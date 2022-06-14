Lezzetli, besleyici, yemek isteklerini tamamen bastıracak ve zayıflamaya yardımcı olacak en iyi iştah bastırıcı sağlıklı atıştırmalıkları listeledik.

Arada bir, sevilen yiyeceklerden biraz yemek hiçbir diyeti bozmaz. Ancak, bu durum istisnanın önüne geçtiğinde, sağlıksız atıştırmalıklar alışkanlığa dönüşebilir ve sağlığınıza zarar verebilir.

Zamansız ve zararlı isteklerden kaçınmak için iştah bastırıcı gıdalar size yardımcı olabilir. Bir iştah kesici gıdanın etkili sayılması için yemek yeme arzusunu durdurması şarttır ve etkili olabilmesi için çabuk etki edebilmesi gerekir.

İştah bastırıcı gıda ayrıca iştahın çok hızlı geri dönmesini önlemeli, en az birkaç saat boyunca etki etmelidir. İştah bastırıcı gıdalar çoğu zaman midenin şişmesini sağlayan diyet lifi gibi maddeler içerir. Bu, fiziksel olarak mide aslında dolu olmasa bile beyne bir tokluk mesajı gönderir.

En iyi 15 iştah bastırıcı sağlık atıştırmalık

İştah kesici gıdalar dengeli bir diyetle birlikte alınırsa, atıştırma isteğini azalttığı için zayıflamayı destekleyecektir.

İşte en iyi 15 iştah bastırıcı sağlık atıştırmalık.

Nane ve yeşil çay

Acıktığınızda nane çayı içmeyi tercih edebilirsiniz. Nane çayı içmek hızlı bir iştah kesici etkiyi gösterir. Sakinleştirici etkisi gün boyunca size yardımcı olur. Nane, doğal bir iştah kesici olmasının yanı sıra birçok sağlık yararına da sahiptir. Solunum yollarını temizler ve sindirime yardımcı olur. Zayıflamayı desteklemek için salatalık ve naneyi suda demleyin.

Yeşil çay da iyi bir alternatiftir. Yeşil çayın vücutta salgılanmasını tetiklediği bazı hormonlar beyne vücudun yeterince yiyecek aldığını bildirir. Böylece yemeğinizi yeşil çay ile bitirmek, tokluk hissini kolaylaştıracak ve dolayısıyla kilo vermeyi hızlandıracaktır. Yeşil çay aynı zamanda kolesterolü ve tansiyonu düzenleme yeteneğine sahip güçlü bir antioksidandır. Doğal olarak idrar söktürücü bir etkiye sahip olan yeşil çay, yağ kaybını destekler.

Elma

Elma, zayıflama diyetlerinde en etkili meyvelerden biridir. Çözünür lif ve pektinle dolu olan elma, tok tutan bir atıştırmalıktır. Yeme isteklerini ve ani açlığı bastırmak için mükemmeldir. Daha da lezzetli bir tarif için fırında tarçınla pişirebilirsiniz.

Bitter çikolata

Hayır, çikolata mutlaka kilo almanıza neden olmaz. Beyninizi harekete geçirmek için günde birkaç kare çikolatanın tadını çıkarabilirsiniz. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata, açlık hissini azaltır. Bitter çikolata sindirimi yavaşlatarak tokluk hissinin daha kalıcı olmasını sağlar. Kalori alımınızı artırmamak için çikolata tabletinin tamamını yememeye dikkat edin. Moralinizi yükseltmek ve vücuda iyi besinler sağlamak için birkaç kare bitter çikolata yeterlidir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Düşük kalorili, besin ve vitaminlerle dolu koyu yeşil yapraklı sebzeler, sağlıklı ve dengeli beslenme için gereklidir. Yeşil yapraklı sebzelerin kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra iştah kesici olma özelliği de vardır. Özellikle ıspanak, brokoli ve lahana tokluk hissini kolayca hissetmeye yardımcı olan lif bakımından zengindir.

