En iyi 6 doğal ter önleyici

Birçok sağlık probleminden kaynaklanan aşırı terleme, sosyal fobi gibi psikolojik durumlar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor. Terlemeyi ve aşırı terlemeyi doğal ürünlerle durdurabilmek ise mümkün.

Terleme, pek çok kişinin, özellikle de aşırı terleme sorunu yaşayanların 1 numaralı düşmanıdır. Yanlış bir şekilde bedensel hijyen eksikliği olarak algılanan terleme, sağlığımız için gerekli olan doğal bir fizyolojik durumdur.

Günümüzde piyasada terlemeyi ve kötü kokuları sınırlayabilecek birçok ürün bulunmaktadır. Bunların dışında doğal ter önleyiciler de vardır.

Terleme, vücut tarafından ter üretimi anlamına gelir. Vücudun sıcaklığını düzenlemesi, toksinlerden kurtulması ve cildi koruması için gerekli olan normal ve doğal bir fizyolojik olaydır. Kişiye göre az ya da çok ve kokulu veya kokusuz olarak değişir.

Terlemenin en fazla olduğu yerler koltuk altları, ayaklar, yüz ve ellerdir. Ancak insan vücudunun her yerinde ter üreten yaklaşık 3 milyon ter bezi vardır. Bu bölgelerdeki aşırı terlemeyi kontrol etmek için koltuk altları ve ayak tabanlarına doğal bir terleme önleyici madde uygulanabilir.

TERLEMENİN NEDENLERİ

Ter üretimi kişiden kişiye göre değişir ve genetik, iklim, diyet ve sağlık durumundan etkilenir. Normal dinlenme süreleri boyunca insan vücudu günde 0.5 ila 1 L ter üretir. Bu üretim, sıcaklığın, güçlü duyguların ve hatta fiziksel aktivitenin etkisi altında günde 10 litreye kadar artabilir.

Terlemeyi tetikleyecek sinyali veren bölge beyindeki hipotalamustur. Fiziksel aktivite ve ısıya maruz kalma gibi vücut sıcaklığındaki artış ve çok baharatlı yiyecekler, alkol veya kafein içeren içecekler (kahve, çay vb.) tüketmek de terlemeyi tetikler.

Stres, korku veya öfke gibi bazı duygusal durumlar da terlemeyi tetikleyebilir. Bu temel doğal fizyolojik olaylar, aşırı ter üretimi durumu dışında, genellikle doğal bir terlemeyi önleyici madde gerektirmez.

Aşırı terleme, bir diğer adıyla hiperhidroz, genellikle ergenlik döneminde başlayan bir durumdur. Tüm vücuda yayılabilir veya eller, ayaklar, koltuk altları, yüz veya saç derisinde görülebilir. Hem gündüz hem de gece oluşur.

Primer hiperhidrozun tanımlanmış bir nedeni yoktur, ancak tetikleyicidir. Eller, ayaklar veya koltuk altı gibi vücudun belirli bölgelerinde görülür. Aşırı ter üretimi genellikle güçlü duygular, stres, anksiyete ve utanç tarafından tetiklenir. Sosyal fobisi olan kişilerde de oldukça sık görülür. Eller daha kolay terleyebilir. Fiziksel efor, ısı, baharatlı yemekler de tetikleyici faktörlerdir.

Sekonder hiperhidroz ise farklı bir sağlık duruma bağlı gelişen aşırı terlemedir. Ana nedenler arasında menopoz, aşırı kilo, obezite ve tiroid fonksiyon bozukluğu sayılabilir. Özellikle geceleri aniden ortaya çıkan hiperhidroz, hastaneye başvurmak için geçerli bir nedendir.

Aşırı terlemeniz varsa, doğal bir ter önleyici kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

TER ÖNLEYİCİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILMALI?

İlk olarak, terlemeyi önleyicinin ne olduğunu anlamanız gerekir. Birçok kişinin düşündüğünün aksine, ter önleyici bir deodorant değildir. Bir deodorant ve bir ter önleyici aynı etkiye sahip değildir. İkisi çok farklı şeylerdir.

