Engelli birey aşı randevusu ekranı: Engelli Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla engelli vatandaşların aşılanmasıyla ilgili duyuruda bulundu. Peki engelli bireyler için aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar..

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı uygulamaları, risk ve yaş grubu sırasına göre ilerlemeye devam ediyor.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlayacağı müjdesini veren Bakan Koca, bugün de öncelikli bir grup olan orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşı randevularının açıldığını belirtti. Akabinde engelli aşı randevusu nasıl alınır? sorusu araştırılmaya başladı.

Peki engelli vatandaşlar aşı randevusunu nasıl alacak? İşte detaylar..

ENGELLİ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Aşı durumu e-Nabız ya da 2023'e kısa mesaj göndererek sorgulanıyor. Aşı yapılacak grupta yer alanlar MHRS üzerinden aşı randevusu alabiliyorlar.

Hastaneye gidemeyecek olan vatandaşlar için ise sağlık ekiplerinin evlerde uygulama yapması planlanıyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.