıcı besinlerden birkaçıdır. İçerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde anne sütünü artırıyor.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, marul, roka, maydanoz, semiz otu, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri fitoöstrojenler ile emziren annelerde süt miktarını doğal yoldan artırıyor.

Rezene çayı

Sindirim sorunlarına birebir olan rezene, anne sütünü artıran besinlerden bir tanesidir. Taze rezene yapraklarını yemeklerinize, salatanıza katabilir, kurutulmuş rezene tohumlarını da kaynamış suda demleyerek çay şeklinde tüketebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak, iştah açıcı özelliği sayesinde annenin gerekli vitamin ve mineralleri almasına yardımcı olur. Ayrıca bebeğin süt emme süresini arttırır.

Yağlar

Zeytinyağı, keten tohumu yağı ve susam yağı gibi sağlıklı yağlar tüketmek anne sütünün artmasına yardımcı olur.

Balkabağı

Zengin karoten içeriğiyle sütünüzü arttıran balkabağını, tatlı olarak tüketmeniz hem tatlı isteğini azaltacak, hem de sütünüzü arttıracaktır.