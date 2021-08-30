En çok folik asit içeren gıdalar

En çok folik asit içeren gıdalar

Hamilelikte en değerli vitaminlerden biri olan folik asit, harici takviyelerin dışında gıdalardan da temin edilebiliyor. İşte folik asit açısından zengin besinler listesi...

Anne adayları için tüketimi oldukça önemli olan folik asit, bebeğin gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli olan DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde fazlasıyla önemli bir yeri ola B vitamini ailesinin bir üyesidir.

Sağlıklı bir gebelik süreci için haricen takviye alınabileceği gibi, öğünlerinize ekleyeceğiniz bazı besinler ile de tüketimi güçlendirebilirsiniz.

Folis asit içeren yiyecekler nelerdir? Folik asit hangi besinlerde bulunur? Folik asit açısından zengin gıdalar hangileri? gibi sorular, birçok gebenin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte doğal yollarla tüketebileceğiniz folik asit açısından zengin olan besinler listesi...

FOLİK ASİT İÇERİĞİ ZENGİN OLAN BESİNLER

Folik asit birçok çeşit gıdada bulunmaktadır. Yiyeceklerin yanı sıra maya da zengin folik asit kaynakları arasında yer alır.

FOLİK ASİT İÇEREN SEBZELER

Koyu yeşil yapraklı sebzelerin çoğu folik asit içerir.

Brüksel lahanası

Kıvırcık lahana

Ispanak

Kuşkonmaz

Marul

Maydanoz

Frenk soğanı

Kişniş yaprakları

Brokoli

Kırmızı biber

Pancar

FOLİK ASİT İÇEREN MEYVELER

Çilek

Kayısı

Portakal

Limon

Misket limonu (lime)

Greyfurt

Muz

Kivi

Avokado

Papaya

FOLİK ASİT İÇEREN ET ÜRÜNLERİ

Kırmızı etlerde karaciğer ve böbrek

Yumurta

Ton balığı

Sardalya

Uskumru

Somon

FOLİK ASİT İÇEREN TAHIL, BAKLAGİL VE YEMİŞLER