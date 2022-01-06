- Haberler
- Sağlık Haberleri
- En şifalı ekşi: Koruk suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?
En şifalı ekşi: Koruk suyu nasıl yapılır, neye iyi gelir?
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 19:32
MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
6 Ocak 2021 tarihli MasterChef programında yarışmacılar kırlangıç balığı yapacak ve şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını koruk suyu ile göstermelerini istiyor.
Koruk suyu, özellikle Egeliler için vazgeçilmez bir şifa deposu. Henüz olgunlaşmamış, ham üzümden elde edilen koruk suyu, birçok hastalığın iyileşmesine de yardımcı oluyor.
Peki koruk suyu nasıl yapılır? Koruk suyunun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Sizler için derledik...
KORUK SUYU NASIL YAPILIR?
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.
Günümüzde ana yemekler içinde kullanımını şarap ve sirkeye bırakmışsa da Ortaçağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı olmuştur
Korukları iyice temizleyin ve sirkeli suda bir süre bekletin, ardından temiz suyla iyice durulayın.
Korukların suyunu çıkarmak için en uygun yöntem ise katı meyve sıkacağı kullanmak. Korukları katı meyve sıkacağında sıkın, çıkan posayı da yeniden sıkın.
KORUK SUYUNUN 9 ŞİFASI
-
Koruk suyunun iştah açıcı bir özelliği vardır. Bu yüzden iştahı zayıf çocukların tüketmesi tavsiye edilir. Yetişkinler için de aynı etkiyi sağlayan koruk suyu yemeklerden önce sıklıkla tüketilir.
-
Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
-
Antioksidan kaynağı olarak bilinir.
-
Göz sağlığını koruyucu etkileri vardır.
-
Yaz aylarında tüketilmesinin bir diğer nedeni de serinletici etkisidir. Hem tadı hem içeriği sayesinde vücudu rahatlatır.
-
Kadınlarda özellikle regl dönemi öncesinde görülen ödemin atılmasına yardımcı olur.
-
Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp hastalıklarını önler.
-
Böbrek hastalarının koruk suyu tüketmesi tavsiye edilir. Koruk suyu, böbrek taşının atılmasına yardımcı olur. Tedavi aşamasındaysanız, doğal bir yöntem olduğu için koruk suyu tüketimini de tedavinize ekleyebilirsiniz.
-
Koruk Suyunun cilde faydaları konusu en çok merak edilenlerden biridir. Cilt hastalıkları üzerindeki birçok olumlu etkisi ile bilinen koruk suyu, ciltteki kızarıklık ve egzama gibi sorunları önlemektedir. Kurdeşen döken kişilerin de tüketmesi tavsiye edilir.