En inatçı sorun! Siyah noktalar nasıl temizlenir?

En inatçı sorun! Siyah noktalar nasıl temizlenir?

Genellikle burun bölgesinde meydana gelen siyah noktalar, kadınların kabusu haline gelebiliyor. Siyah noktalardan kurtulmak isteyenler, "Siyah noktalar nasıl temizlenir?" sorusunu araştırıyor.

Siyah noktalar özellikle kadınların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.

İnatçı noktalardan kurtulmak isteyen kadınlar, birçok yönteme başvuruyor.

Bazıları bu durumdan çok fazla etkilenirken bazıları ise önemsemeyebiliyor.

Kozmetikçiler siyah noktalardan kurtulmak için birden fazla ürün satıyor ancak bu ürünler herkes için ideal olmayabilir.

Siyah nokta sıkıntısı çekenler, "Siyah noktalar nasıl temizlenir?" sorusunu sık sık gündeme taşıyor.

Peki, Siyah noktalar nasıl temizlenir?

SİYAH NOKTALAR NASIL TEMİZLENİR?

İnatçı siyah noktalardan kurtulmak isteyenler, "Siyah noktalar nasıl temizlenir?" sorusunu araştırıyor.

Siyah noktalardan kurtulmanın aslında çok basit yöntemleri var. Ama bu yöntemlere rağmen, siyah noktalardan kurtulamıyorsanız bir doktora başvurmanız gerekebilir.

İşte siyah noktaları temizleme yöntemleri;

Buhar banyosu

Limon karbonat maskesi

Limon bal maskesi

Jelatin süt maskesi

Yoğurt yulaf maskesi

Yeşil çay maskesi

Zerdeçal nane maskesi

Kil maskesi

SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE ÖNERİSİ

1 buçuk tatlı kaşığı kil

1 tatlı kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı bal

Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra cildinize sürün. 40 dakika bekletin ve yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan birkaç dakika sonra soğuk su ile tekrar yıkayın. Bir nemlendirici sürerek işleme son verin. Haftada bir kez uygulanabilir.