En sık görülenden en az görülene doğru 14 Omicron belirtisi

Bir önceki koronavirüs dalgasına neden olan Delta varyantına kıyasla daha hafif atlatıldığı düşünülen Omicron varyantında burun akıntısı ön plana çıkarken, birçok farklı belirti de ortaya çıkabiliyor.

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayılarındaki şaşırtıcı artış herkesi alarma geçirdi. Omicron varyantı dünya çapında yaygınlaşarak birçok bölgede baskın varyant haline geldi.

Ancak uzmanlar, yeni varyantın nispeten daha hafif ve daha kolay yönetilebilir olduğu için önceki varyantlardan hiçbirine benzemediğini söylüyorlar.

Şimdiye kadar, Omicron'un soğuk algınlığı benzeri, hafif semptomlara neden olan üst solunum sistemini etkilediği ve akciğerlere daha az zarar verdiği görülüyor.

DAHA HAFİF GEÇİRİLİYOR

Delta varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor, hastaneye yatışlara ve ölümlere yol açtığı açıyordu. Bir önceki koronavirüs dalgası sırasında birçok kişi öksürük, ateş ve koku ve tat kaybı gibi hafif belirtilerden nefes darlığı, göğüs ağrısı, ciddi akciğer enfeksiyonları gibi ciddi belirtilere kadar oldukça rahatsız edici semptomlar yaşadı. Hatta bazıları virüse yenik düştü.

Omicron varyantında ise akciğerlerde görülen hasar riski daha düşüktür ve büyük ölçüde hafiftir. Hatta bazı uzmanlar yeni koronavirüs varyantının soğuk algınlığı veya gribe benzeyebileceğini söylediler. Ancak birçok bilgi spekülasyon altında ve daha fazla araştırma bekleniyor.

OMİCRON VARYANTININ 14 BELİRTİSİ

İngiltere'nin Zoe COVID Semptom Çalışmasından elde edilen verilere göre, Omicron'un en yaygın belirtileri ortaya çıktı.

Verilere göre Omicron varyantının en sık görülenden en az görülene doğru 14 belirtisi ve yüzde olarak görülme oranları şu şekilde:

- Burun akıntısı: Yüzde 73

- Baş ağrısı: Yüzde 68

- Yorgunluk: Yüzde 64

- Hapşırma: Yüzde 60

- Boğaz ağrısı: Yüzde 60

- Kalıcı öksürük: Yüzde 44

- Ses kısılması: Yüzde 36

- Titreme: Yüzde 30

- Ateş: Yüzde 29

- Baş dönmesi: Yüzde 28

- Beyin sisi: Yüzde 24

- Kas ağrıları: Yüzde 23

- Koku kaybı: Yüzde 19

- Göğüs ağrısı: Yüzde 19

BELİRTİLERİN GÖRÜLME SÜRESİ DAHA KISA

Enfekte olduğunuz ve belirtilerin geliştiği zaman arasındaki gün sayısı olan koronavirüsün kuluçka süresi 1-14 gündür ve yaygın olarak belirtiler 5 gün civarında ortaya çıkar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, virüs bulaştığı andan itibaren belirtilerin ortaya çıkması ortalama olarak 5 ila 6 gün sürer, ancak 14 güne kadar da sürebilir.

Ancak şu ana kadar elde edilen verilere göre, enfekte bir kişinin virüse maruz kaldıktan sonra belirti geliştirmesi için geçen süre, Omicron'da önceki varyantlara göre daha kısa olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), enfekte olan kişilerin belirtilerin başlamasından birkaç gün önce veya sonra bulaşıcı olabileceğini söylerken, uzmanlar bu sürenin enfekte kişiler için daha kısa olabileceğini söyledi.

Bu nedenle, bir koronavirüs hastasıyla yakın temasa girerseniz veya belirtiler geliştirmeye başlarsanız, kendinizi izole edin ve mutlaka test yaptırın.