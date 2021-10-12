Enerjinizi artırmak için 6 doğal meyve suyu

Güne başladıktan birkaç saat sonra ve bazen uyandıktan hemen sonra bile ortaya çıkabilen yorgunluk hissini yenmek için kahvaltıya ekleyebileceğiniz 6 doğal meyve suyu tarifi hazırladık.

Yorgunluk ve enerji eksikliği neredeyse her zaman biriken endişeler; fazla çalışma, yoğun trafikten kaynaklanan gecikmeler veya yapabileceğinizden daha fazlasını yapmak isteme nedeniyle oluşan stresten kaynaklanır.

Enerjiyi geri kazanmak veya artırmak ve uykunun gerçekten onarıcı olması için iyi bir uyku rutini yakalamak ve bu rutine sadık kalmak gerekir. Düzenli ve ölçülü fiziksel aktivite ve şeker ve yağ bakımından zengin gıdaların tüketimini kontrol ederek doğru bir diyet izlemek önemlidir.

Kötü beslenme, uykusuzluk ve aşırı çalışma nedeniyle bazı stresli durumlarla birlikte kaybedilen enerjileri geri kazanmak için bu 6 doğal meyve suyundan birini kahvaltınıza dahil edebilirsiniz:

PORTAKAL VE KETEN TOHUMU YAĞI

Bu lezzetli enerji verici meyve suyu, üç yemek kaşığı keten yağı ve yarım bardak soğuk su ilave edilen beş portakalın suyu ile hazırlanır. Bu meyve suyu potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve folat içerir.

Portakal ve keten tohumu yağıyla hazırlayacağınız bu meyve suyu, enerji sağlamasının yanı sıra, vücutta şeker emilimini çok daha yavaşlatma özelliğine sahiptir, bu da sizi daha uzun süre tok tutarak, yemek yeme isteklerinizi bastırabilir.

HAVUÇ VE ELMA SUYU

Bu lezzetli ve besleyici içeceği hazırlamak için bir havuç, yarım elma, bir su bardağı süt, bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı balı blendera koymanız yeterli.

SEBZE KARIŞIMI

Bu sebzeli içecekte büyük bir salatalık, biraz kereviz sapı, biraz marul yaprağı, birkaç ıspanak yaprağı, birkaç dal maydanoz, yarım limon suyu, yarım yemek kaşığı kıyılmış zencefil ve iki bardak suyu karıştıracağız. Blenderda birkaç dakika tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra, sabah ve öğleden sonra içebilirsiniz.

Haftada iki veya üç kez hazırlanabilir. Ayrıca bir önceki içecekte kullandığınız bazı sebzeleri en çok sevdiğiniz meyvelerle birleştirebilirsiniz. Meyvelerle kombinasyonlar, sebze suyundan daha hoş bir tada sahip olabilir, ancak meyvelerden gelen kaloriyi hesaba katmalısınız.

BİR BARDAKTA LİF VE ENERJİ

Güne enerji ve lif dolu bir başlangıç ​​yapmak istiyorsanız bu elma, kereviz ve chia karışımı tam size göre. Ek olarak, bu içecek vücudunuz için harika bir antioksidan kaynağıdır.

Bu besleyici içeceği hazırlamak için 1 yeşil elma, yarım salatalık, 1 sap kereviz, 1 yeşil lahana yaprağı, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 250 ml suya ihtiyacınız var. İsterseniz bir yemek kaşığı macha tozu da ekleyebilirsiniz, ancak bu isteğe bağlıdır. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir meyve suyu elde edene kadar birkaç dakika blenderda karıştırın, hepsi bu kadar.

MUZLU VE CEVİZLİ SMOOTHİE

Cevizin harika özellikleri, bu karışımı harika bir enerji içeceği yapar. Bunu içerek ile vücudumuzdaki antioksidan, protein ve ayrıca polifenol seviyesini artıracağız.

1 adet muz, 3 adet ceviz ve yeterince sütü blenderda karıştırarak bu içeceği hazırlayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu lezzetli smoothienin yanına birkaç kurabiye de ekleyebilirsiniz. Konu enerji almak olduğunda size en çok kolaylık sağlayacak içeceklerden biri kuşkusuz bu içecek olacaktır.

MUZ VE İNCİR SUYU

Küçük bir kaşık bal ve bir bardak ılık su ile birlikte 1 adet muz ve 4 incirle hazırlayabileceğiniz bu karışım ile harika bir enerji içeceği elde edebilirsiniz.