Emzirme döneminde göğüs ağrısı nasıl geçer? Sütten şişen memeye ne iyi gelir?

Emzirme döneminde göğüs ağrısı nasıl geçer? Sütten şişen memeye ne iyi gelir?

İngiliz şarkıcı Paloma Faith, göğüsleri fazla süt ürettiği için ağrı çektiğini ve bu nedenle göğüslerine lahana koyduğunu açıkladı. Bunun üzerine, göğüs ağrısına ne iyi gelir? sorusu gündeme geldi.

Göğüsleri fazla süt ürettiği için ağrı çektiğini ve bu nedenle göğüslerine lahana koyduğunu açıklayan İngiliz şarkıcı Paloma Faith, sosyal medyada gündem oldu.

Instagram üzerinden açıklama yapan Paloma Faith, göğüslerinin çok fazla süt üretmesi nedeniyle ağrı yaşadığını aktardı.

39 yaşındaki Faith, ağrısını dindirmek için iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliği olan lahanadan faydalandığını söyledi. Bu durum emzirme dönemindeki annelerin dikkatini çekti.

Aynı sorundan muzdarip olan anneler, ''Emzirme döneminde göğüs ağrısı nasıl geçer? Sütten şişen memeye ne iyi gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Emzirme döneminde göğüs ağrısı nasıl geçer? Sütten şişen memeye ne iyi gelir?

GÖĞÜS AĞRISININ SEBEPLERİ

Emzirme dönemindeki çoğu annenin yaşadığı bir problem olan göğüs ağrısının temel nedeni göğüsleri yeterince boşaltamamaktan kaynaklanmaktadır. Göğüs ağrısının diğer nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Vücudunuzun emzirme sürecine adapte olması

Süt kanallarınızın genişlemesi

Süt kanallarınızın tıkanması

Sütünüzün çok yoğun olması

Halk arasında pamukçuk olarak bilinen mantar enfeksiyonu

EMZİRME DÖNEMİNDE GÖĞÜS AĞRISI NASIL GEÇER?

Emzirme döneminde olan annelerin göğüslerinde süt birikmesi yaşanmaktadır. Bu ağrıların ortadan kalkması için bazı yöntemler mevcuttur.

Anneliğin ilk günlerinde karşılaşabilecek sorunlardan biri de göğüs bölgesindeki ağrıdır. Emzirme dönemindeki çoğu annenin yaşadığı bir problemdir.

Emziren anneler için lahana, pek çok doktor ve emzirme danışmanı tarafından önerilmektedir.

LAHANA YÖNTEMİ

Lahananın yapraklarını ayırın. Ardından 2 adet yaprağı soğuk su ile yıkaidıktan sonra göğüslerinize yerleştirin. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra göğüsleriniz rahatlayacaktır.

Göğüs ağrısı yaşamamanız için bebeğinizi sık sık emzirin. Bebeğinizi emzirdikten sonra hala göğüslerinizde doluluk hissediyorsanız elektrikli veya manuel bir göğüs pompası ile sağma işlemi yapabilirsiniz.

KIYAFERLERİNİZE DİKKAT EDİN

Emzirme döneminde göğüsleriniz hassas olacağından, mümkün olduğunca dar kıyafetlerden kaçınmalısınız. Hatta günlük sutyenler yerine daha rahat ve sıkmayan yapıda üretilen emzirme sutyenlerini tercih etmelisiniz.

Ayrıca bu dönemde göğüs bakımı ile ilgili biraz daha dikkatli olmalı, göğüslerinizi sürekli kuru tutmaya çalışmalısınız. Unutmamalısınız ki mantar enfeksiyonu nemli ortamlarda çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gelişir. Bu da göğüs ağrılarınızın şiddetini arttırabilir.

SÜT KANALLARINIZA MASAJ YAPIN

Her emzirme sonrası göğsünüze birkaç damla süt sürüp biraz bekletebilirsiniz. Bu yöntem, özellikle meme ucu çatlaklarından kaynaklanan ağrılarında etkilidir.

Emzirme döneminde oluşan ağrıları hafifletmenin bir diğer yöntemi de masaj yapmaktır. Masaj yapmak süt kanallarınızın açılmasını sağlayacak ve böylece süt akışı hızlanacak ve tıkanmaya bağlı ağrıların oluşmasın önüne geçmiş olacaksınız.

Göğsünüzü, bir eliniz altta diğeri üstte olacak şekilde her iki elinizle de kavrayın. Göğüs tabanından, yani göğüs kafesinize yakın olan yerden başlayıp göğüs ucunuza doğru ellerinizi yavaşça ilerletin. Bu hareketi birkaç kere yaptıktan sonra parmak uçlarınızla göğsünüzün çeşitli bölgelerine dairesel hareketler yaparak masajı tamamlayabilirsiniz.

Masajı emzirmeye başlamadan önce yapmanız, bebeğiniz için daha verimli bir emzirme seansı sağlayacaktır.

SIVI TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Göğse ara ara soğuk kompresler yapmak ya da ılık duş almak hissedilen ağrıyı büyük ölçüde azaltır.

Emzirme döneminde bol sıvı tüketmek, sütün göğüs kanalından daha hızlı ilerlemesini sağlayarak göğüs ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

HEKİME BAŞVURUN

Emzirme döneminde yaşanan meme ağrısı normal bir durumdur. Ancak meme ağrısı, göğüs enfeksiyonu belirtileri arasındadır.

Bu ağrıya yüksek ateş, göğüs bölgesinde kızarıklık ve şişlik gibi şikayetlerde ekleniyorsa mutlaka uzman bir hekime muayene olunmalıdır.