En tembel bağırsakları bile uyandıracak 9 besin

Her 5 kişiden 1'ini etkilediği düşünülen tembel bağırsak sendromu, genel olarak yanlış beslenme ve stres nedeniyle ortaya çıkıyor. İşte bağırsaklarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayacak ipuçları.

Vücut, yiyecekleri mükemmel bir şekilde sindirebilir, dışkı oluşturabilir ve düzenli olarak fazlalıklardan kurtulabilir. Tabii ki, ona müdahale etmezseniz. Çoğu zaman, sorunlar bir dizi nedenden dolayı ortaya çıkar ve hepsi doğrudan beslenme ile ilgili değildir.

Sindirim süreci sadece gıdanın kalitesinden değil, aynı zamanda enzimlerden, hormonlardan ve hatta duygusal durumdan da etkilenir. Bu nedenle, sindirimin herhangi bir aşamasında bir başarısızlık meydana gelebilir.

Bağırsak sorunlarını genel olarak tetikleyenler şunlardır:

- Diyette taze sebze ve meyveler, lif ve sağlıklı yağların olmaması. Sürekli işlenmiş yiyecek alan vücut, onu işlemek ve faydalı elementleri almak için süzmeye alışkın değildir.

- Uyku bozuklukları, düzensiz öğünler, aşırı yeme.

- Yetersiz su tüketimi.

- Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi temel minerallerin eksikliği.

- Zayıf bağırsak florası.

- Yüksek stres seviyeleri.

- İlaçların bilinçsiz kullanılması.

- Hareketsiz yaşam tarzı.

Gördüğünüz gibi, nedenlerin çoğu ya yakından ilişkili ya da birbirini takip ediyor. Ve bu nedenle, herhangi bir nedeni ortadan kaldırmak, sindirim problemlerini yenmek için yeterli olmadığından, onlara karşı mücadele tümünü kapsamalıdır.

BAĞIRSAKLARINIZI NASIL ÇALIŞTIRIRSINIZ?

Her şeyden önce, kendinize dürüstçe şu soruyu sorun: Kendiniz bağırsaklarınızın çalışmasını nasıl engelliyorsunuz? Uyku programınızı, diyetinizi, yaşam tarzınızı, stresinizi ve fiziksel aktivitenizi analiz edin. Menünüzde tembel bağırsağınızın harekete geçmesine yardımcı olan yiyecekler olup olmadığını kontrol edin.

Sorunu tam olarak analiz ederek ve yukarıdaki tüm nedenleri ortadan kaldırarak bağırsak fonksiyonunu uzun süre normalleştirmek mümkündür. Ancak ilk aşamada, doğal bir süreci başlatmak için üç ana koşul önemlidir:

- Dışkı hacmini artırın. Yüksek lifli gıdalar tüketin.

- Rahat geçiş için daha dışkınızı yumuşak hale getirin. Bu, sıvı hacmini artırarak ve dengeli bir diyetle elde edilir.

- Bağırsak kasılmalarını uyarın.

Kaçınılması gereken ana hata, hassas bir sorunu bir uzmanı dahil etmeden çözmeye çalışmaktır. Kabızlık gibi rahatsızlıklar kalıcı ise ve ciddi rahatsızlık ve ağrıya neden oluyorsa, güvenli ve rahat bir tedavi planı hazırlamak ve durumu ağırlaştırmamak için mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

Ne yapmamalı?

Bağırsaklarınızı düzenli olarak boşaltmanıza yardımcı olan ilaçlara bağımlı olmayın. Bu, bu işlevi bağımsız olarak yerine getirmek için giderek daha tembel olmasına açabilir.

- İşyerinde, ulaşımda, evde uzun süreler hareketsizce oturmayın. Hareketsiz bir yaşam tarzı sadece kabızlık için değil, aynı zamanda diğer birçok ciddi sağlık sorunu için de risk faktörüdür. Çok oturanlar daha hızlı yaşlanır ve daha sık hastalanır.

- Protein içeriği yüksek besinler tüketin, lif ve bol su ile dengelemeyi unutmayın.

- Çok gergin olmayın. Stres, bağırsakları ve tüm sindirim sistemini hızla etkiler.

EN TEMBEL BAĞIRSAKLARI BİLE UYANDIRACAK 9 BESİN

Yeterli ve dengeli beslenmenin yanında özellikle bazı besinlerin tükeimi, sağlıklı bir bağırsak florası ve geçişi için yararlı olabilir.

İşte en tembel bağırsakları bile uyandıracak 9 besin:

Chia Tohumu

Lif bakımından zengindirler, suyu mükemmel şekilde emerler, atık maddelerin toplanmasına ve bağırsaklardan atılmasına yardımcı olurlar. Uzun süre tok hissetmek ve bağırsaklarınızın çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için sabah yoğurdunuza 15 gram chia tohumu ekleyin.

Keten Tohumu

Lif açısından da zengin çok yönlü bir gıdadır. Sindirimini kolaylaştırmak için keten tohumlarını öğütüp herhangi bir yemeğe ekleyebilir veya bir gece suda bekletip iyice çiğneyebilirsiniz.

İncir

Sadece lif açısından zengin değil, aynı zamanda kabızlığı önlemeye yardımcı olan pektin açısından da zengindir. Ayrıca, gerçek bir vitamin ve mineral deposudur.

Kereviz

Hem kereviz kökü hem de yeşillikleri hafif bir müshil etkisine sahiptir. Bitki metabolizmayı uyarır ve detoks sürecine yardımcı olur.

Yeşillikler

Her çeşit yeşillik, ıspanak, dereotu, maydanoz, roka, fesleğen ve diğer otlar bol miktarda lif içerir ve kalorisi de yüksek değildir. Bağırsaklar için mükemmel bir seçenektir.

Probiyotik Ürünler

Bunlara örneğin turşular ve yoğurt gibi fermente süt ürünleri dahildir. Ölçülü olarak bağırsak florasının normalleşmesine yardımcı olurlar, ancak aşırı tüketilirse gaz veya bağırsak rahatsızlığına neden olabilirler.

Elma ve Armut

İdeal bir lif ve güçlü bir bağırsak uyarıcısı olan pektin açısından zengindirler. Bu nedenle de her ikisi de makul miktarlarda tüketilmelidir. Genel olarak, birçok taze meyve, yüksek miktarda lif ve su ile bağırsaklardaki iltihabı azaltan antioksidanlar içerir.

Kuru Meyveler

Yüksek pektin ve lif içeriği sayesinde genellikle dışkı normalizasyonu için tavsiye edilirler. Ancak, büyük miktarda şeker içerdikleri unutulmamalıdır. Kuru meyveler de düzenli ancak ölçülü olarak tüketilmelidir.

Su

Günlük yeterli su alımı sağlığın anahtarıdır. Yeterli miktarda su dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketliliğini uyarır.

Ve elbette, bağırsakların tembelleşmesine neden olan zararlı yiyecekleri sınırlamanız gerekir. Bunlar öncelikle sosis, salam gibi her türlü işlenmiş etler, kızarmış yiyecekler, alkol, rafine un ve bunlardan yapılan ürünleri içerir.