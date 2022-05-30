Emziren annelere, sevindiren haber: Kanser riskini azaltıyor

Anne sütünün hem bebeğe hem anne adayına faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Örün, emziren annelerdeki kanser riskinin azaldığını ifade etti.

Anne sütü, bebeğin gelişimi için hayati öneme sahip…

Süt sayesinde bebeğin birçok hastalığa karşı bağışıklığı sağlanırken, emzirme sayesinde anneler de belli bir koruyuculuk elde ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, her annenin sütünün bebeği için ideal olduğunu, anne sütünün aynı zamanda doğal, fizyolojik, dinamik ve fonksiyonel bir sıvı olduğunu, anne sütünün yüzde 88’inin su oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Besleyici özellikleri içerdiği şeker (laktoz), kolay sindirilebilir protein ve yağ gibi önemli bileşenlerden gelir ve bunlar bebeğinizle uyumlu olarak dengeli bir şekilde bulunur. Ayrıca sindirim ve emilim süreçlerine yardımcı olan enzimleri ve birçok mineral ve vitamin içerir. Mamalar sadece yaklaşık bir besin düzeyi sağlar ve enzim, antikor, büyüme faktörleri ve anne sütündeki diğer birçok değerli bileşeni içermez.





İdeal besleyici özellikleri büyümeyi sağlıyor

Anne sütü; ideal besleyici özellikleri ile bir bebekte ideal büyümeyi sağlaması, bebeğin başta bilişsel ve duygusal gelişimi olmak üzere gelişimsel süreçlere katkısı, bağışıklık sisteminin oluşması ve olgunlaşmasındaki katkısı, sadece bebeğin değil annenin sağlığına katkı sağlaması, her zaman ulaşılabilir olması, taze ve mikrop bulaşı riski olmaması, ekonomik olması ile tartışmasız bir bebek için ideal bir besindir. Bebek dostu uygulamalar ile bir bebeğin anne sütünü alması için başarılı emzirmenin başlatılması, desteklenmesi ve sürdürülmesi hedeflenmektedir.

“Anne-bebek ilişkisini kuvvetlendirir”

Bebeğin doğumu takip eden ilk yarım saat ile birinci saatte emzirilmeye başlanmasının, ilk 6 ay sadece anne sütü almasının, 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmesinin önerildiğini belirten Prof. Dr. Örün, şu ifadeler ile devam etti:

“Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklere göre bazı hastalıklara daha az yakalanma riski taşır. Bu hastalıklar arasında alt solunum yolu enfeksiyonu, kulak iltihabı, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, alerjik hastalık, ani bebek ölümü sendromu, insüline bağlı şeker hastalığı, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon, çölyak gibi iltihabı bağırsak hastalıkları, lösemi ve lenfoma yer alır. Anne sütünde bulunan büyüme faktörleri bebeklerin organ ve doku olgunlaşmasını sağlar. Anne bebek ilişkisini kuvvetlendirir. Çene ve diş gelişimini olumlu yönde etkiler.

Emzirmenin anneye faydaları

Emziren annede yumurtalık kanseri, meme kanseri riski azdır. Anneyi kemik erimesinden korur. Doğum sonrası rahim kasılmasını artırarak rahmin daha hızlı normal boyutlara erişmesini sağlar. Adet görmeyi geciktirerek gebe kalmayı önler. Annenin doğum sonrası kilolarını daha kolay vermesini sağlar. Sevgili anneler, anne adayları bebeğiniz doğmadan önce onu nasıl besleyeceğinizi düşünmelisiniz. Doğum öncesi bakım sağlayan kişilerden daha fazla bilgi almaya çalışın. Emzirmeye dair varsa kuşku, kaygı ve korkularınızı tartışabileceğiniz emzirme konusunda bilgili sağlık çalışanları (aile hekimi, kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, hemşire, diyetisyen) ile iletişime geçmeye çalışın.”

