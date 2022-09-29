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    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin...

    Kolajen üretimini uyardıkları ve iltihaplanmayı azalttıkları için yaşlanma karşıtı olarak etki gösteren yiyecekleri diyetinize ekleyerek erken yaşlanmaya karşı savaşabilirsiniz...
    • Özel İçerik
    • 29.09.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:48
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    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin...

    Sağlıklı bir vücut ve güzel bir görünüm için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu nedenle vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar gibi besin öğelerini içeren gıdaları günlük olarak tüketmek çok önemlidir.

    Bağışıklık sistemini güçlendirmek, güzel, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için diyetinize C vitamini, beta karoten ve antioksidanlardan zengin besinler eklemeniz gerekir.

    Uzmanlar, cildi serbest radikallerden korudukları, kolajen üretimini uyardıkları ve iltihaplanmayı azalttığı için cilt yaşlanmasına karşı savaşan çeşitli yiyecekler olduğuna dikkat çekiyor.

    Erken yaşlanmayı durdurmak ve cildinizi genç tutmak istiyorsanız diyetinize dahil etmeniz gereken 10 harika besin.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #1

    Yaban mersini

    Yaban mersini gerçek bir sağlık hazinesidir. Zararlı serbest radikallere karşı savaşan güçlü antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, cilt için harikadır. Bu nedenle diyete mutlaka dahil edilmelidirler.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #2

    Bitter çikolata

    Tüm çikolata severlere müjde. Bitter çikolata antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle ölçülü olarak tüketimi sağlığa faydalıdır. Vücuttaki iltihabı azalttığı ve ciltteki kan akışını ve dolaşımını artırabildiği için kırışıklıkları azalttığı bilinmektedir. Ancak en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #3

    Keten tohumu

    Nemlendirme, kırışıklıkların ortaya çıkmasını önlemenin ve cildin genç kalmasını sağlamanın anahtarıdır. Keten tohumu yağı takviyesi, cilt nemi üzerinde olumlu bir etki gösterir ve ayrıca cildin daha pürüzsüz ve yumuşak hale gelmesini sağlar. Ayrıca keten tohumu, cilt sağlığı için gerekli olan zengin bir omega 3 kaynağıdır.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #4

    Ispanak

    Gerçek bir sağlık deposu olan ıspanaklar, antioksidan görevi gören birçok vitamin içerir. Ayrıca ıspanaklar kalp sağlığı ve sindirim sisteminin sağlığı için önemli olan iyi bir lif kaynağıdır. İçeriğindeki besinler hücresel yaşlanmaya karşı savaşarak cildin genç kalmasını sağlar.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #5

    Havuç

    Havuç, göz sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra güzel ve pürüzsüz bir cildin korunmasına da yardımcı olur. Havuçta bulunan karotenoidler cildi toksinlerden korur ve kırışıklık oluşumunu önler. Havuçta iyi miktarda bulunan beta karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür ve cildi hasardan korur.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #6

    Yeşil çay

    Yeşil çay, vücuttaki iltihabı azaltabilen antioksidanlar ve fitokimyasallar gibi çok sayıda faydalı bileşik içerir. Erken yaşlanmaya genellikle iltihaplanma neden olur ve yeşil çayda bulunan bileşikler hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı savaşır.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #7

    Avokado

    Avokado, cilt sağlığı için faydalı olan sağlıklı yağlarla doludur. Araştırmalar, bu tür sağlıklı yağlardan zengin yiyecekleri düzenli olarak tüketen kişilerin cilt yaşlanması riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca avokado, göz sağlığına iyi gelen ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskini azaltan lutein gibi önemli bileşikleri de içerir.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #8

    Limon

    Güne limonlu bir bardak ılık su ile başlamak iyidir çünkü limon, genç bir cildin korunmasında çok önemli olan C vitamini bakımından zengindir. Araştırmalar, yüksek C vitamini içeren gıdaların tüketilmesinin kırışıklık ve cilt kuruluu riskini azalttığını göstermiştir.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #9

    Zerdeçal

    Zerdeçal, birçok doğal antioksidan görevi gören bileşikler içerir. Bu nedenle diyete eklenmesi gereken bir baharattır. Zerdeçal ayrıca vücuttaki iltihabı azaltır ve çeşitli cilt problemlerinin tedavisine yardımcı olur.

    En iyi yaşlanma karşıtı 10 yiyecek! Daha genç görünmek istiyorsanız bunları yiyin... #10

    Biber

    Bbiberler antioksidan etkileri olan ve cildi hasardan koruyan harika bir karotenoid kaynağıdır. Ayrıca kolajen üretimi için önemli olan C vitamini de içerirler. Yaş ilerledikçe vücuttaki kolajen üretimi azalır, bu nedenle alınan C vitamini miktarını artırmak çok önemlidir.


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