Endişe varyantı: Delta Plus nedir

Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ederken yeni bir tehdit olarak Delta Plus ortaya çıktı. Delta varyantının mutasyonu Delta Plus nedir, belirtileri nelerdir? Aşılar etkili mi? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs salgınında aşılar tüm dünyaya umut olmuşken, yeni bir mutasyon haberi daha tedirginlik yarattı.

Mutasyona uğrayan ve farklı belirtiler ortaya çıkaran koronavirüste son olarak Hindistan'da görülen ve ardından İngiltere'de de yayılan Delta varyantı ortaya çıktı.

“Endişe varyantı” olarak bilinen Delta plus varyantı, diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu iddia ediliyor.

Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü duyurulurken, aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu araştırılıyor.

Peki Delta Plus nedir? Delta Plus’un belirtileri nelerdir, aşılar Delta Plus’a karşı ne kadar etkili mi? İşte merak edilenler..

DELTA PLUS BELİRTİLERİ

Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor ve en sık görülen belirtileri şu şekilde sıralıyor:

Öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.

AŞILAR DELTA PLUS’A KARŞI ETKİLİ Mİ?

Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor. Yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.

DELTA PLUS NE KADAR BULAŞICI?

Zira Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı. Söz konusu varyant aralarında ABD, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Reuters’a yapılan açıklamada “WHO Delta varyantının bir parçası olarak bu mutasyonu da tüm diğer Endişe Verici Varyantlar gibi inceliyor” ifadesi yer aldı.

Açıklamada “Şu anda bu mutasyon yaygın gözükmüyor ve Delta varyantlarının çok küçük bir bölümünde görülüyor… Hem Delta hem de diğer Endişe Verici Varyantlar daha fazla bulaşma özellikleri gösterdiklerinden kamu sağlığı açısından daha büyük risk oluşturuyorlar” denildi.