En çok gaza neden olan 8 besin

En çok gaza neden olan 8 besin

Genellikle tüketilen gıdaların vücut tarafından iyi sindirilememesi ve iyi emilememesi nedeniyle ortaya çıkabilen gaz problemleri, günlük yaşamı zora sokabiliyor. İşte gaza neden olan besinler.

Gaz, toplumun büyük bir bölümünü etkileyen çok sık görülen bir sorundur ve altında yatan ebepler birden fazla olabilir. Aşırı gaz üretiminden gaz geçişindeki değişikliklere, ince bağırskta aşırı bakteriyel büyümeye, bağırsak motor aktivitesi hastalıkları veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) dahil fonksiyonel bağırsak bozukluklarına kadar gaz oluşumunun birçok nedeni vardır.

Gaz, bağırsakta geğirme veya gaz şeklinde dışarı atılan havanın varlığından oluşan bir semptomdur. Gaz, genellikle gıdaların fermantasyonu nedeniyle sindirim sırasında kalın bağırsakta üretilir. Yemek yerken genellikle yutulan hava da şişkinlik hissetmemize neden olabilir ve bu hava sonunda dışarı atılır.

EN ÇOK GAZA NEDEN OLAN 8 BESİN

Daha fazla gaza neden olan besinler de vardır. Örneğin, fasulye ve brokoli gibi gaza neden olan gıdalar, sindirim sırasında bağırsak florası tarafından fermente edilen ve şişkinliğe ve gaza neden olan çok miktarda lif ve karbonhidrat içerir.

Bağırsakların bu gıdalara karşı tahammülsüzlüğünün kişiden kişiye değiştiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle gaza neden olan gıdaların hangileri olduğunun belirlenmesi ve kişinin ihtiyaçlarına uygun beslenme planının yapılması için bir beslenme uzmanından yardım olmak gerekir.

Bu tür yiyecekleri diyetten çıkarmak her zaman gerekli değildir, çünkü çoğu kez yenilen miktar ve yenilme sıklığı azaltılarak, vücut bunları tolere edebilir ve gaz üretimini azaltabilir.

İşte gaza neden olan besinler:

Brokoli

Lahana, Brüksel lahanası, karnabahar ve diğer turpgil sebzelerle birlikte, brokoli çok fazla gaza neden olma eğilimindedir. Brokoli büyük miktarda lif içerir ve bu lif oldukça fazla gaza neden olabilir. Bu, lifi diyetten çıkarmamız gerektiği anlamına gelmez, çünkü gaza neden olmasına rağmen bağırsak geçişi için önemlidir. Bunun nedeni, lifi üretebilecek enzimlere sahip değiliz, ancak onu gaza bölen bir bakteri florasına sahibiz. Bu nedenle lifleri tüketmeye devam etmek önemlidir, ancak her zaman basit pişirme ve orta porsiyonlarda tüketim önerilir.

Fasulye

Fasulye ve baklagillerin genel olarak bağırsak gazına neden olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni, vücut tarafından sindirilmeyen rafinoz gibi lifler ve dirençli nişastalar bakımından doğal olarak zengin olmalarıdır, bu nedenle kolondaki bakteriler tarafından fermente edilerek gaz üretirler.

Fasulye tüketirken üretilen gazları azaltmaya yardımcı olabilecek, örneğin 12 saat suda bekletmek gibi bazı teknikler vardır.

Enginar

Soğan veya armutla birlikte, gaz oluşumunu teşvik edebilen ve ayrıca buğday ve türevlerinde de bulunan çok yüksek miktarda fruktoz içerir. Semptomlardan biri, kötü bir koku oluşturmayan sık sık gazın yanı sıra birçok durumda pratik olarak izole bir şekilde ortaya çıkan ve mide bulantısı veya ishalin eşlik etmediği karın ağrısıdır.

Süt

Laktoz, sütte ve süt ürünlerinde bulunan şekerdir. Kişi laktoza karşı toleranssız ise, bunun nedeni vücudunun bu şekeri bağırsakta sindiren bir enzim olan yeterli laktaz içermemesidir. Sindirilmediği için gaz üreten bağırsak bakterileri için besin görevi görürler.

Bu durumlarda örneğin laktozsuz süt veya badem sütü gibi bitkisel içeceklerin tüketimini denemek mümkündür. Ayrıca, bazı ürünler içerikleri arasında laktoz içerebileceğinden, beslenme etiketini kontrol etmek önemlidir.

Yapay tatlandırıcılar

Gazların, elma veya erik gibi bazı meyvelerde ve mantar ve karnabahar gibi sebzelerde doğal olarak bulunan bir şeker olan sorbitol içermesi nedeniyle suni tatlandırıcıların tüketiminden kaynaklanması da mümkündür. Bir ürünün sorbitol içerip içermediğini bilmek için etiketinde E-420 olarak arayabilirsiniz.

Patates

Bu gruba makarna, mısır ve nişasta bakımından zengin diğer yiyecekleri de dahil edebiliriz. Nişasta, alımı gaz da dahil olmak üzere sindirim sorunlarına neden olabilen çok miktarda karbonhidrat içerir. Kötü sindirim ve yetersiz karbonhidrat emilimi, yaygın gaz ve şişkinlik ile ilişkilidir. Emilmeyen karbonhidratlar kolona itilir ve enterik bakteriler için besin görevi görerek ortaya gaz çıkarır.

Mercimek

Olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca kaçınmak için mercimeği pişirdikten sonra ezmeniz yararlı olabilir. Uzun süre ıslatma ve haşlama sindirimlerini iyileştirmek için önemlidir.

Baklagilleri yerken gazı azaltabilecek bir dizi püf noktası da vardır: Pişirmeye bir defne yaprağı veya ıslatma veya pişirme suyuna bir yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin, bu içinde bulunan kalsiyum ile reaksiyona girer ve sindirilmeyen liflerin sertleşmelerini engeller.

Sakız

Sakız çiğnemek veya şeker emmek, havanın yutulmasına neden olur ve gaz ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. Buna ek olarak, bazı sakızlar veya şekerler sorbitol, mannitol veya ksilitol gibi yapay tatlandırıcılar içerebilir, bunlar kolonda fermente edildiğinde gaz yapabilen şekerlerdir.

GAZI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Yemek sırasında gaz üretimini azaltmak istiyorsak, yalnızca yiyecekleri kontrol etmekle kalmamalı, ayrıca aşağıda sıralananlar gibi diğer önemli noktaları da dikkate almalıyız:

- Çok güçlü veya baharatlı olan çok büyük öğünler yemeyin.

- Gıdaları iyi çiğneyin. Uzmanlar her lokmayı yaklaşık 20 kez çiğnemeyi tavsiye ediyor.

- Yavaş ve sakin bir şekilde yemek yiyin. Yemek yerken sinirlenmeyin veya gerginleşmeyin.

- Yemek sırasında gazlı veya şekerli bir şey içmeyin.

- Hava yutmamak için çiğneme işlemini her zaman ağız kapalı olarak yapın.

- Gece boyunca bağırsak çok daha yavaş çalışır. Yiyecekler sindirim sisteminde kalır ve özellikle çok fazla akşam yemeği yediyseniz veya akşam yemeğinden yatma saatine kadar kısa bir süre geçmişse, gaza ve kötü sindirime neden olabilir. Akşam yemeğinden sonra biraz yürüyüş yapmaya çalışın.

- Bağırsak florasını iyileştirmek için günde 1 doğal yoğurt tüketin.

- Pipetle sıvı içmekten kaçının.