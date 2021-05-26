En besleyici 5 yaz meyvesi

Yaz, vücudun susuz kalmasını önleyen ve sıcak günlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi veren lezzetli bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte yaz mevsiminden en besleyici 10 meyve ve sebze.

Yıl boyunca herhangi bir meyve ve sebzeye ulaşabildiğimiz bir dünyada, mevsiminde hangi meyve ve sebzelerin olduğunu bilmek kafa karıştırıcı olabilir.

En yoğun sezonlarında tam da doğru zamanda hasat edilen meyve ve sebzeler besin açısından daha yoğundur çünkü olgunlaşmak ve bol miktarda besin geliştirmek için zamanları olmuştur. Elbette, yıl boyunca yediğiniz meyve ve sebzelerin de tadı iyi olabilir ancak vücudunuza besin maddeleri açısından tam potansiyelini veremiyor olabilir. Örneğin ıspanağı ele alalım. Uzmanlara göre, mevsiminde yemek, mevsim dışında yemekten üç kat daha fazla C vitamini almanızı sağlar.

Bol meyve ve sebze yemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Sonuçta, bunlar önemli bir vitamin, mineral, lif ve çeşitli hastalıklarla mücadele fitokimyasalların kaynağıdır. Ve yılın bu zamanında bahçeler ve pazarlar yaz meyveleriyle ve sebzeleriyle dolup taşıyor ve bu da onları diyetinize daha fazla dahil etmeyi kolaylaştırıyor. Size de tüm lezzetli seçenekler arasından seçim yapmak kalıyor.

İşte size harika bir besin patlaması sağlayan 10 yaz meyve ve sebzesi için hızlı bir kılavuz.

YABAN MERSİNİ

Düşük kalorili yaban mersini, hücre hasarıyla savaşan ve iltihabı azaltan güçlü antioksidanlar olan antosiyaninlerle doludur. Bazı araştırmalar, yaban mersininin beyin fonksiyonunu desteklediğini, bu yüzden hafızayı keskin tutmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

100 Gram Yaban Mersini Besin Değerleri

Kalori: 44 kcal

Karbonhidrat: 8.49 gr

Protein: 0.46 gr

Yağ: 0.34 gr

Lif: 2.73 gr

Sodyum: 6 mg

Potasyum: 98 mg

Kalsiyum: 13 mg

A Vitamini: 6 IU

C Vitamini: 30 mg

Demir: 0.55 mg

KİRAZ

100 gram kiraz sadece 63 kalori içerir ve 222 mg potasyum içerir. Bu, kan basıncını düşüren ve toplumun çoğunun yeterince alamadığı bir mineraldir. Günlük tavsiye edilen potasyum miktarı 4700 mg'dır.

100 Gram Kiraz Besin Değerleri

Kalori: 63 kcal

Karbonhidrat: 16.01 gr

Protein: 1.06 gr

Yağ: 0.2 gr

Lif: 2.1 gr

Sodyum: 0 mg

Potasyum: 222 mg

Kalsiyum: 13 mg

A Vitamini: 64 IU

C Vitamini: 7 mg

Demir: 0.36 mg

ŞEFTALİ

Orta boy bir şeftali, günlük C vitamininizin yüzde 10'undan fazlasını ve 285 mg potasyum sağlar. Rengi, antioksidanlar olan beta karoten ve luteinden gelir. Bazı araştırmalar, şeftalilerdeki antioksidanların kanserle mücadele özelliklerine sahip olabileceğini öne sürüyor.

100 Gram Şeftali Besin Değerleri

Kalori: 39 kcal

Karbonhidrat: 9.54 gr

Protein: 0.91 gr

Yağ: 0.25 gr

Lif: 1.5 gr

Sodyum: 0 mg

Potasyum: 190 mg

Kalsiyum: 6 mg

A Vitamini: 326 IU

C Vitamini: 6.6 mg

Demir: 0.25 mg

AHUDUDU

Diğer meyveler gibi ahududu da beyni güçlendiren antosiyaninler bakımından zengindir. Ancak başka bir büyük faydası daha vardır: 100 gram ahududu, sindirime yardımcı olan ve kolesterolü düşüren, tip 2 diyabete karşı koruyan ve belirli kanser risklerini azaltan bir besin olan 6.4 gram lif içerir.

