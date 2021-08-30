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- En çok folik asit içeren gıdalar
En çok folik asit içeren gıdalar
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 18:47
- Güncelleme : 30.08.2021 - 18:51
Anne adayları için tüketimi oldukça önemli olan folik asit, bebeğin gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli olan DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde fazlasıyla önemli bir yeri ola B vitamini ailesinin bir üyesidir.
Sağlıklı bir gebelik süreci için haricen takviye alınabileceği gibi, öğünlerinize ekleyeceğiniz bazı besinler ile de tüketimi güçlendirebilirsiniz.
Folis asit içeren yiyecekler nelerdir? Folik asit hangi besinlerde bulunur? Folik asit açısından zengin gıdalar hangileri? gibi sorular, birçok gebenin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.
İşte doğal yollarla tüketebileceğiniz folik asit açısından zengin olan besinler listesi...
FOLİK ASİT İÇERİĞİ ZENGİN OLAN BESİNLER
Folik asit birçok çeşit gıdada bulunmaktadır. Yiyeceklerin yanı sıra maya da zengin folik asit kaynakları arasında yer alır.
FOLİK ASİT İÇEREN SEBZELER
Koyu yeşil yapraklı sebzelerin çoğu folik asit içerir.
- Brüksel lahanası
- Kıvırcık lahana
- Ispanak
- Kuşkonmaz
- Marul
- Maydanoz
- Frenk soğanı
- Kişniş yaprakları
- Brokoli
- Kırmızı biber
- Pancar
FOLİK ASİT İÇEREN MEYVELER
- Çilek
- Kayısı
- Portakal
- Limon
- Misket limonu (lime)
- Greyfurt
- Muz
- Kivi
- Avokado
- Papaya
FOLİK ASİT İÇEREN ET ÜRÜNLERİ
- Kırmızı etlerde karaciğer ve böbrek
- Yumurta
- Ton balığı
- Sardalya
- Uskumru
- Somon
FOLİK ASİT İÇEREN TAHIL, BAKLAGİL VE YEMİŞLER
- Kurutulmuş siyah bezelye dahil birçok baklagil
- Soya fasulyesi
- Nohut
- Fındık
- Ceviz
- Susam