Enerji içeceklerinin zararları nelerdir? Enerji içeceğinin vücuda etkileri..

Yorgun hissedildiğinde akla gelen tercihlerden biri olan enerji içecekleri, göründüğü kadar masum olmayabilir. İşte enerji içeceklerinin vücudunuzdaki etkileri..

Özellikle son yıllarda tüketiminde artış gözlemlenen enerji içecekleri, çocuklar tarafından da ulaşılabilir olması nedeniyle birçok tehlikeye davet çıkarıyor.

Enerji içeceklerinin fazla miktarda tüketilmesi, kafein zehirlenmesi riskini artırıyor hatta ölümle sonuçlanabiliyor.

Oldukça popülerleşen enerji içecekleri genel olarak yoğun iş hayatında, spor hayatında mental, fiziksel performansı artırmak için veya alkollü içeceklerle beraber kullanılmakta..

Peki bu içeceklerin vücudunuza neler yaptığını biliyor muydunuz? İşte detaylar..

ENERJİ İÇECEKLERİ SAĞLIKLI MI, ZARARLARI NELERDİR?

Enerji karışımı olarak bilinen enerji içecekleri genellikle bir amino asit olan taurin, glukuronolakton, güçlü bir kafein formuna sahip bir Güney Amerika bitkisi olan guarana ve B vitaminleri ile birleştirilen kafein gibi bileşenler içermektedir.

Çoğu enerji içeceğinde, iki fincan demlenmiş kahvede bulunan yani yaklaşık 200 mg kafein bulunmaktadır ve kafein dışında ek olarak başka uyarıcılar da bulunmaktadır.

Ana bileşenler olan ve yüksek miktarda şeker ve kafein içermesi, içeceklere adını veren "enerjinin" kaynağıdır.

Kişiden kişiye enerji içeceklerinin etkileri değişiklik gösterse de; kimyasal bir madde olan kafein, dayanıklılığı ve gücü artırarak, reaksiyon süresini iyileştirerek ve yorgunluğu geciktirerek fiziksel performansı artırmayı sağlar.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN VÜCUDA ETKİLERİ

10 dakika içinde kafein kan dolaşımına geçer kalp hızı ve kan basıncını artırmaya başlar.

15-45 dakika içinde dolaşımda kafein miktarı maksimuma ulaşır ve tam etkileri görülür.

30-50 dakika içinde karaciğer artan kan şeker miktarına cevap verir.

1 saat içinde kan şekeri ve dolaşımda ki kafein miktarı azalmaya, vücut kendini yorgun hissetmeye başlar.

5-6 saat içinde dolaşımda ki kafein miktarı yarıya düşmüştür.

12 saat içinde dolaşımda ki kafein miktarı tamamen tükenmiştir. Tükenme miktarı kişiye göre değişmektedir.

12-24 saat içinde düzenli kullanımlar sonucu kafein miktarının tükenmesi bağlı olarak baş ağrısı, rahatsızlık, kabızlık gibi yan etkiler görülebilmektedir.

7-12 gün kullanım sonucunda ise kafeine tolerans gelişir aynı etkilerin gözlenebilmesi için dozu artırmak gerekmektedir.

Birçok kişi tarafından zararsız olduğu düşünülse de uzun vadede ciddi yan etkileri görülmektedir. Bu yan etkiler çoğu zaman aşırı kafein alımına bağlı olmaktadır. Başlıca hipertansiyon, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, kusma, istemsiz kasılmalar, bilinç bulanıklığı gibi yan etkiler görülmektedir.

İçeriğindeki kafein nedeniyle sıvı kaybının derinleşmesine yol açan enerji içecekleri, kalp hızını artırarak kalp ritmini bozar.

Enerji içeceklerinin bu yan etkilerine bağlı şikayet sayısı 2007-2011 yılları arasında 2 katına çıkmıştır.

Özellikle çocukluk ve ergenlik çağında kafein duyarlılığı fazla olup bu yan etkilerin daha sık karşılanmasının yanı sıra depresyon zamanlarında sigara gibi kötü alışkanlıklara eğilimi artırmaktadır.