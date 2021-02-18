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    Enerji artırıcı 6 besin

    Açlık ataklarınızı bastırabilecek ve sizi gün boyu zinde tutabilecek enerji artırıcı 6 harika besini listeledik.
    • Özel İçerik
    • 18.02.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:32
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    Enerji artırıcı 6 besin

    Enerjiniz azaldığında, açlık atakları yaşayabilir ve kafein ve işlenmiş şeker içeren gıdalara yönelebilirsiniz. Bunun yerine, vücudunuza devam etmesi için ihtiyaç duyduğu yakıtı vermek için protein veya lif bakımından zengin yiyecekleri seçin. İşte enerji artırıcı 6 favori besin.

    Enerji artırıcı 6 besin #1

    YUMURTA

    6 gram protein içeren ve yalnızca 78 kalori olan yumurta, bir protein güç merkezidir. Yumurtalar birçok besinle doludur. İnsanlar, kolesterol konusunda endişelendikleri için yumurta sarısından kaçınırlar, ancak yumurta sarısı, hafıza için kritik olan kolin içerir.

    Enerji artırıcı 6 besin #2

    YULAF EZMESİ

    Stresi azaltan B vitaminleri ve çözünür lif ile dolu olan yulaf ezmesi, enerji artışı için mükemmel bir seçimdir. Diyet lifi sizi doyurur, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutar ve yoğun açlık ataklarını önlemeye yardımcı olur.

    Enerji artırıcı 6 besin #3

    ELMA

    Lif bakımından zengin olan elmalar öğleden sonra atıştırmalıkları için mükemmel bir seçim olmakla kalmaz, aynı zamanda hastalıklarla savaşan güç merkezleridir. Dahası, elmalar gün içinde daha uyanık olmanıza yardımcı olur.

    Enerji artırıcı 6 besin #4

    KABAK

    Kabak, kalbinizin ve kaslarınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olan potasyum ile doludur. Ayrıca, içeriğinde lifle kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Kabak ayrıca A vitamini ile bağışıklık sisteminizin enerji tüketen enfeksiyonlarla savaşacak kadar güçlü kalmasına yardımcı olur.

    Enerji artırıcı 6 besin #5

    SOMON

    Başka kaç yiyecek kalbinizi korumaya, beyin gücünü artırmaya ve sizi mutlu hissettirmeye yardımcı olur? Somon; vitaminler, mineraller ve omega-3 temel yağ asitleri ile doludur ve araştırmalar ruh halinizi iyileştirebileceğini de gösteriyor. Ayrıca, yağ ve kalori bakımından diğer protein kaynaklarının çoğundan daha düşüktür. Hamileyseniz, somonuzun tamamen piştiğinden emin olun; tütsülenmiş veya çiğ balık hamilelikte tavsiye edilmez.

    Enerji artırıcı 6 besin #6

    MERCİMEK

    Bu hızlı pişirilen baklagil, kan şekerinizi dengelerken size sürdürülebilir enerji veren harika bir çözünür lif kaynağıdır. Bu lif, folat ve magnezyum ile birlikte kalbinizin korunmasına da yardımcı olur. Son olarak, mercimek sağlıklı bir demir kaynağıdır, hamileyken veya emzirirken daha çok ihtiyacınız olan bir besindir.

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