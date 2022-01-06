En şifalı ekşi: Koruk suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?

En şifalı ekşi: Koruk suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Masterchef ile gündeme gelen koruk suyu nedir nasıl yapılır ve hangi hastalıklara iyi gelir merak ediliyor. İşte binbir mucizeli koruk suyunun faydaları...

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

6 Ocak 2021 tarihli MasterChef programında yarışmacılar kırlangıç balığı yapacak ve şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını koruk suyu ile göstermelerini istiyor.

Koruk suyu, özellikle Egeliler için vazgeçilmez bir şifa deposu. Henüz olgunlaşmamış, ham üzümden elde edilen koruk suyu, birçok hastalığın iyileşmesine de yardımcı oluyor.

Peki koruk suyu nasıl yapılır? Koruk suyunun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Sizler için derledik...

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.

Günümüzde ana yemekler içinde kullanımını şarap ve sirkeye bırakmışsa da Ortaçağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı olmuştur

Korukları iyice temizleyin ve sirkeli suda bir süre bekletin, ardından temiz suyla iyice durulayın.

Korukların suyunu çıkarmak için en uygun yöntem ise katı meyve sıkacağı kullanmak. Korukları katı meyve sıkacağında sıkın, çıkan posayı da yeniden sıkın.

KORUK SUYUNUN 9 ŞİFASI