Enfeksiyon hastalıklarına derman: Karamuk bitkisinin faydaları

Karanfilgillerden olan Karamuk bitkisi, ekşi ve mayhoş tadı ile bilinen, içimi güzel bir doğal şifa kaynağıdır. Peki karamuk bitkisinin faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Doğada, kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva oluyor.

Kadın Tuzluğu da denilen bu bitkinin ilk keşfedildiğinde soğuk algınlığı için kullanıldığı biliniyor. Bitkinin genelde meyvesi ve kökü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülüyor.

Peki karamuk bitkisinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Karamuk bitkisinden çay nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KARAMUK BİTKİSİ NEDİR?

Karamuk bitkisi Karanfilgillerdendir. Ülkemizde çoğu tarlarda buğdayla birlikte toprakta biterler. Yaklaşık 30 ila 100 cm boylarında olur. Tohumları zehirlidir, buna çok dikkat edilmelidir. Yaprakları almaşıktır, ayrıca tohumlarının üzeri tüylerle kaplıdır. Çiçekleri güzeldir, büyüktür. Renkli morumsu, pembemsidir. Nadir olarak beyaz da bulunur.

Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenlerle toplanır ve toplaması oldukça zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılır.

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI

Enfeksiyonlarla mücadele eder. Antibakteriyel ve anti fungal özelliklere sahip olduğu için enfeksiyonlara karşı korunmaya yardım eder. Vücuttaki çeşitli iltihap ve enfeksiyonların etkisini hafifletir. Mesane, üriner sistem, boğaz ağrısı, sinüzit, bronşit gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yarar sağlar.

Bağırsakları rahatlatır. Bağırsaklar üzerindeki düz kasları olumlu yönde etkileyerek hareket etmelerini sağlar. Bu sayede kabızlık ve ishal gibi sindirim yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Şeker hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düzenlediği için diyabete fayda sağlar. İnsülin duyarlılığını iyileştirir.

Kalp sağlığını korur. Birçok rahatsızlığın oluşması yada organların olumsuz etkilenmesi kalbe zarar verir. Kolesterol, kan dolaşımının azalması, hipertansiyon gibi rahatsızlıklar kalbi olumsuz etkiler. Karamuk suyu bu rahatsızlıkların etkisi azaltarak kalbi korur.

Karaciğer ve safra kesesini temizler. Karaciğer kanı temizler, yağları sindirmek için gerekli olan safrayı üretir. Safra kesesi, karaciğer tarafından salgılanan safra suyunu depolar. Karamuk suyu safra salgısını kolaylaştırır. Safra kesesi ve karaciğeri olumlu yönde etkiler.

Mideye iyi gelir. Mide bulantısı ve mide yanmasını geçirmeye yardım eder. Hazımsızlığa fayda sağlaması karamuk suyunun faydaları arasındadır.

KARAMUK SUYU

– Meyvelerinden şurup ve hoşaf yapılarak tüketilebilmektedir.

– Çorbalarınıza ve pilavlarınıza yapraklarını kattığınızda lezzetli ve sağlıklı bir yemek elde edersiniz.

– İçmek için ise; 1 lt kaynar su içerisine 20-25 gr kadar kök ve kabuktan oluşan karışımı koyarak, 10-15 dk demlenmesini beklerseniz, güzel tadı mayhoş bir içecek elde edersiniz. Bu içeceği günde 3 kez bir bardak içerseniz sağlığınıza sağlık katar ve bir çok sağlık probleminizden kurtulursunuz.

– Suyunu cildiniz için kullanabileceğiniz gibi kabukları ve kökleri ile de cilde faydalı melhemler yapılabilmektedir.