Zencefil

Zencefil sindirimi kolaylaştırır, aynı zamanda müthiş bir iştah kesicidir. Çok yönlü bir gıda olan ve kullanımı çok kolay olan zencefil, tüm sağlıklı meyve suları ve smoothie'ler için harikadır. Ayrıca yemeklerinizi, çaylarınızı ve bitki çaylarınızı zenginleştirebilir. Zencefilin sağlığa birçok yararı vardır. İltihap önleyici ve antiseptik özelliklere sahip olan zencefil ayrıca kan şekerini düşürme yeteneğine de sahiptir.

Chia

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen chia tohumları yüksek lif, omega 3 ve protein içeriğine sahiptir. Bu içerik kombinasyonu, gün boyunca tok hissetmenizi sağlar. İster salatalarınıza ekleyin, ister lezzetli pudingler hazırlayın, iştahı kesen chia tohumları kolayca tüketilebilir. Chia tohumları, dengeli bir diyet ve kilo vermek için harikadır.

Keten tohumu

Chia tohumları gibi, keten tohumu da gerçek bir hızlı tokluk hissi verir. İştahınızı azaltır, bu da kolayca ve herhangi bir baskı olmadan kilo vermenize yardımcı olabilir. Keten tohumu aynı zamanda önemli bir mineral, esansiyel yağ asitleri ve E vitamini kaynağıdır. Etkili bir antioksidan olan keten tohumu salatalarınıza, yoğurda ve sebze yemeklerinize lezzetli bir dokunuş için eşlik edebilir ve sağlığınız için mükemmeldir.

Limon

İltihap önleyici özelliklere sahip olan ve sindirime yardımcı olan limonlar, açlığı bastırmak için de idealdir. Pektin içeren limon, kilo vermeye ve daha kolay tok hissetmeye yardımcı olur. Özellikle karaciğeri temizler ve metabolizmayı hızlandırır. Limonun tüm faydalarından yararlanmak için her gün aç karnına içilmesi tavsiye edilir.

Mercimek

Yüksek protein ve lif içeriği mercimekleri mükemmel bir iştah kesici yapar. Kaliteli proteinler ve karbonhidratlar bakımından zengin olmaları tokluk hissini artırırken, gün içinde stabil bir enerji kaynağı sağlar.

Yumurta

Harika bir protein kaynağı olan yumurtanın vücuda birçok faydası vardır. Kahvaltıda yumurta yemek, güne iyi başlamanıza ve gün içinde açlık ataklarından kurtulmanıza yardımcı olabilir. Yumurtalar, tüm gününüz için enerjiyi ve açlıktan kurtulmayı garanti eder.

Süzme peynir

Bir dilim tam buğday ekmeği ve bir parça süzme peynir ile beyne tokluk mesajı gönderebilirsiniz. Vücudun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan yüksek protein içeriği ile süzme peynirler harika bir iştah bastırıcı atıştırmalıktır. Hem protein açısından zengin hem de yağ oranı düşük olan bu tür yiyecekler ile tokluk hissine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yulaf

Yavaş sindirilen karbonhidratlar içeren yulaf, tokluk hissini hızlıca verir. Yulaf lif ve protein açısından zengin bir öğünle güne en iyi şekilde başlamanıza yardımcı olabilir. Süt, meyve, tarçın veya zencefil gibi ürünlerle yulaf gevreği öğünlerinize eşlik edebilir.

Avokado

Avokado, lif ve tekli doymamış yağlar açısından zengin içeriği sayesinde kalıcı bir tokluk hissi sağlar. Ayrıca, tekli doymamış yağ asitleri, kalp ve damar sağlığı üzerinde çeşitli faydalara sahiptir.

Somon

Somon yüksek miktarda omega 3 içeriği ile vücutta leptin seviyelerini artırır. Leptin hormonu açlık hissini bastırır, bu da somonu çok uygun bir iştah kesici yapar. Limon ile birleştirerek tokluk hissini daha fazla artırabilirsiniz. Omega 3 vücut için önemli ve gerekli bir yağ asididir ve ayrıca kalp ve damar sağlığını destekler.

Sebze çorbası

Ev yapımı sebze çorbaları mükemmel bir iştah bastırıcıdır. Sebze çorbaları ayrıca yüksek kalorili yemekleri tüketmekten kaçınmanın en iyi yollarından biridir. Açlık duygusunu hızlıca ortadan kaldırır.