100 Gram Ahududu Besin Değerleri

Kalori: 52 kcal

Karbonhidrat: 11.94 gr

Protein: 1.2 gr

Yağ: 0.65 gr

Lif: 6.5 gr

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 151 mg

Kalsiyum: 40 mg

A Vitamini: 33 IU

C Vitamini: 26.2 mg

Demir: 0.69 mg

KARPUZ

Karpuzun çoğu sudur. Yüzde 91'i sudan oluşan karpuz, vücudu nemlendiren ve susuz kalmasını önleyen lezzetli bir meyvedir. Ayrıca karpuz, fincan başına sadece 30 kalori içerirken aynı zamanda A, C ve B vitaminleri ve potasyum sağlar. Belli kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı koruyabilen birkaç likopen kaynağından biridir.

100 Gram Karpuz Besin Değerleri

Kalori: 30 kcal

Karbonhidrat: 7.55 gr

Protein: 0.61 gr

Yağ: 0.15 gr

Lif: 0.4 gr

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 112 mg

Kalsiyum: 7 mg

A Vitamini: 569 IU

C Vitamini: 8.1 mg

Demir: 0.24 mg

DOLMALIK BİBER

Bir su bardağı kadar doğranmış kırmızı dolmalık biber, orta boy bir portakalın iki katından fazla C vitamini ve bol miktarda beta karoten, folat ve lif sağlar.

100 Gram Dolmalık Biber Besin Değerleri

Kalori: 23 kcal

Karbonhidrat: 4.23 gr

Protein: 0.68 gr

Yağ: 0.11 gr

Lif: 1.29 gr

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 178 mg

Kalsiyum: 10 mg

A Vitamini: 195 IU

C Vitamini: 109 mg

Demir: 0.4 mg

MISIR

Mısır, içerdiği bol miktarda lifin yanı sıra, hastalıklarla savaşan fitokimyasallar, magnezyum ve potasyum içerir. Orta boy bir mısırın kalorisi 100'den azdır.

100 Gram Mısır Besin Değerleri

Kalori: 96 kcal

Karbonhidrat: 20.9 gr

Protein: 3.41 gr

Yağ: 1.5 gr

Lif: 2.4 gr

Sodyum: 2 mg

Potasyum: 123 mg

Kalsiyum: 6 mg

A Vitamini: 65 IU

C Vitamini: 0 mg

Demir: 0.59 mg

PATLICAN

Patlıcanın zengin mor rengi, antosiyaninlerden gelir. Patlıcanlar ayrıca bol miktarda potasyum sağlar. Pişirirken yağı ve ekstra kalorileri emmesini önlemek için derin yağda kızartmaktan kaçının.

100 Gram Patlıcan Besin Değerleri

Kalori: 17 kcal

Karbonhidrat: 2.49 gr

Protein: 1.24 gr

Yağ: 0.18 gr

Lif: 2.82 gr

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 224 mg

Kalsiyum: 13 mg

A Vitamini: 7 IU

C Vitamini: 5 mg

Demir: 0.42 mg

DOMATES

100 gramlık orta boy bir domates sadece 18 kaloriye sahiptir. Domatesler iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca birçok faydası olduğu bilinen bir antioksidan olan likopenin en iyi kaynağıdır.

100 Gram Domates Besin Değerleri

Kalori: 18 kcal

Karbonhidrat: 3.89 gr

Protein: 0.88 gr

Yağ: 0.2 gr

Lif: 1.2 gr

Sodyum: 5 mg

Potasyum: 237 mg

Kalsiyum: 10 mg

A Vitamini: 833 IU

C Vitamini: 13.7 mg

Demir: 0.27 mg

KABAK

Düşük karbonhidratlı diyet yapanların favori sebzesi olan kabak, sadece düşük kalorili olmasıyla değil, aynı zamanda potasyum ve manganez açısından da zengin olmasıyla öne çıkıyor. Kabak ayrıca C vitamini ve enerji artırıcı B vitaminleri sağlar.

100 Gram Kabak Besin Değerleri

Kalori: 19 kcal

Karbonhidrat: 2.05 gr

Protein: 1.6 gr

Yağ: 0.4 gr

Lif: 1.1 gr

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 200 mg

Kalsiyum: 30 mg

A Vitamini: 58 IU

C Vitamini: 16 mg

Demir: 1.5 mg