Deodorant teri ve kötü kokuları emerken, ter önleyici teri bloke eder. Bunlar, cildin kalınlaşmasına yol açar ve terin salgılandığı gözenekleri tıkayarak iltihaplanmaya neden olabilir. Tanım olarak, bir ter önleyici, gözenekleri tıkayarak terlemeyi önler. Doğal bir ter önleyici hemen hemen aynı etkiye sahip olacaktır.

Ter önleyiciler, aşırı terleme durumunda terleme üretimini sınırlamada etkili olacaktır. Ter önleyiciler bir deodorant değildir. Terlemeyi engellemek kötü kokuları sınırlayacak olsa da, asıl amacı bu değildir. Ancak, bazı ter önleyici maddeler, bir deodorant ile birleştirilebilir, bazıları ise terlerken kötü kokulardan sorumlu bakterilerin çoğalmasını sınırlayan antibakteriyel etkiye sahiptir.

Pekibir ter önleyiciye gerçekten ihtiyacınız var mı? Ter önleyici kullanmak önemsiz bir durum değildir, çünkü ter bezlerinin hareketini engeller. Sadece nemi ve kötü kokuları ortadan kaldırmak istiyorsanız, iyi bir deodorant fazlasıyla yeterli olacaktır.

6 DOĞAL TER ÖNLEYİCİ

Aşırı terleme şikayetiniz varsa daha fazla rahatlık için bir ter önleyici kullanmayı tercih edebilirsiniz. En iyi seçenek, doğal bir ter önleyici madde kullanımıdır. Ev yapımı doğal bir ter önleyiciye ne dersiniz?

İşte en iyi doğal ter önleyiciler:

Misket Limonu

Misket limonunun suyu ter üretimini azaltmaya yardımcı olur ve cildin pH'ını düşürür, bu da kokuya neden olan bakterilerin büyümesini engeller. Kokusu ayrıca ter kokularını da kamufle eder. Bu nedenle deodorant ve terlemeyi önleyici bir etkiye sahiptir. Temiz, kuru cilt üzerine her gün bir pamuk topu kullanarak uygulayabilirsiniz. Karıncalanma ve yanma hissini önlemek için yeni tıraş olmuş veya tüyleri alınmış cilt üzerinde kullanmamaya dikkat edin. Misket limonunun suyu ışığa duyarlıdır. Bu nedenle güneş görmeyen bölgelere uygulanmalıdır.

Aloe Vera

Aloe vera gözenekleri sıkılaştırabilir ve bu nedenle ter akışını azaltabilir. Nemlendirici ve iyileştirici etkisi vardır, ayrıca bakteri üremesini sınırlar. Aloe vera aynı zamanda cildin pH'ını dengelemeye yardımcı olur. İhtiyaca göre her gün uygulanabilir.

Salatalık

Salatalık, gözenekleri doğal olarak sıkılaştıran özelliklere sahiptir. Bu nedenle terlemeyi tamamen engellemeden sınırlayabilir. Bunu yapmak için etkilenen bölgeye bir dilim salatalık sürün.

Elma Sirkesi

Salatalık gibi elma sirkesi de sıkılaştırıcıdır. Kötü kokulardan sorumlu bakterileri etkisiz hale getirirken aynı zamanda terlemeyi düzenlemeye yardımcı olacaktır. Elma sirkesini her gece uyumadan önce bir pamukla temiz, kuru cilde uygulayabilirsiniz.

Adaçayı

Adaçayı iyi bir ter düzenleyicidir. Adaçayı demleyin (1 litre su için 1 avuç yaprak) ve duştan sonra etkilenen bölgelere çaya batırılmış kompresler uygulayın.

Karbonat

Karbonat ter önleyiciden çok bir deodorant gibi çalışır. Teri emmede ve kötü kokularla mücadelede oldukça etkilidir. Temiz ve kuru cilde uygulayabilirsiniz. Dikkatli olun, hassas ciltler için tahriş edici olabilir.