Enerji artırıcı 6 besin

Açlık ataklarınızı bastırabilecek ve sizi gün boyu zinde tutabilecek enerji artırıcı 6 harika besini listeledik.

Enerjiniz azaldığında, açlık atakları yaşayabilir ve kafein ve işlenmiş şeker içeren gıdalara yönelebilirsiniz. Bunun yerine, vücudunuza devam etmesi için ihtiyaç duyduğu yakıtı vermek için protein veya lif bakımından zengin yiyecekleri seçin. İşte enerji artırıcı 6 favori besin.

YUMURTA

6 gram protein içeren ve yalnızca 78 kalori olan yumurta, bir protein güç merkezidir. Yumurtalar birçok besinle doludur. İnsanlar, kolesterol konusunda endişelendikleri için yumurta sarısından kaçınırlar, ancak yumurta sarısı, hafıza için kritik olan kolin içerir.

YULAF EZMESİ

Stresi azaltan B vitaminleri ve çözünür lif ile dolu olan yulaf ezmesi, enerji artışı için mükemmel bir seçimdir. Diyet lifi sizi doyurur, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutar ve yoğun açlık ataklarını önlemeye yardımcı olur.

ELMA

Lif bakımından zengin olan elmalar öğleden sonra atıştırmalıkları için mükemmel bir seçim olmakla kalmaz, aynı zamanda hastalıklarla savaşan güç merkezleridir. Dahası, elmalar gün içinde daha uyanık olmanıza yardımcı olur.

KABAK

Kabak, kalbinizin ve kaslarınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olan potasyum ile doludur. Ayrıca, içeriğinde lifle kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Kabak ayrıca A vitamini ile bağışıklık sisteminizin enerji tüketen enfeksiyonlarla savaşacak kadar güçlü kalmasına yardımcı olur.

SOMON

Başka kaç yiyecek kalbinizi korumaya, beyin gücünü artırmaya ve sizi mutlu hissettirmeye yardımcı olur? Somon; vitaminler, mineraller ve omega-3 temel yağ asitleri ile doludur ve araştırmalar ruh halinizi iyileştirebileceğini de gösteriyor. Ayrıca, yağ ve kalori bakımından diğer protein kaynaklarının çoğundan daha düşüktür. Hamileyseniz, somonuzun tamamen piştiğinden emin olun; tütsülenmiş veya çiğ balık hamilelikte tavsiye edilmez.

MERCİMEK

Bu hızlı pişirilen baklagil, kan şekerinizi dengelerken size sürdürülebilir enerji veren harika bir çözünür lif kaynağıdır. Bu lif, folat ve magnezyum ile birlikte kalbinizin korunmasına da yardımcı olur. Son olarak, mercimek sağlıklı bir demir kaynağıdır, hamileyken veya emzirirken daha çok ihtiyacınız olan bir besindir.